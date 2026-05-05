Ovo su najimpresivniji satovi predstavljeni na ključnom svjetskom sajmu urarstva

Obljetnički modeli Rolexa i Patek Philippea, mnoštvo skeleton satova i modeli dizajnirani za svemirska putovanja na najvećem svjetskom sajmu satova u Ženevi.

Na ovogodišnjem sajmu Watches and Wonders u Ženevi, najvažnijem svjetskom događaju za luksuzne satove, velik dio inspiracije dolazio je iz svemira. No nije riječ samo o uzbuđenju oko misije Artemis II. Naime, noćno je nebo tisućljećima služilo kao prirodni mjerač vremena, puno prije izuma mehaničkog sata, a svijet haute horologerie oduvijek je tražio nove načine kako pratiti nebeska tijela ili u svoje kreacije utkati njihovu ljepotu. Kako su ljudske ambicije rasle, tako je i više od 2000 satova od 1960-ih sudjelovalo u svemirskim misijama, od Seiko Poguea i Rolexa GMT Mastera do kultnog Omega Speedmaster Professionala iz ere Apolla.

Uz brojne “nebeske” komplikacije predstavljene ove godine, posebno brojčanike s prikazom mjesečevih mijena, istaknulo se i nekoliko modela dizajniranih za stvarna svemirska putovanja, poput IWC Pilot’s Venturer Vertical Drivea i Bremont Supernove. Na Zemlji su pak brojni brendovi obilježili velike obljetnice spektakularnim novitetima: Rolex je predstavio novi Oyster Perpetual povodom stote godišnjice, Patek Philippe lansirao Nautilus modele za 50. obljetnicu (uz limitirano izdanje sata), dok je Vacheron Constantin obilježio 30 godina kolekcije Overseas.

U nastavku donosimo neke od najljepših, najinovativnijih i najzapaženijih novih satova koji će bez sumnje odoljeti testu vremena.

foto: Rolex

Nakon što je prošle godine na sajmu Watches and Wonders predstavio kolekciju Land-Dweller, Rolex se ove godine okrenuo vlastitoj povijesti kako bi obilježio stotu godišnjicu svog Oyster kućišta, patentirane vodootporne tehnologije razvijene 1926., koja je omogućila nastanak sportskih satova kakve danas poznajemo.

Tim povodom brend je predstavio novi Oyster Perpetual 41 od nehrđajućeg čelika i žutog Rolesor zlata, s oznakom “100 years” na brojčaniku na poziciji šest sati. Rolex je obilježavanje nastavio i s novim Oyster Perpetual modelom s tzv. Jubilee brojčanikom, na kojem je naziv brenda ispisan u živopisnim bojama.

No sat koji će posebno privući pažnju kolekcionara i koji će većini ostati nedostižan jest novi Rolex Cosmograph Daytona u Rolesiumu, vlasničkoj kombinaciji čelika i platine. Ovaj model dolazi s grand feu emajliranim brojčanikom i Cerachrom lunetom.

Gotovo je dovoljan da obožavatelji Rolexa zaborave kako je brend, nakon godina nagađanja, službeno ukinuo popularnu crveno-plavu “Pepsi” lunetu na modelu GMT-Master II, potez koji će zasigurno dodatno podići cijene na sekundarnom tržištu.

TEHNIČKI PODACI

Kučište: Rolesium (Oyster čelik i platina)

Promjer: 40 mm

Rezerva snage: 72 sata

Cijena: $57.800

foto: Cartier

Elegantnija verzija originalnog pilotskog sata izrađenog 1904. za karizmatičnog brazilskog aviatora Alberta Santos-Dumonta, ove je godine dosegnula novu razinu s predstavljanjem modela od žutog zlata s brojčanikom od opsidijana i tankom narukvicom od žutog zlata s 15 karika. Rezultat je udobnije pristajanje na zapešću koje ovaj klasični sportski sat podiže na razinu elegantnog sata za svečane prilike.

