Od 120 eura do prodaje u Londonu: Kako je mlada Šibenčanka prodala tvrtku preko interneta

Razvod i prodaja tvrtke koju je gradila u Ujedinjenom Kraljevstvu pozitivno su utjecali na Barbaru Maheshwari. Za Forbes Hrvatska detaljno je opisala razloge koji su je doveli do odluke o prodaji, kao i kako se samostalno snašla u procesu prodaje preko internet platformi.

Šibenčanka Barbara Maheshwari prodala je tvrtku Remote Bob, koju je pokrenula prije sedam godina. Forbes Hrvatska već je izvještavao o toj tvrtki koja je ove godine završila i na popisu top 25 najbrže rastućih agencija za virtualne asistente u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Maheshwari za Forbes Hrvatska sada kaže kako Remote Bobove asistente danas koriste neki od popularnih Britanskih poduzetnika poput Jonathana Wana, koji je bio proglašen u top 30 under 30 Forbes Europe ili za slavnog ragbijaša Stevie Warda. Iako je većina klijenata u Ujedinjenom Kraljevstvu, Americi, Švicarskoj i Emiratima, većina virtualnih asistenata koje Remote Bob angažira su i dalje s područja Balkana.

Zašto se odlučila na prodaju tvrtke?

Tvrtku je pokrenula sa 120 eura, a preko Youtubea učila kako se napravi web stranica dok je ostala zaglavljena u Indiji na sedam mjeseci u lock downu sa laptopom i jednim ruksakom.

Na odluku o tome da sada proda tvrtku odlučila se iz više razloga.

Jedan je želja za prebacivanje u tehnološki sektor i gradnju globalnog biznisa. Remote Bob ima agencijski model koji se oslaganja na ljude, zbog čega je 50 posto osnivačicinog vremena odlazilo u promociju i dogovaranje novih suradnji, a 50 posto vremena u nadgledanje deliverya. Priznaje i kako su je neke situacije s ljudima jako razočarale, zbog čega je izgubila dio motivacije.

Više bi voljela imati business koji će ovisiti o tehnologiji – tako da kada dogovorim prodaju ili partnerstvo njezin dio posla tu završava. Razmišljala je o tome da razviju aplikaciju ili platformu i digitaliziramju se, no onda je shvatila da bi to bilo kao da paralelno gradi dva businessa u isto vrijeme, i da je jednostavnije da prvo završi projekt Remote Bob, a tek onda počne nešto novo.

Odluku je donijela i zbog zdravstvenih problema. Kaže da nije na vrijeme naučila kako uzimati pauze i odmarati. Zbog toga se razboljela i dobila ozbiljnu dijagnozu, a umjesto tradicionalnog liječanje izabrala je promijeniti sve što podsvjesno dovodi njezino tijelo izvan balansa zdravlja. Nije bila sigurna je li to muž ili firma, pa je odlučila promijeniti oboje. Rastala se, prodala firmu i kaže kako je nakon toga sasvim ozdravila.

Nije sve išlo glatko

Voli dizajnirati landing stranice, pisati blogove, praviti videa za društvene mreže, dogovarati poslove, partnerstva, održavati govore, mentorirati ljude, graditi sisteme – to je ono u čemu ja istinski uživam i što mi je lako. U firmi sam uvijek delegirala uhodani dio, a sebi ostavljala da rješavam neplanirane probleme i situacije tako da bi je u zadnje vrijeme najčešće dopalo da se bavi davanjem otkaza, utjerivanjem dugova i vođenjem sudskih tužbi u Londonu. Nije joj više bilo zabavno.

Njezina inicijalna namjera iza pokretanja Remote Boba je bila pomoći ljudima na Balkanu koji su se mučili s pronalaskom posla da dođu do projekata. To se nije baš pokazalo održivo, jer je ispalo da ako angažiraju ljude koji se muče s pronalaskom posla, oni uglavnom nisu dovoljno odgovorni, ili nemaju dovoljno znanja da bi bili spremni da donose vrijednost u nekoj firmi.

