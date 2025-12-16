Netflixova kraljica sprema se preuzeti Hollywood: Tko je Bela Bajaira?

Od odrastanja u imigrantskoj obitelji i titule Miss Indije do pozicije najmoćnije žene u globalnom streamingu.

Bela Bajaria nije izvršna direktorica niti šefica države, ali kada negdje stigne, osjećaj je kao da jest — što potvrđuje i doček dok se njezin automobil s vozačem zaustavlja na snimanju serije Beef u Studio Cityju. Ova limitirana antologijska serija osvojila je osam Emmyja prošle godine za Netflix, gdje je Bajaria glavna direktorica sadržaja od 2023., a sada je ponovno osmišljena za drugu sezonu s potpuno novom glumačkom postavom. Oni požuruju pozdraviti Bajariu, showrunnera Leeja Sung Jina i rukovoditelje iz produkcijske kuće A24.

Odjevena u široki sivi pulover i kožne hlače, Bajaria uzvraća pozdravima s lakoćom i gracioznošću — što odgovara njezinoj pozadini bivše Miss India Universe — te na kraju uručuje dar Leeju Sung Jinu povodom jednog važnog trenutka. Zatim sjedne u redateljsku stolicu sa svojim imenom i stavi interne slušalice. Ovakav kraljevski tretman itekako je zaslužen: kao osoba koja odobrava sadržaj za Netflix, 55-godišnja Bajaria je kraljica streaminga, ona koja odlučuje što će više od 300 milijuna pretplatnika diljem svijeta gledati svake večeri.

I njezina strategija očito djeluje. Ovaj tjedan streaming div pokupio je najviše nominacija za Zlatni globus — 35, u kategorijama filma i televizije, za blockbustere poput Frankensteina Guillerma del Tora, KPop Demon Huntersa, serije poput Adolescencija i druge. “Ono što mi je uvijek služilo jest radoznalost — želja da gradim posao ili nešto novo”, kaže Bajaria za Forbes. (Warner Bros. ove je godine bio drugi s 31 nominacijom, zahvaljujući seriji Grešnici (Sinners), filmu Jedna bitka za drugom (One Battle After Another) i HBO-ovoj Bijelom lotosu.)

Preuzimanje Warner Brosa

A tek je na početku. Bajaria već raspolaže s 18 milijardi dolara godišnje za sadržaj na 50 jezika u 190 zemalja. Ako Netflix preuzme hollywoodsku imovinu Warner Bros. Discoveryja — što i dalje ovisi o regulatornom odobrenju ponude od 72 milijarde dolara — kompanija bi u svoj portfelj dodala dragocjene brendove poput HBO-a, HBO Maxa, Harryja Pottera i DC Comicsa, uz već postojeće Netflixove hitove kojima Bajaria upravlja, uključujući Wednesday, KPop Demon Hunters, Bridgerton i Adolescencija. To bi značilo da bi Bajaria, koja ove godine zauzima 60. mjesto na Forbesovoj listi najmoćnijih žena svijeta, uskoro mogla postati najvažnija izvršna direktorica Hollywooda.

“To što može žonglirati ne s jednom, ne s dvije, ne s tri, nego s petnaest stvari odjednom i ostati potpuno smirena — to je prilično nevjerojatno”, kaže Ari Emanuel, izvršni direktor TKO-a i predsjednik WME Groupa, koji je s Bajariom dogovorio ugovor vrijedan pet milijardi dolara za prijenos WWE Raw sadržaja na Netflix. “U jednom trenutku pričamo o boksu, zatim o seriji, pa o filmovima ili zvijezdama — nema detalja koji ona ne zna, to je ludo. Nikad joj to ne kažem, ali stalno me iznenađuje.”