TEHNIČKI PODACI

Kučište: Žuto zlato

Promjer: 43,5 mm x 31,4 mm

Rezerva snage: 43 sata

Cijena: $62.000 (limitirana serija)

foto: Vacheron Constatin

Povodom 30. godišnjice svoje popularne kolekcije Overseas, Vacheron Constantin predstavio je model Overseas Dual Time Cardinal Points u titanu, inspiriran titanskim prototipom koji je istraživač Cory Richards koristio tijekom uspona na Everest 2019. godine. Kolekcija Cardinal Points dolazi u četiri boje, od kojih svaka predstavlja jedan smjer kompasa: sjever (bijela), jug (smeđa), istok (plava) i zapad (zelena). Oznake sati i kazaljke za lokalno vrijeme izrađene su od 18-karatnog bijelog zlata sa Super-LumiNova premazom, dok su druga vremenska zona i funkcija dana/noći istaknute narančastim detaljima radi bolje čitljivosti.

TEHNIČKI PODACI

Kučište: Titan

Promjer: 41 mm

Rezerva snage: 60 sati

Cijena: $41.000

foto: A. Lange & Söhne

A. Lange & Söhne već dugo uspješno balansira strast prema složenim komplikacijama s iznimno čitljivim brojčanicima. Dvije godine nakon što je predstavio “Lumen” verziju modela Datograph Perpetual Tourbillon, ovaj njemački luksuzni urarski brend sada istu svjetlosnu transformaciju donosi i na svoj prepoznatljivi model Lange 1. Brojčanik prikazuje mjesec, datum i vrijeme, kao i faze Mjeseca, rezervu snage i ciklus prijestupne godine. Luminescentni materijal na diskovima, kazaljkama i prozoru datuma još je vidljiviji u mraku, dok istovremeno omogućuje pogled na mehanizam kroz brojčanik. Čak i noćno nebo na prikazu faza Mjeseca svijetli, baš poput pravog.

TEHNIČKI PODACI

Kučište: Platina

Promjer: 41,9 mm

Rezerva snage: 50 sati

Cijena: na upit (limitirana serija od 50 primjeraka)

foto: Patek Philippe

Godine 1976., u jeku tzv. kvarcne krize, Patek Philippe predstavio je sat koji je zauvijek promijenio lice brenda, ali i cijele industrije. Nautilus, koji je dizajnirao Gerald Genta, bio je prvi luksuzni sportski sat ovog proizvođača: model od nehrđajućeg čelika s brojčanikom inspiriranim brodskim oknom i integriranom metalnom narukvicom. Pola stoljeća kasnije, Patek obilježava 50. godišnjicu Nautilusa s tri nova modela, platinastim modelom 5610 (gore), limitiranim na 2000 primjeraka, modelom 5810 od bijelog zlata dostupnim s metalnom narukvicom (također ograničen na 2000 komada) ili s kompozitnim remenom s tekstilnim uzorkom (limitirano na 1000 komada) te jednim vrlo posebnim stolnim satom Nautilus od bijelog zlata, ograničenim na 100 primjeraka. Svi ovi jubilarni modeli imaju gravuru na mikrorotoru od 22-karatnog zlata s natpisom: “50 1976–2026.

TEHNIČKI PODACI

Kučište: Platina

Promjer: 38 mm

Rezerva snage: 48 sati

Cijena: $112.529

foto: Parmigiani

Većina ručnih satova ima kazaljke, no rijetki nude pravi trik iz rukava. Parmigiani Tonda PF Chronographe Mystérieux nadograđuje inovaciju modela Tonda PF GMT Rattrapante, predstavljenog na Watches and Wondersu 2022. Na tom modelu, pritiskom na gumb između 7 i 8 sati kazaljka od bijelog zlata pomicala se za jedan sat unaprijed, otkrivajući prethodno skrivenu drugu kazaljku od ružičastog zlata. Kod modela Chronographe Mystérieux taj je “magični” efekt dodatno unaprijeđen. U mirovanju sat izgleda kao klasičan model s tri kazaljke. Prvim pritiskom gumba sekundna kazaljka vraća se na 12, a pojavljuju se kronografske kazaljke (sat sada ima ukupno pet kazaljki). Drugim pritiskom mjerenje se zaustavlja, a trećim se kazaljke vraćaju u početni položaj i nestaju. Želite li to ponovno vidjeti? Hoćete.

