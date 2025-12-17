Warner Bros odbacio ponudu Paramounta od 108 milijardi dolara. “Doveli su nas u zabludu”

Upravni odbor ocijenio je Paramountovu ponudu “lošijom” u odnosu na Netflixovu, iako je bila financijski izdašnija, istaknuvši da nosi veće rizike jer nije pružila dovoljno čvrsta i pouzdana jamstva financiranja.

Upravni odbor Warner Bros Discoveryja u srijedu je odbio neprijateljsku ponudu Paramount Skydancea vrijednu 108,4 milijarde dolara, poručivši da ponuda nije pružila odgovarajuća jamstva financiranja.

U pismu dioničarima, objavljenom u regulatornoj dokumentaciji, upravni odbor naveo je da je Paramount “kontinuirano dovodio u zabludu” dioničare Warner Brosa tvrdeći da je njegova gotovinska ponuda od 30 dolara po dionici u potpunosti zajamčena, odnosno “pokrivena”, od strane obitelji Ellison, predvođene milijarderom i suosnivačem Oraclea Larryjem Ellisonom. “Nije, i nikada nije bila”, napisao je odbor o jamstvu Paramountove ponude, dodajući da ona nosi “brojne i značajne rizike”, piše Reuters.

Odbor je naveo da smatra Paramountovu ponudu “lošijom” u odnosu na sporazum o spajanju s Netflixom. Netflixova ponuda od 27,75 dolara po dionici za Warner Brosove filmske i televizijske studije, njegovu biblioteku i streaming servis HBO Max obvezujući je sporazum koji ne zahtijeva financiranje putem vlasničkog kapitala i ima snažne obveze po pitanju zaduženja, stoji u priopćenju odbora.

Warner Bros još nije odredio datum glasanja dioničara o tom poslu, no očekuje se da će se ono održati u proljeće ili početkom ljeta, rekao je predsjednik uprave Samuel Di Piazza u intervjuu za CNBC.

“Upravni odbor Warner Bros Discoveryja potvrdio je da je sporazum o spajanju s Netflixom bolji te da je naša akvizicija u najboljem interesu dioničara”, izjavio je Netflixov supredsjednik Ted Sarandos.

Netflix je već započeo razgovore s američkim Ministarstvom pravosuđa i Europskom komisijom, rekao je drugi supredsjednik Greg Peters za CNBC, izrazivši uvjerenje da će regulatori sporazum ocijeniti kao povoljan za potrošače i za rast.