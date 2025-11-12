SQ Capital investirao 2,7 milijuna eura u hrvatsku tehnološku tvrtku Moontop

SQ Capital, domaće investicijsko društvo s više od 130 milijuna eura imovine pod upravljanjem, preko alternativnog investicijskog fonda Primus investiralo je 2,7 milijuna eura u Moontop, brzorastuću hrvatsku tehnološku tvrtku koja modernizira sustav pogodnosti za zaposlenike, pomažući tvrtkama da ih zadrže i dodatno motiviraju.

Moontop omogućuje potpunu fleksibilnost u korištenju pogodnosti za zaposlenike na način da poslodavac definira mjesečni budžet, a zaposlenici preko jednostavne aplikacije sami biraju i kombiniraju pogodnosti prema svojim željama i potrebama.

Moontop trenutno ima mrežu od preko 500 partnera diljem Hrvatske, uključujući restorane, fitness centre, trgovine, poliklinike, osiguravatelje i usluge mobilnosti. Platforma ne samo da povećava zadovoljstvo zaposlenika, nego i donosi porezne pogodnosti poslodavcima, optimizirajući neoporezive isplate.

Zadnje tri godine Moontop bilježi rast prihoda od preko 100% godišnje, reflektirajući sve veću popularnost platforme na tržištu. Platforma je već integrirana u sustave renomiranih tvrtki kao što su United Group, CARWIZ, Notch, Transcom i Groupama Osiguranje, potvrđujući Moontopov status vodeće digitalne platforme za pogodnosti zaposlenika.

“U današnjem tržištu rada, obilježenom velikom konkurencijom za najbolje talente, Moontop je izvrstan primjer tehnološkog rješenja koje pomaže kompanijama da zaposlenicima ponude atraktivne i fleksibilne pogodnosti, čime ih dodatno motiviraju i zadržavaju, i to na troškovno prihvatljiv način. Platforma je one-stop-shop za pogodnosti zaposlenika, a poslodavcima donosi mjerljive rezultate kroz optimizaciju troškova i poreznih pogodnosti, uključujući maksimalno iskorištavanje neoporezivih isplata. Zajedno ćemo ubrzati širenje partnerske mreže, ulagati u razvoj tehnologije i otvoriti vrata međunarodnoj ekspanziji”, izjavio je Ivan Jurišić, partner u SQ Capitalu.

“Iznimno nam je drago što smo dobili strateškog partnera koji razumije našu viziju i može nam pomoći u daljnjem rastu. U sljedeće tri godine fokusiramo se na širenje partnerske mreže, jačanje prodaje i internacionalizaciju poslovanja kroz franšizni model, čime želimo osnažiti našu poziciju vodeće regionalne platforme za pogodnosti zaposlenika”, istaknuo je Branimir Gospić, direktor i osnivač Moontopa, koji nastavlja operativno voditi kompaniju.

SQ Capital je domaće investicijsko društvo s dugogodišnjim track recordom, a s timom od 12 profesionalaca upravlja s preko 130 milijuna eura, uz investitorsku bazu od preko 80 privatnih investitora, obiteljskih ureda i institucionalnih investitora iz Hrvatske i regije.