TEHNIČKI PODACI

Kučište: Nehrđajući čelik i platina

Promjer: 40 mm

Rezerva snage: 60 sati

Cijena: $44.600

foto: Grand Seiko

Brojčanici inspirirani prirodom dugo su zaštitni znak Grand Seika, a ove godine ta iznimna razina izrade proširena je i na platinasto kućište. Limitirano izdanje Grand Seiko SBGZ011 inspirirano je slapom Tateshina u regiji Shinshu, s ručno graviranim linijama u više smjerova koje dočaravaju neprekidni tok vode. Impresivan je i mehanizam koji pokreće “Mystic Waterfall” – Grand Seikov ručno navijajući kalibar 9R02, najtanji Spring Drive mehanizam koji je brend dosad proizveo.

TEHNIČKI PODACI

Kučište: Platinum

Promjer: 40 mm

Rezerva snage: 84 sata

Cijena: $84.000 (limitiran na 50 primjeraka)

foto: Hermes

Da se ne okoliša, ove godine u Ženevi bilo je mnoštvo skeleton modela, no možda nijedan nije bio toliko iznenađujući kao prvi skeleton sportski sat iz Hermèsa. H08 Squelette zadržava osnovni dizajn modela H08, predstavljenog 2021. godine, brojčanik s prikazom vremena i datuma u crnom titanijskom kućištu jastučastog oblika s DLC premazom. No ono što ovdje zaista privlači pažnju jest novi mehanizam iz vlastite proizvodnje – ili je to ipak brojčanik? – sa svojim mostovima u obliku slova X. Ako je verzija Bleu Zanzibar previše upadljiva, dostupna je i varijanta sa sivim brojčanikom za suptilniji izgled.

TEHNIČKI PODACI

Kučište: Titan

Promjer: 39 mm

Rezerva snage: 60 sati

Cijena: $21.600

foto: Ulysse Nardin

Godine 2001. Ulysse Nardin predstavio je na sajmu Baselworld šokantan sat koji je prekršio neka od najosnovnijih pravila urarstva – nije imao krunicu, brojčanik ni kazaljke. Model poznat kao Freak bio je i prvi sat koji je u svom mehanizmu koristio iznimno lagane silikonske komponente. Dvadeset i pet godina kasnije, Ulysse Nardin slavi ovu ikonoklastičnu ikonu predstavljanjem — čega drugog — Super Freaka. Brend ovaj sat, na čijem se razvoju radilo četiri godine, opisuje kao “najkompliciraniji sat s prikazom samo vremena ikad stvoren”. Lako je vidjeti zašto. Super Freak ima 511 komponenti, a sve osim 13 su u pokretu. Pokreće ga dvostruki tourbillon, a riječ je i o prvom Freak modelu koji prikazuje sekunde. No je li to doista razlog zašto bi ga itko nosio — kako bi očitao vrijeme?

TEHNIČKI PODACI

Kučište: Bijelo zlato

Promjer: 44 mm

Rezerva snage: 72 sata

Cijena: $393.600

foto: IWC

Prije dvije godine IWC je predstavio Ceralume, vlastiti keramički materijal koji svijetli u mraku (pojednostavljeno, pigment Super-LumiNova miješa se s keramičkim prahom). S modelom Big Pilot’s Watch Perpetual Calendar, IWC daje snažan početak primjeni ovog novog materijala. Na dnevnom svjetlu brojčanik pomalo podsjeća na “White Album” Beatlesa. No u mraku sve dolazi do izražaja — podbrojčanici vječnog kalendara i oznake sati istaknuti su u plavo-zelenom luminescentnom sjaju. A i bijeli remen također svijetli.

TEHNIČKI PODACI

Kučište: Ceralume

Promjer: 46,5 mm

Rezerva snage: 7 dana

Cijena: $76.300 (limitiran na 250 primjeraka)

foto: Van Cleeg & Arpels

Van Cleef & Arpelsove Poetic Complications spajaju vrhunsko urarstvo, umjetničke zanate i bogato nebesko pripovijedanje. Među istaknutim modelima ove godine bio je sat koji donosi klasičnu priču o dvoje ljubavnika koje razdvajaju zvijezde, Altairu i Vegi. Iako Midnight Jour Nuit Phase de Lune ne uključuje romantičnu priču, nije ništa manje poetičan. Sat ima disk koji se okreće jednom u 24 sata i služi kao pokazivač dana i noći. Unutar noćnog neba nalazi se i drugi indikator koji prikazuje mjesečeve mijene. Funkcija faza Mjeseca može se dodatno istaknuti pritiskom na tipku sa strane kućišta.

