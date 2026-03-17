Ovaj bi čovjek na prodaji Warner Brosa mogao zaraditi više od 700 milijuna dolara

David Zaslav mogao bi inkasirati stotine milijuna kroz otpremninu, dionice i porezne kompenzacije nakon prodaje studija Paramountu.

David Zaslav, čelni čovjek Warner Bros Discoveryja (WBD) i jedan od najplaćenijih direktora u Hollywoodu, mogao bi zaraditi više od 700 milijuna dolara od prodaje studija vrijedne 111 milijardi dolara kompaniji Paramount.

Prema podnesku koji je WBD objavio u ponedjeljak navečer, Zaslav bi mogao dobiti 34,2 milijuna dolara otpremnine u gotovini, 115,8 milijuna dolara u već stečenim dionicama te 517,2 milijuna dolara u dionicama koje još nisu u potpunosti stečene.

Osim toga, izvršni direktor WBD-a mogao bi dobiti i porezne nadoknade u procijenjenom iznosu do 335,4 milijuna dolara, piše Financial Times.

Pravila poreznog sustava znače da će se isplata smanjivati kako vrijeme prolazi i kako dionice postupno dospijevaju, te će pasti na nulu ako se zaključenje posla, koje ovisi o regulatornim i dioničarskim odobrenjima, pomakne na 2027. godinu. Paramount je naveo da očekuje završetak transakcije u trećem tromjesečju.

Zaslav je dodatno zaradio 113 milijuna dolara nakon što je ovog mjeseca prodao dionice WBD-a.

Uspješna filmska godina

Šef WBD-a dobio je pohvale dioničara jer je nadgledao proces nadmetanja koji je završio ponudom Paramounta od 31 dolara po dionici, u odnosu na oko 10 dolara koliko su dionice WBD-a vrijedile u isto vrijeme prošle godine.

Studio je također imao izuzetno uspješnu godinu. Filmovi One Battle After Another Paula Thomasa Andersona, Sinners i Weapons osvojili su Oscare ovog vikenda, dok je film A Minecraft Movie ostvario velike prihode na kino blagajnama.

Unatoč tome, Zaslavov ogroman dobitak izaziva nelagodu u Hollywoodu u trenutku kada analitičari očekuju da će Paramount smanjiti tisuće radnih mjesta u spojenim studijskim, televizijskim i informativnim operacijama.

Zaslavova plaća već je bila predmet kontroverzi otkako je 2021. dobio paket kompenzacija temeljen na dioničkim opcijama vrijedan 247 milijuna dolara. Većina dioničara WBD-a glasala je protiv njegova paketa plaće od 52 milijuna dolara u 2024. godini.

Tko će još zaraditi milijune

Podnesak od ponedjeljka otkrio je i isplate drugim rukovoditeljima i savjetnicima WBD-a.

JB Perrette, čelnik globalnog poslovanja streaminga i igara, mogao bi dobiti 142 milijuna dolara u gotovini i dionicama, dok bi financijski direktor Gunnar Wiedenfels mogao dobiti 120 milijuna dolara.

WBD je u podnesku naveo da su te isplate “procjene temeljene na više pretpostavki” te da se stvarni iznosi mogu “značajno razlikovati”.

Kompanija je također otkrila isplate financijskim savjetnicima, pri čemu bi Allen & Co mogao dobiti do 100 milijuna dolara, a JPMorgan oko 90 milijuna dolara.