Hrvatski startup Farseer prikupio 7,2 milijuna dolara za globalno širenje

Farseer je prikupio još jednu investiciju vrijednu 7,2 milijuna dolara. Taj novac planiraju utrošiti primarno u jačanje tima. Zapošljavat će inženjere, konzultante te prodajne i marketinške timove. Ekspanziju planiraju u Zapadnoj Europi i Sjevernoj Americi.

Hrvatska platforma za financijsko planiranje Farseer zaključila je Series A rundu investicije vrijednu 7,2 milijuna dolara. U njihovom priopćenju navodi se kako rundu predvodi AYMO Ventures, uz ponovno sudjelovanje SQ Capitala, koji je tvrtku podržao od samih početaka u pre-seed i seed investicijskoj rundi. No, uz veliku kapitalnu injekciju i širenje na strana tržišta, ključna poruka ove runde je jasna: šire organizaciju i grade timove za sljedeću fazu.

Dok su dosadašnje faze bile usmjerene na potvrdu proizvoda, Series A označava fazu ubrzanog skaliranja. Za Farseer to znači samo jedno – drastično jačanje tima. Tvrtka traži stručnjake koji će, ne samo u regiji nego i po Europi graditi rješenja za najveće svjetske kompanije, a fokus je na inženjerima, tehničkim konzultantima za implementaciju softvera, ali i prodajnim i marketinškim timovima koji će nositi ekspanziju u Zapadnu Europu i Sjevernu Ameriku.

Konkurencija Excelu i Google Sheetsima

„Series A runda dolazi u trenutku kada smo dokazali da imamo proizvod koji se može ponovno prodavati i skalirati. Znamo koje klijente ciljamo, znamo kako doći do njih i znamo im brzo isporučiti stvarnu vrijednost“, poručuje suosnivačica i CEO Farseera, Matija Nakić.

Farseer je osnovan 2020. s misijom da modernizira korporativne financije i ponudi alternativu tamo gdje globalni divovi posustaju. Iako se 80 posto svjetskih tvrtki i dalje oslanja na Excel i Google Sheets, u kompleksnom enterprise okruženju tablice postaju opasno usko grlo. Problem nije u samim alatima, već u kaosu koji nastaje prikupljanjem podataka i neusklađenom logikom.

Farseer tu nastupa kao moćna alternativa koja eliminira ručno “krpanje” podataka. Umjesto tisuća nepovezanih tablica, platforma nudi jedinstven sustav u kojem su planovi, prognoze i izvještaji uvijek usklađeni, svježi i spremni za reviziju. Za razliku od generičkih rješenja Microsofta ili Googlea, Farseer financijskim timovima omogućuje da prestanu gubiti vrijeme na provjeru točnosti ćelija i posvete se strateškom upravljanju.

Suosnivači Luka Mijatović, Zrinko Dolić i Matej Trbara ističu kako su od početka znali da grade enterprise-first platformu. Htjeli su dokazati da je moguće isporučiti vrhunske performanse i brzinu implementacije bez kompleksnosti tipične za ovu kategoriju softvera.

Što će raditi novi zaposlenici?

Novi zaposlenici u Farseeru neće raditi na generičkim zadacima. Dio investicije od 7,2 milijuna dolara usmjeren je na razvoj vlastite baze podataka (Rama DB) i naprednih AI funkcionalnosti. Za razliku od mnogih koji AI koriste samo kao marketinški trik, u Farseeru on ima vrlo konkretnu primjenu u stvarnom poslovanju.

AI ima stvarnu vrijednost samo ako radi na čistim, kontekstualno modeliranim podacima. Farseer rješava taj temeljni problem, zbog čega možemo graditi AI funkcionalnosti koje su pouzdane i primjenjive u stvarnom radu – zaključuje tim osnivača.

Nakon uspješne „seed“ runde, Farseer je dokazao da njihov model funkcionira i na najzahtjevnijim tržištima poput SAD-a. Kontinuirani rast prihoda i stabilan portfelj međunarodnih klijenata stvorili su savršene preduvjete za ovu značajnu rundu, kojom Farseer želi zacementirati poziciju vodeće platforme koja povezuje financije, analitiku i podatke u jednu integriranu cjelinu.