Napustio Bentley da bi prodavao Neveru, za Forbes objašnjava kako prodati automobil od 2 milijuna eura

O izazovima u prodaji luksuznih automobila, navikama kupaca, postavljanju novih rekorda, ali i o njegovom karijernom putu razgovarali smo u Rimac Kampusu s Ronijem Kertom, direktorom prodaje i marketinga tvrtke Rimac Automobili. Za Forbes Hrvatska otkrio je kada kreću isporuke Nevere R.

U Rimac Kampusu pomiču se granice nemogućeg. Nevera se ovdje izrađuje u potpunosti, dok se Bugatti Tourbillon finalizira u Francuskoj.

Kampus je smješten u Kerestincu i prostire se na više od 200 tisuća kvadrata. S ulaganjem većim od 200 milijuna eura tim s preko 1000 ljudi stvara nove ideje za najuzbudljivije i najsnažnije električne sportske automobile i elektrificirane komponente performansi na svijetu.

Nakon što je 2011. godine s nekoliko ljudi pokrenuo tvrtku Rimac Automobili, Mate Rimac je tvrtku razvio od specijaliziranog proizvođača komponenti do serijskog proizvođača hiperautomobila i tehnološkog giganta.

Brojni su izazovi za privlačenje potencijalnih kupaca i finaliziranje prodaje. Veliku ulogu u tome ima Roni Kert. Za Forbes Hrvatska je ispričao na koji se način postavljaju nove granice u automobilskoj industriji i zašto je sve riskirao i dao otkaz u Bentleyju te preuzeo ulogu voditelja prodaje i marketinga u Rimac Automobilima.

Studij je započeo u Milanu na Università Cattolica del Sacro Cuore. Nakon toga otvorila mu se prilika raditi u Bentley Motorsu u Creweu u Engleskoj.

“Tamo sam bio u sales marketingu za prodaju rabljenih automobila, puno sam naučio. Međutim, pratio sam Rimca od samih početaka. Kada sam bio s Bentleyjem u Ženevi, Rimac je izlagao Concept One i tada sam shvatio da je to za mene. Uvijek sam volio stvarati i raditi nešto iznova, Odlučio sam preuzeti rizik 2018. godine. Htio sam stvarati uz Matu. Nisam nimalo pogriješio.

Kad sam došao ovdje, prvo sam bio odgovoran za after sales. To je bio ogroman izazov za mene. Postavio sam temelje iz ničega do ove strategije koju danas imamo u Neveri i Neveri R. Dosta je brzo došla ponuda od Mate da preuzmem odjel prodaje i postprodaje. Dao mi je veliko povjerenje koje i danas uživam od njega i to mi je najveća motivacija. Čast mi je biti dio ove priče. Također, prošle godine dobio sam priliku preuzeti i marketing za Rimac brend”, kaže.

Zahtjevan proces prodaje

Poseban izazov u prodaji je činjenica što je tvrtka Rimac Automobili novi brend.

“To se apsolutno vidi. No zanimljivo je da u 2018. nitko nije znao za nas, a danas svi znaju za rekorde, znaju tko je Rimac i kako smo etablirani. Cijeli svijet više-manje zna za nas.

Izazovan je i pojam elektrifikacije koji još uvijek ima težih stvari, pogotovo u segmentu hiperluksuznih i hipeautomobila gdje se više pažnje pridodaje nekim detaljima i svi više preferiraju velike motore. Pokušavam kupcima predočiti da je Rimac puno više od samog automobila. To je i Rimac i cijeli tim koji radi na ovome. Svatko tko dođe u kampus, može vidjeti faze nastajanja automobila. Kad kupci prođu cijelo iskustvo, provedu dan s nama i shvate što se ovdje radi.”

“Svaki automobil rađen je prema željama kupaca”

“Imamo dvadesetak jakih partnera u svijetu. Većinom su to i partneri koji direktno prodaju Bugatti. Postoji određen interes kupca, koji kontaktira nekog od naših partnera ili nas direktno. Provedu dva, tri dana s nama. Dolaze u privatnom aranžmanu, vrlo često privatnim avionima. Što se tiče same vožnje u automobilima, to s kupcima radimo u kontroliranim uvjetima na stazi na Mičevcu. To nije prevelika staza, ali dovoljna da pokažemo karakteristike automobila.

Ukratko, ako se kupac odluči kupiti automobil slijedi potpisivanje ugovora. Ako se neke njihove želje mogu prenijeti u proizvodnju i kad primimo 50 posto depozita, otprilike godinu dana traje proizvodnja. Treba nam šest mjeseci da nabavimo sve dijelove i konfiguracije.”

“Svaki automobil je rađen prema željama kupaca. Zadnjih šest mjeseci, osim na samom sklapanju automobila, radimo i na samoj kvaliteti dok nismo uvjereni da je automobil onakav kakav treba biti. Sama kvaliteta se sastoji od nekih 700 točaka, od dinamičkog dijela gdje testiramo automobil čak i u cestovnim uvjetima te statički dio.

Dok automobil ne bude gotov, kupac dobiva male poklone, odnosno updateove, a kasnije naravno slijedi isporuka automobila. Zna se dogoditi da automobile idemo isporučiti osobno, Mate ili ja.”