Zbog toga su morali ulagati puno resursa u njihovu edukaciju, što se nije baš pokazalo održivim. Nakon toga su se prilagodili i odlučiti angažirati samo ljude koji su već vrhunski u onome što rade. No, kako se malo izgubio aspekt “pomaganja ljudima” i sve je postalo “just business”, kaže da je malo izgubila strast.

Samostalno u uspješnu prodaju tvrtke preko interneta

Zbog svih tih razloga, na internetu je istraživala kako se prodaje firma, te je anonimno izlistala profil firme na platforme Smergers, UK Businesses for sale i na Acquire. Flippa joj se također učinila kao odlična stranica, ali kako oni traže ekskluzivu i imaju prilično visoku naknadu za uspjeh, ipak nije izlistala tvrtku na njihovim stranicama.

U online kalkulator utipkala je podatke na osnovu kojih je procijenjeno kolika je realna vrijednost njezine firme i nakon toga stavila neku srednju brojku. Poslala je i upit par brokerskih i konzultantskih kuća koje nude posredovanje pri prodaji firme, no, dok su oni odgovorili, već je počela dobivati upite od potencijalnih kupaca pa joj se činilo suvišnim angažiri ih. Ipak, tijekom procesa joj je ipak bilo žao što nije. Uštedjela je naknadi za uspjeh, ali bilo je nespretno i dosta stvari naučila je na svojim greškama.

Kako je ranije radila kao Startup Scout za Akcelerator i kao Startup Consultant u Londonu, lako je pripremila pitch deck, i ostale materijale za prodaju.

Dobila je oko 76 upita od potencijalnih kupaca. Odgovorila je na 42, održala sam 39 sastanaka, i dobila šest ponuda. Imala je sreće što je Remote Bob 100 postotno temeljen na radu na daljinu i što je baziran u Londonu gdje je tržište za prodaju firmi puno veće i brže.

Kaže kako joj je bilo jako važno da Remote Bob da nekome u dobre ruke, jer je ta firma kao njezino dijete.

Remote Bob tim; Foto: Remote Bob

Tek kad je počela održavati sastanke s potencijalnim kupcima, postalo je stresno. Činilo se da neki nisu ozbiljno zainteresirani za kupnju nego skupljaju informacije i istražuju tržište, neki su pokušavali rušiti cijenu i uvjeravati je da firma ne vrijedi skoro ništa, a neki su dali odličnu financijsku ponudu ali su se činili zlim osobama zbog čega ima nije imala srca prepustiti firmu.

Nakon toga je napokon upoznala potencijalne kupce s kojima sam kliknula od prvog trena, Bračni par iz Engleske koji iza sebe već ima par uspješnih, ostavio je na nju dojam ozbiljnih poslovnih ljudi sa strategijom, Bili su pošteni i ljubazni prema ljudima, oduševljeni sa svim vezanim za firmu rekavši da je točno to ono što su tražili i odmah nakon prvog sastanka i pregleda materijala, poslali su joj odličnu ponudu.

Kobni teambuilding ipak je prošao dobro

Potpisali su preliminarni dogovor sredinom rujna proške godine i ciljali 1.11. kao datum kada će se finalizirati prodaja. Dogovorili smo se toliko lako i brzo da joj se cijela situacija činila skoro “too good to be true”. Remote Boba kupili su preko tvrtke Dynamicus Group.

Pitali su je koji bi bio najbolji način da informiramo tim o promjeni, što se vremenski poklopilo sa skorim održavanjem ranije zakazanog teambuildinga.

“Britanci su inače na prvu jako pristupačni, srdačni i opušteni, ali to je zapravo taktika jer žele da se opustite i da im iskreno pričate o svemu jer ste se sprijateljili” – kaže Maheshwari. Mislila je da nema potrebe da upozorava tim na to jer su inače uvijek profesionalni, ali na teambuildingu se popila koja čašica previše i svi su se jako opustili.

