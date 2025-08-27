Teniska legenda Roger Federer postao je milijarder. U investiranju briljira jednako kao i sportu

Lukrativni sponzorski ugovori i udio u brendu tenisica On učinili su švicarsku zvijezdu tek sedmim sportašem u “klubu s devet nula” — a ulaganje u prehrambenu tehnologiju moglo bi mu donijeti još jednu veliku zaradu.

Godine 2019. Roger Federer stajao je na središnjem terenu u švicarskom Baselu, dok je zlatna konfeta padala s neba, a suze mu tekle niz lice. Izljev emocija bio je prirodan nakon pobjede u finalu na dva seta na njegovu domaćem turniru, Swiss Indoorsu, na kojem je nekoć služio kao skupljač loptica. No činilo se i da odražava sve veću svijest da, s 38 godina, možda više neće imati mnogo takvih trenutaka kao profesionalni tenisač.

Zapravo, taj trofej pokazao se posljednjim koji je Federer ikada podigao, jer su mu ozljede ozbiljno ograničile posljednje tri godine na ATP Touru prije nego što je u rujnu 2022. zauvijek odložio reket. Ipak, iako Federer, sada 44-godišnjak, više nikada nije dodao novi trofej u kolekciju koja je uključivala i 20 Grand Slam naslova u pojedinačnoj konkurenciji te dvije olimpijske medalje, ostao je najplaćeniji tenisač sve do kraja karijere – i u mirovini. Forbes procjenjuje da je Federer milijarder, s neto vrijednošću od 1,1 milijardu dolara, zahvaljujući djelomično značajnom manjinskom udjelu u švicarskom brendu sportske obuće i odjeće On.

Federer – čiji je otac iz ugledne švicarske obitelji, a majka odrasla u Južnoj Africi, oboje zaposleni u farmaceutskoj industriji – počeo je igrati tenis s tri godine. Postao je najbolje rangirani juniorski igrač svijeta, a nakon što je 1998. postao profesionalac, probio se 2003. osvajanjem Wimbledona u pojedinačnoj konkurenciji. Tijekom 24-godišnje karijere na ATP Touru Federer je proveo 310 tjedana kao najbolje rangirani tenisač svijeta i osvojio 103 turnira, zaradivši gotovo 131 milijun dolara od nagradnih fondova – što je i dalje treći najbolji učinak u povijesti tenisa, iza njegovih rivala Novaka Đokovića (189 milijuna) i Rafaela Nadala (135 milijuna).

Sponzorski portflje bez premca

Izvan terena Federer je bio još uspješniji, prikupivši oko milijardu dolara (prije poreza i agencijskih provizija) od sponzorstava, nastupa i drugih poslovnih pothvata tijekom karijere – više nego dvostruko od onoga što su zaradili Đoković ili Nadal, prema procjenama Forbesa. Sa sponzorskim portfeljem bez premca, u kojem su bile i marke koje su ga pratile više od deset godina, Federer je 16 uzastopnih godina bio najplaćeniji tenisač na svijetu, a 2020. predvodio je sve sportaše s procijenjenih 106,3 milijuna dolara ukupnih prihoda prije oporezivanja.

Federer je jedan od samo sedam sportaša koji su tijekom aktivne karijere premašili milijardu dolara ukupnih prihoda prije oporezivanja, uz košarkaša Los Angeles Lakersa LeBrona Jamesa, golfere Tigera Woodsa i Phila Mickelsona, nogometaše Cristiana Ronalda i Lionela Messija te boksača Floyda Mayweathera.

Sada, kao milijarder, Federer je dio jednako ekskluzivnog društva, postavši tek sedmi vrhunski sportaš koji se pridružio “klubu devet nula”. Prvi je bio još jedan tenisač, Ion Țiriac, pobjednik u muškim parovima na French Openu 1970. i bivši hokejaš koji je za rodnu Rumunjsku nastupio na Zimskim olimpijskim igrama 1964. Țiriac je nakon pada komunizma počeo ulagati i 2007. se našao na listi milijardera, s procijenjenim bogatstvom od 2,3 milijarde dolara, uloženim u nekretnine, auto-kuće i financijske usluge.

Njega je 2014. slijedio Michael Jordan, član Kuće slavnih košarke, danas “težak” oko 3,8 milijardi dolara, a kasnije i legenda Lakersa Magic Johnson s bogatstvom od 1,5 milijardi dolara, te bivši igrač Milwaukee Bucksa Junior Bridgeman, koji je do smrti u ožujku imao imovinu vrijednu 1,4 milijarde dolara. LeBron James (oko 1,2 mlrd. dolara) i Tiger Woods (1,3 mlrd. dolara) jedini su sportaši koji su ušli u „klub devet nula“ dok su još uvijek bili aktivni u svojim sportovima.

Sinonim za luksuz

Federerov poslovni uspjeh počinje s njegovom marketinškom privlačnošću. Pažljivo izgrađen portfelj sponzora, u kojem su se godinama nalazili Lindt, Mercedes-Benz, Rolex i Moët & Chandon, učinio ga je sinonimom za luksuz, savršeno usklađenim s njegovim elegantnim stilom igre i besprijekornim ugledom.