Velika potražnja za Neverom R, definirana elegantnim površinama i proporcijama

U prodaji su dva modela – Nevera i Nevera R, dizajnirane, konstruirane i ručno izrađene u Hrvatskoj. Trenutno je velika potražnja za Neverom R koja je postavila čak 24 nova rekorda i postala najbrže ubrzavajući serijski automobil na svijetu.

“Nevera je odradila veliki dio i to je ono što nas je pozicioniralo. Sada je potražnja za Neverom R. Pripremamo se za taj dio, zadovoljni smo potražnjom. Prve isporuke kreću krajem godine. Automobile smo u prodaju praktički pustili prošle godine.

Izvana to izgleda vrlo jednostavno, međutim, to su dani i sati priprema gdje se ulazi u svaki detalj. Samo rezerviranje staze Papenburg u Njemačkoj gdje smo bili mora se napraviti nekoliko mjeseci unaprijed. S druge strane, realnost je ono što će se dogoditi na taj dan, hoće li padati kiša ili ne, to je rulet. Naš uspjeh je odjeknuo u Top Gearu.”

Što se tiče potražnje, postoje razne opcije koje kupci traže, a većina njih je s europskog tržišta. Trenutno su dvije registrirane Nevere u Hrvatskoj.

“Kupci većinom traže karbonske detalje. Karbon je kao takav vrlo cijenjen i tražen u specifikaciji automobila, detalji oko nekih personaliziranih stvari, skrivenih detalja koji su onda poznati kupcu. Imali smo slučaj gdje je kupac tražio Matin potpis na neke od dijelova automobila.

Najjače je trenutno europsko tržište. Na drugom mjestu je Amerika, dok su na trećem mjestu Bliski istok i Azija. Kupci su većinom vrlo uspješni ljudi, kolekcionari koji su sami stvarali biznise ili naslijedili biznis, u prosjeku imaju 52 godine. To su vrlo ozbiljni ljudi koji se poistovjećuju s Matinom pričom. Pronađu se u njemu.”

Početna cijena za Neveru iznosi 2 milijuna eura, dok je za Neveru R cijena 2,3 milijuna eura.

“Ono što se onda dogovara kroz tu konfiguraciju su neki detalji i tu onda variramo za Neveru konkretno između 200.000 i 300.000 tisuća eura za dodatne opcije, a za Neveru R oko 400.000 eura”, kaže Roni Kert.

Prvi put ove godine napravljena je Rimac Trailblazers turneja s kupcima koja uključuje putovanje kroz Hrvatsku, ističući performanse automobila i prekrasne krajolike. Vrhunac obilaska bilo je okupljanje svih devet Nevera i Nevera R u rimskom amfiteatru u Puli.

“Kupci su napokon iskoristili vrijeme voziti takve automobile, gdje su se ponovno zaljubili u ovaj brend. Mnogi od naših kupaca nakon što kupe automobile, ponekad ih i ne koriste, drže ih u garaži. Nama je najbitnije da ti ljudi postanu naši brend ambasadori i da dovedu nove kupce.”

Iznimno su važne i povratne informacije kupaca. Sama specifikacija, vožnja, automobil kao osjećaj, cjelokupno iskustvo koje dobiju je nešto, kako napominju, najbolje na svijetu, ističe voditelj prodaje i marketinga Roni Kert.

“Zna se dogoditi da nešto nije kako je kupac zamislio i tada odmah uskačemo. Odradimo s njima mali trening samog iskustva automobila, odnosno kako se koristi na najbolji način. To se dogodi zato što nemaju vremena koristiti automobile i nakon 6 mjeseci zaborave što i kako se treba napraviti i tu reagiramo odmah.”

Rimac Technology, dobavljač tehnologije Tier 1 za automobilsku industriju projektira, dizajnira i integrira vrhunski baterijski sustav, električne osovine i elektroničke upravljačke jedinice za hipersportske automobile Bugatti Tourbillon.

“Riječ je o vrhunskom inženjerstvu koje potječe iz Hrvatske. Način na koji Mate vodi kompaniju je stvarno za anale. S 33 godine preuzeti brend od 116 godina je fascinantno. Automobil je bio rasprodan u samo nekoliko mjeseci, 250 komada po cijeni od skoro 4 milijuna eura. Sjajno je biti dio toga. U fazi su pripreme svih tih testiranja da automobili budu spremni za isporuke.”

“Moramo konstantno pratiti trendove na tržištu”

Od početne koncepcije do automobila na cesti, proces traje minimalno pet godina, kako bi vozilo zadovoljilo odgovarajuće tehničke zahtjeve.

“Nama je najbitnije zadovoljiti sigurnosne aspekte. Moramo koristiti različite laboratorije koje imamo, trenutno testiramo u Njemačkoj, Italiji, Mađarskoj i Hrvatskoj. Različiti su laboratoriji da se to verificira. Imamo nekoliko stotina testova, uključujući i crash test da bi se zadovoljila homologacija. Svake godine je sve zahtjevnija i mijenja se po tržištima, moramo reagirati na najbolji mogući način i konstantno pratiti trendove i zahtjeve na tržištu.”

“Trenutno je fokus na Neveri R i na Tourbillonu. Ovdje se nikad ne spava, nikad se ne staje, ne zadovoljavamo se s nečim što je sad. Ostvarili smo veliki rezultat prošli tjedan s Neverom R, ali već sada gledamo u budućnost, što novo možemo napraviti.”