Ekipa iz tima je kupcu pričala o najvećim greškama, o najvećim pijanstvima, jednoj kolegici je u zadnji čas otkazala dadilja pa je ona povela sa sobom malu bebu u izlazak. Na tom upoznavanju su ispali blago rečeno neprofesionalni, pa se bojala da će čovjek otići na aerodrom i blokirati ih, za što ga ne bi mogla ni kriviti. No, vjeruje kako je on do tada bio skeptičan skrivaju li možda nešto ili imaju dugove ili kredite za koje mu nismo rekli. Jedino pozitivno s tog druženja je bilo to što misli da je kupac dobio dojam da nisu u stanju ništa sakriti.

Remote Bob trebao bi rasti i dalje

Iako je ciljani datum za prodaju Remote Boba bio 1.11, i kupac i ja smo htjeli sve riješiti čim prije, zbog lošeg izbora odvjetnika sve se zakompliciralo i uspjelo finalizirati tek 9. ožujka ove godine. Kad je angažirala odvjetnika u Engleskoj da je zastupa u ovom procesu, dobila je ponude od 5 do 30 tisuća funti. Njoj se to činilo kao jako puno novaca, s obzirom da prodavateljev odvjetnik samo treba pregledavati i komentirati dokumentaciju, dok kupčev odvjetnik zapravo ima najviše posla oko pripreme.

Angažirala je odvjetničko društvo koje je bilo među jeftinijima. Na kraju se ispostavilo – koliko para, toliko muzike. Kaže da je od studenog do prodaje cijeli proces izgledao kao neka poslovna španjolska telenovela, no na kraju ipak sve dobro završilo.

Svi članovi Remote Bob tima ostaju u tvrtki, pa se za klijente ništa ne mijenja. Kolegici koja već skoro dvije godine operativno vodi firmu izvrsno je upoznata da svime, pa odlazak osnivačice ne bi trebao utjecati ni na što. Nju će i novčano nagraditi za dosadašnju pomoć pri vođenju firme.

Novi vlasnici garantirali su joj da nikome neće davati otkaze niti smanjivati plaće, a planiraju znatno više ulagati u rast firme nego je to bio slučaj do sada. To će otvoriti dodatne prilike za napredovanje i rast za sve ljude koji surađuju s Remote Bob-om. U zadnjih šest mjeseci tijekom procesa akvizicije, prihod tvrtke narastao je za 22 posto.

Na pitanje o uzorima s hrvatske startup scene kaže da su to Rimac, Orqa i Infobip – a impresionirana sam i onim što gradi ekipe iz Rearma. Mislim da njihov startup s AI-em ima ogroman potencijal, i da nitko na Balkanu vjerojatno ne gradi ništo slično.

Odmor, zabava, hobiji, a onda i novi projekt ili posao

Nakon prodaje prvo planira dugi odmor, a potom bi htjela raditi nešto što je dobro za ljude, ima veliku skalabilnost, zabavno je i povezano je s tehnologijom.

Usput se iz zabave uključila u SocialiteWorld zajednicu u kojoj organiziraju neobične tulume i putovanja, koji je osnovala Gorana McDonald. Kao dio Socialite World koncepta organiziramju neobične tulume i putovanja za inspirativne ljude koji imaju više od 28 godina. Između ostalog, do sada su održali Celebrate Divorce Party, Bottomless Brunch, Cowboy party i druge.

Još uvijek vodivi udrugu Ljudski potencijali koja ljudima pomaže s napredovanjem u karijeri, a članovima omogućuje razne edukacije i programe podrške. Bavi se i tretmanima alternativnih iscjeljenja – reiki, Bars Access i tibetanske zvučne zdjele.

Upisala je i tečaj glume, zbor, ide na ples i trenutno učim kako da postanem DJ. Razmišlja i da ponovno kupim motor.

Uz pretpostavku da će se sasvim odmoriti, nakon ljeta planira ponovno krenuti ozbiljnije s poslom. Još nije odlučila hoću li se kao cofounder uključiti u neki startup, pronaći posao ili započeti neki novi projekt.

U zadnjih par tjedana dobila je nekoliko ponuda za posao ili uključivanje u firme kao suvlasnik, tako da vjeruje da će naći nešto što joj odgovara. No, odluku će donijeti u rujnu kad se odmori i odluči što je najbolje za nju.