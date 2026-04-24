Evo koliko košta život u 10 najpoželjnijih gradova za superbogate

Ultrabogati sve više ulažu u elitne lokacije diljem svijeta, od New Yorka do jezera Como, a neka tržišta prerastaju u nove oaze za bogataše.

Ultrabogati kupci nekretnina spremni su izdvojiti više od milijun dolara za stan od oko 93 četvorna metra na rimskoj Via Veneto, troše više od dva milijuna dolara na dvosobne kuće u selima na Mallorci u Španjolskoj te nastavljaju ulagati u luksuzne nekretnine na Upper East Sideu u New Yorku, pokazuje najnovije izvješće o bogatstvu tvrtke Knight Frank.

Godišnje izvješće ističe 10 najatraktivnijih tržišta nekretnina koja bi trebala nadmašiti ostala u idućoj godini, među kojima su i dva u Sjedinjenim Državama: Upper East Side na Manhattanu i četvrt Pacific Palisades u Hollywoodu.

Agenti za nekretnine na Upper East Sideu u New Yorku, gdje nove luksuzne zgrade i stanovi u povijesnim zgradama mogu dosezati cijene i veće od 7000 dolara po kvadratnom metru, izvijestili su o najprometnijim mjesecima u povijesti početkom 2026. godine. Istodobno, Pacific Palisades, gdje legendarni redatelj Steven Spielberg posjeduje imanje vrijedno 97 milijuna dolara, ponovno doživljava rast dok se područje oporavlja nakon prošlogodišnjih razarajućih požara.

Italija, zahvaljujući paušalnom porezu na inozemne prihode osmišljenom kako bi privukla imućne pojedince, postaje sve privlačnija destinacija za bogate. Prema Knight Franku, očekuje se rast potražnje za rimskom ulicom Via Veneto i područjem jezera Como, gdje trosobni stanovi mogu dosezati cijene i do pet milijuna dolara.

Interes za londonsku četvrt Chelsea raste među domaćim i stranim kupcima, osobito Amerikancima, no cijene su visoke; dvosobni stanovi lako premašuju dva milijuna dolara, dok se veće obiteljske kuće prodaju za sedam do 13 milijuna dolara.

Novi Zeland za obiteljske ljude

Vlasnici drugih nekretnina sve više gledaju prema Mallorci, španjolskom otoku u Sredozemlju gdje dvosobne kuće stoje više od dva milijuna dolara, te prema francuskom alpskom mjestu St-Martin-de-Belleville, gdje se četverosobni skijaški chalet može kupiti za oko 1,8 milijuna dolara.

Kupci usmjereni na stil života i obiteljske potrebe sve češće biraju prestižni Dalefield pokraj Queenstowna na Novom Zelandu, gdje moderna kuća stoji oko tri milijuna dolara, dok australski Geelong privlači investitore nekretninama uz obalu vrijednima oko dva milijuna dolara.

Stambeno područje Silberküste uz zapadnu obalu jezera Zürich u Švicarskoj, gdje dvosobni stanovi stoje oko 1,9 milijuna dolara, a luksuzne vile na obali kreču od 25 milijuna, postaje sve popularnije među domaćim menadžerima i poduzetnicima, kao i kupcima iz SAD-a, Ujedinjenog Kraljevstva i sjeverne Europe koji se sele u Švicarsku, navodi Knight Frank.

Gdje se sele ultrabogati

Prema Knight Franku, i druga tržišta doživljavaju velike promjene u luksuznom segmentu, poput Miamija, Abu Dhabija, Mumbaija i Brisbanea. U Ujedinjenim Arapskim Emiratima Dubai već godinama bilježi procvat luksuznih nekretnina, no Abu Dhabi se sve više ističe kao alternativa za one koji žele iskoristiti gospodarske prilike, ali u mirnijem okruženju. U Indiji je Mumbai u posljednjih pet godina zabilježio rast BDP-a od 38 posto, što je potaknulo snažan rast prodaje novih luksuznih nekretnina vrijednih pet milijuna dolara ili više.

Australija je u posljednjih deset godina zabilježila rast broja milijunaša za 30 posto, dok je Dalefield 2025. doživio snažan rast zahvaljujući pripremama za Olimpijske igre 2032. i velikim ulaganjima u infrastrukturu. U posljednjih godinu dana cijene najluksuznijih stanova u Brisbaneu porasle su sa sedam na 11 milijuna dolara, a cijene vrhunskih nekretnina prelaze 3000 dolara po kvadratnom me

Zašto napuštaju stare oaze

Promjene poreznih zakona potaknule su migraciju bogatih. U SAD-u je prijedlog poreza za milijardere u Kaliforniji potaknuo osnivače poput Marka Zuckerberga, Larryja Pagea, Petera Thiela, Kena Griffina i Sergeya Brina da napuste državu i presele se u Miami, gdje su kupili nekretnine vrijedne između 18 i 170 milijuna dolara.

U Ujedinjenom Kraljevstvu ukidanje statusa non-domicile (koji je omogućavao stranim rezidentima plaćanje poreza samo na prihode ostvarene u UK-u) dovelo je do odlaska milijardera poput brodarskog magnata Johna Fredriksena, Christiana Angermayera i Nassefa Sawirisa, vlasnika Aston Ville. Prema tvrtki Henley & Partners, UK, Kina, Indija, Južna Koreja, Rusija i Brazil gube bogate stanovnike brže od drugih zemalja zbog poreznih politika, političke nestabilnosti, ratova i potrage za boljom kvalitetom života

Što još kupuju

Ultrabogati sve više ulažu u luksuzne satove i vrhunska umjetnička djel, osobito impresionističkih, modernih i poslijeratnih slikara, dok smanjuju potrošnju na rijetki viski, vrhunska vina i suvremenu umjetnost, navodi Knight Frank. Indeks luksuznih ulaganja pokazuje da se tržište kolekcionarskih predmeta stabiliziralo 2025. nakon dvije godine pada, a oporavak tržišta umjetnina potaknula je prodaja slike Gustava Klimta “Portret Elisabeth Lederer”, koja je umjesto očekivanih 150 milijuna dolara prodana za čak 236,3 milijuna. Dok su investitori ulagali u djela Klimta, Van Gogha, Moneta i Muncha, smanjili su interes za skupe viskije, vina i kolekcionarske automobile. Indeks HAGI Top 50 zabilježio je pad od 3,7 posto u 2025., dok je London International Vintners Exchange pao za 2,5 posto prošle godine, odnosno više od 24,7 posto od 2022. godine.

Mary Whitfill Roeloffs, novinarka Forbesa (link na originalan članak)