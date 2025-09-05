US Open u znaku luksuza: Tko ove godine nosi satove vrijedne stotine tisuća dolara

Neki igrači — poput Alexandera Zvereva, Andreya Rubleva, Jessice Pegule i Eline Svitoline — nose satove visoke vrijednosti čak i tijekom mečeva, no većina ih stavlja tek nakon meča, na intervjue, konferencije za medije i strateške krupne kadrove zapešća.

Najbolji svjetski tenisači bore se na terenu US Opena, a neki od njih nose luksuzne satove i unikatni dijamantni nakit vrijedan desetke tisuća dolara. Gotovo svaki vrhunski igrač ima ugovor s nekim brendom luksuznih satova — Rolex sponzorira tri od pet najboljih tenisačica, četiri od pet najboljih tenisača te sam turnir — a brendovi daruju neka od svojih najraskošnijih izdanja igračima da ih nose na terenu i izvan njega.

Najskuplji satovi koje su na ovogodišnjem US Openu nosili tenisači i tenisačice

1.) 430.000 $

Treći igrač svijeta Alexander Zverev nosio je Bugatti Tourbillon u ružičastom zlatu brenda Jacob & Co. na konferenciji za medije nakon pobjede u 2. kolu. Zverev, koji je ove godine promijenio sponzora satova s Richarda Millea na Jacob & Co., tijekom mečeva je također nosio crni sat koji je izgledao kao dio kolekcije Epic X, čija se cijena kreće između 24.000 i 140.000 dolara.

2.) 180.000 $

Andrey Rublev, koji je ove godine promijenio sponzora satova s Bvlgari na Vanguart, nosio je titanijski Orb vrijedan 180.000 dolara, isti onaj koji je premijerno pokazao na Wimbledonu ranije ove godine.

foto: Timothy A. Clary/AFP, Vanguart

3.) 100.000 $

Talijan Lorenzo Musetti, deseti igrač svijeta, nosio je Vacheron Constantin Overseas Perpetual Calendar Ultra-Thin na konferenciji za medije nakon meča u ponedjeljak.

4.) 90.000 $

Jessica Pegula, četvrta tenisačica svijeta i kći naftnog milijardera Terrencea Pegule, igrala je mečeve noseći DB28xs Starry Seas švicarskog brenda De Bethune. Emma Navarro, kći milijardera Bena Navarra i jedanaesta na svijetu, nosila je isti model.

5.) 90.000 $

Amerikanac Tommy Paul, 14. tenisač svijeta, nosio je DB28xs Steel Wheels De Bethunea tijekom turnira.

6.) 80.000 $

Kazahstanac Alexander Bublik tijekom meča je nosio sat brenda Bianchet, model UltraFino Carbon, isti koji je pokazao nakon pobjede na ATP 500 turniru u Halleu 2024.

7.) 40.000 $

Prvi tenisač svijeta Jannik Sinner na konferenciji za medije u ponedjeljak nosio je Rolex “Sundust” Cosmograph Daytona.

foto: Clive Brunskill/Getty Images via AFP, Rolex

8.) 38.000 $

Drugi igrač svijeta Carlos Alcaraz nakon meča u nedjelju stavio je Rolex Cosmograph Daytona od 18-karatnog žutog zlata s tirkizno-plavim i crnim brojčanikom i Oysterflex remenom.

9.) 37.600 $

Iga Świątek, druga igračica svijeta i dugogodišnja partnerica Rolexa, nosila je Rolex Datejust Oyster u Everose zlatu nakon pobjede u osmini finala u ponedjeljak.

10.) 25.250 $

Ranije tijekom tjedna, Świątek je nosila svoj 39mm Rolex 1908 u žutom zlatu.

11.) 25.200 $ (NOVO)

Hublot sponzorira i Novaka Đokovića, koji je tijekom turnira nosio Big Bang Unico u plavoj boji (nakon četvrtfinalne pobjede nosio je crni sat koji je izgledao poput Big Bang 20th Anniversary izdanja, vrijednog 26.300 dolara).

12.) 24.000 $

Ukrajinka Elina Svitolina, dvanaesta tenisačica svijeta, nosila je Hublotov Spirit of Big Bang Steel Pavé s dijamantima.

foto: Minas Panagiotakis/Getty Images via AFP, Hublot

13.) 22.250 $

Amerikanac Taylor Fritz, četvrti tenisač svijeta, nosio je dvotonski Rolex Daytona na nekoliko konferencija za medije.

14.) 18.000

Sinner je također nosio Rolex GMT Master II “Root Beer”, isti model koji je nosio i prilikom osvajanja US Opena prošle godine.

15.) 18.000 $

Talijan Andrea Vavassori, koji je osvojio naslov u mješovitim parovima na US Openu s partnericom Sarom Errani, nosio je Gerald Charles Maestro GC Sport u kraljevski plavoj boji prilikom preuzimanja trofeja.

16.) 14.700 $

Češki igrač Tomáš Macháč nosio je Chronoswiss Pulse One u boji pijeska na intervjuu nakon trećeg kola.

17.) 11.050 $

Felix Auger-Aliassime nosio je plavi Tag Heuer Monaco Chronograph, kreiran za ovogodišnju Veliku nagradu Monaka, nakon pobjede nad Alexom de Minaurom u četvrtfinalu.

18.) 11.000 $

Treća igračica svijeta Coco Gauff nosila je svoj ukinuti Rolex Oyster Perpetual u boji Red Grape, čija se cijena na preprodajnom tržištu kreće između 6000 i 11.000 dolara, na konferencijama za medije (uz to je nosila i srebrne naušnice Missoma “tennis hoop” s kubičnim cirkonima vrijednim 167 dolara).

19.) 285 $ (NOVO)

Jiri Lehecka, koji nema službenog sponzora satova, nosio je “Mission to the Moon” model brenda Swatch na konferenciji za medije nakon poraza u četvrtfinalu od Carlosa Alcaraza.

Mary Whitfill Roeloffs, novinarka Forbesa