TEHNIČKI PODACI

Kučište: Bijelo zlato

Promjer: 42 mm

Rezerva snage: 72 sata

Cijena: $153.000

foto: Tag Heuer

Čak i da Tag Heuer nije službeni mjeritelj vremena Formule 1, ovaj je brend neizbrisivo povezan s tim sportom. Bio je prvi luksuzni brend čiji se logo pojavio na bolidu i prvi koji je sponzorirao momčad. Među najpoznatijim modelima Tag Heuera nalazi se Monaco, nazvan po najlegendarnijoj utrci Grand Prixa. Pomalo ironično, sat je svjetsku slavu stekao zahvaljujući drugoj kultnoj utrci. Steve McQueen nosio je Monaco u filmu Le Mans iz 1971. (Jedan od tih Heuer Monaco satova koje je McQueen nosio u filmu ide na aukciju u Sotheby’su u lipnju, s procijenjenom cijenom između 500.000 i milijun dolara.)

Ove godine Tag Heuer predstavio je tri nova Monaco modela, s crnim, zelenim i prepoznatljivim plavim brojčanikom — no upravo je premijera modela Monaco Evergraph najviše uzbudila kolekcionare. Sat donosi novi mehanizam TH80-00 (koji je, prikladno, kvadratnog oblika) te zamjenjuje tradicionalne poluge i opruge kronografa inovativnim “bistabilnim” komponentama. Većina tih elemenata vidljiva je kroz sam brojčanik.

TEHNIČKI PODACI

Kučište: Titan

Promjer: 40 mm

Rezerva snage: 70 sati

Cijena: $28.500

foto: Panerai

Zamislite sat koji trebate navijati samo jednom mjesečno. Upravo je to ideja iza Paneraijeva modela Luminor 31 Giorni, koji, kako mu i ime na talijanskom sugerira, ima rezervu snage od čak 31 dan. To je velik iskorak za brend koji je započeo izradom satova za talijansku mornaricu, a ranije je predstavio model s rezervom snage od osam dana. Naravno, tolika snaga zahtijeva i velik mehanizam — no Paneraijevo robusno kućište od brušenog Goldtecha promjera 44 mm bez problema ga može podnijeti.

TEHNIČKI PODACI

Kučište: Brušeni Goldtech

Promjer: 44 mm

Rezerva snage: 31 dan

Cijena: $107.000 (limitiran na 200 primjeraka)

foto: Hublot

Hublotov Big Bang definirao je dizajnerski DNK brenda, predimenzioniran, upečatljiv i s naglaskom na robusne, futurističke materijale. Nakon što je prošle godine proslavio 20. obljetnicu, Hublot je ove godine reinterpretirao kolekciju kroz liniju Big Bang Reloaded, s pet novih modela temeljenih na flyback kronografskom mehanizmu. Uz verziju od plave keramike, sat je dostupan i u tamnozelenoj keramici, titanijskoj keramici, Magic Gold izvedbi te u potpuno crnoj verziji. Predstavljena su i dva limitirana modela Reloaded — jedan posvećen legendarnom sprinteru Usainu Boltu, a drugi nogometašu Real Madrida Kylianu Mbappéu.

TEHNIČKI PODACI

Kučište: Keramika

Promjer: 44 mm

Rezerva snage: 72 sata

Cijena: $25.200

foto: Jaeger-LeCoultre

Jaeger-LeCoultre oduvijek je bio mnogo više od modela Reverso, no sve do predstavljanja nove serije Master Control Chronometre brend nije imao pravi sportski sat s integriranom narukvicom. (Što je pomalo ironično, budući da je JLC-ov kalibar 920 pokretao originalni Audemars Piguet Royal Oak 1972. i prvi Patek Philippe Nautilus 1976.) Nova linija Master Control Chronometre donosi tri nova modela, no upravo se verzija s vječnim kalendarom (dostupna u nehrđajućem čeliku i ružičastom zlatu) posebno ističe. S obzirom na to da ga nije potrebno ručno podešavati sve do 2100. godine, riječ je o uistinu bezvremenskom satu.

TEHNIČKI DETALJI

Kučište: Ružičasto zlato

Promjer: 39 mm

Rezerva snage: 70 sati

Cijena: $83.500

Michael Solomon, novinar Forbesa (link na originalan članak)