“Kombinacija njegovog karaktera i dopadljivosti je ključna stvar”, kaže Lisa Delpy Neirotti, direktorica programa sportskog menadžmenta na Sveučilištu George Washington. “Možete biti sjajan sportaš na terenu, ali to ne znači da će vas svi voljeti. On je pomalo gospodstven, zgodan, vrlo pristojan i sofisticiran, a njegove marke to i odražavaju.”

Federer je 16 uzastopnih godina bio najplaćeniji tenisač na svijetu, a 2020. predvodio je sve sportaše s procijenjenih 106,3 milijuna dolara ukupnih prihoda prije oporezivanja foto: Adrian Dennis/AFP

Federer je tu privlačnost dodatno iskoristio 2018. godine, kada je napustio Nike, koji mu je tijekom dva desetljeća isplatio oko 150 milijuna dolara, i potpisao ugovor s japanskim brendom Uniqlo vrijedan oko 300 milijuna dolara na deset godina. A budući da Uniqlo ne proizvodi teniske tenisice – čime je ostala otvorena sponzorska kategorija koju bi Nike blokirao ekskluzivitetom brenda – Federer je mogao posegnuti za još unosnijom prilikom sa švicarskom markom On sa sjedištem u Zürichu.

Federer je za On prvi put saznao kada je njegova supruga počela nositi njihove tenisice, a ubrzo je kontaktirao osnivače, Davida Allemanna, Oliviera Bernharda i Caspara Coppettija. Godine 2019. uložio je kapital u tada još rastuću kompaniju, koja je u to vrijeme bila usmjerena prvenstveno na tenisice za trčanje.

Brojna uspješna ulaganja

Nije se zadovoljio time da bude samo pasivni investitor, već je pristao pomoći brendu u razvoju tenisice za igru na terenu i linije lifestyle odjeće. Rizik se isplatio za samo dvije godine, jer je On 2021. izašao na burzu u New Yorku, a Federer je imao udio procijenjen na oko tri posto. Tvrtka danas ima tržišnu kapitalizaciju od gotovo 15 milijardi dolara, a njezine su dionice porasle za 86 posto u odnosu na IPO cijenu, čime je Federerov udio postao vrijedan više od 375 milijuna dolara.

“Roger je bio akcelerator”, rekao je tadašnji suizvršni direktor Ona, Marc Maurer, za Forbes 2023. godine. “Mi smo u osnovi željeli otvoriti vrata i bilo nam je jasno da je tenis sljedeći sport. Imali smo veliku sreću što je Roger krenuo u tu misiju zajedno s nama.”

Federer je ostvario impresivne povrate i kroz neke druge investicije. Godine 2013. suosnovao je menadžersku kompaniju Team8 zajedno sa svojim dugogodišnjim agentom Tonyjem Godsickom, a četiri godine kasnije kreirali su Laver Cup, godišnji momčadski turnir u kojem se šest europskih igrača suprotstavlja šestorici tenisača iz ostatka svijeta. Turnir, koji je sada i službeni dio ATP Toura, stalno privlači najveća imena i redovito ostvaruje dobit – osim 2023., kada su ulagali u infrastrukturu – navodi Sports Business Journal. Ovogodišnji Laver Cup, zakazan za rujan u San Franciscu, očekuje se da će premašiti 20 milijuna dolara prihoda od sponzorstava te prodaje ulaznica i hospitality paketa.

I dalje nevjerojatno popularan

Federer bi uskoro mogao imati još jedan uspješan projekt. Godine 2021. sudjelovao je u Series D investicijskom krugu od 235 milijuna dolara za chilensku tvrtku NotCo, koja razvija hranu biljnog podrijetla. U istom su krugu ulagali i druge zvijezde, poput vozača Formule 1 Lewisa Hamiltona i bubnjara grupe Roots, Questlovea, a startup je tada procijenjen na 1,5 milijardi dolara. Godinu dana kasnije NotCo je prikupio još 70 milijuna dolara, lansiravši B2B odjel za licenciranje svojih alata umjetne inteligencije drugim proizvođačima hrane.

No Federer si može priuštiti strpljenje s takvim ulaganjima jer i dalje surađuje s više od desetak partnera iz svojih igračkih dana, uključujući operatera privatnih zrakoplova NetJets, brend naočala Oliver Peoples i banku UBS (koja je 2023. preuzela njegovog dugogodišnjeg sponzora Credit Suisse). Među njegovim najvećim adutima za oglašivače ostaje i nevjerojatna popularnost – Federer ima 43,5 milijuna pratitelja na Facebooku, Instagramu i X-u (nekadašnjem Twitteru), što ga stavlja odmah iza Rafaela Nadala s 51,6 milijuna, prema podacima agencije Two Circles. Istodobno, Federer je u posljednje tri godine imao prosječnu stopu angažmana od 2,3 posto na društvenim mrežama – gotovo dvostruko više od Đokovića (1,2%) i više od četiri puta od Nadala (0,5%).

“Mislim da je njegova vrijednost kao promotora dugotrajna”, kaže profesorica Lisa Delpy Neirotti sa Sveučilišta George Washington. “Vjerujem da će to moći održati i u budućnosti.”

Justin Birnbaum, novinar Forbesa