Claire Danes, Bela Bajaria, Matthew Rhys i Brittany Snow na njujorškoj premijeri Netflixove serije “The Beast In Me” u hotelu Plaza 5. studenoga foto: Dimitrios Kambouri/Getty Images via AFP

Ipak, budućnost je neizvjesna. Sedmog prosinca predsjednik Donald Trump pohvalio je Netflixova izvršnog direktora Teda Sarandosa, istovremeno izražavajući zabrinutost oko tržišne moći potencijalnog medijskog diva. Sljedećeg dana Paramount je objavio neprijateljsku ponudu za preuzimanje Warner Brosa — uključujući CNN, Discovery Channel i druge mreže — gotovo 18 milijardi dolara veću od Netflixove.

Bajarijina urođena sklonost riziku potječe iz njezine vlastite životne priče, daleko od sjaja Hollywooda. Kao kći indijskih imigranata, djetinjstvo je provela seljakajući se s obitelji u potrazi za stabilnošću i boljim prilikama — od Londona do Zambije i natrag. Godine 1979. njezin je otac preselio obitelj u Los Angeles, gdje je otvorio autopraonice, u potrazi za američkim snom. Za devetogodišnju Belu, L.A. je bio kulturološki šok. “Nisam imala nikakav okvir za to što znači biti Indijka”, kaže ona. Da bi se uklopila, okrenula se televiziji — gledala je I Dream of Jeannie i The Brady Bunch kako bi se riješila naglaska i naučila američku kulturu.

Najvažnije je imati novac

Te su joj serije pokazale kako priče mogu povezivati ljude te oblikovale njezin osjećaj pripadnosti, ali i odlučnost da sama upravlja sudbinom (njezine su prabake bile prisiljene na brak s 14 godina). “Rano sam shvatila da je način da zadržiš agenciju, da ti nitko ne govori za koga ćeš se udati i da sama donosiš odluke — imati vlastiti novac”, kaže ona.

U Los Angelesu, to je značilo — raditi u industriji zabave. Nakon što je 1995. diplomirala na California State University u Long Beachu, Bajaria je dobila posao u CBS-u kao asistentica u odjelu za filmove i mini-serije. “Svi su bili moji mentori, samo to nisu znali”, kaže ona. Čitala je svaki scenarij koji bi stigao na njezin stol, kao i bilješke rukovoditelja. Njezina posvećenost nije prošla nezapaženo: s 26 godina predložio ju je odlazeći visokorangirani direktor da ga zamijeni.

“Nikad ne bih pomislila da ta osoba toliko prati moj rad da bi rekla: trebali biste joj dati moj posao. To mi je definitivno bio najveći profesionalni proboj.” Nakon 15 godina u CBS-u, gdje je napredovala sve do vođenja internog kabelskog studija, Bajaria je dobila ponudu da oživi interni studio NBC Entertainmenta, preimenovan u Universal Television — čime je postala prva žena druge rase u povijesti koja je vodila veliki američki televizijski studio.

Ekipa Netflixa i filma “Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery” na losanđeleskoj premijeri foto: Gonzalo Marroquin/Getty Images via AFP

Brzo je počela proizvoditi serije koje je NBC odbijao, a zatim ih prodavala drugima: The Mindy Project (Fox, potom Hulu), Master of None (Netflix) i Brooklyn Nine-Nine (opet Fox). Unatoč uspjesima, otpuštena je nakon pet godina — jer, kako kaže, odbila “igrati igru”.

“Mogla sam pogledati sebe u ogledalo i u trbuhu osjetiti da radim ono što je ispravno za posao”, kaže Bajaria. “Nisam prodala ili napravila nešto što bih smatrala pogrešnim, samo zato zbog političkih razloga.”

Nakon što je “očistila glavu” na planiranom obiteljskom safariju u Tanzaniji, javila se Tedu Sarandosu, tadašnjem glavnom direktoru sadržaja Netflixa, koji joj je ranije rekao da ne prihvaća drugi posao prije nego što njemu javi. Sarandos, koji je od nje kupio nekoliko serija, ponudio joj je ulogu pokretanja neskriptiranog programa i vođenja licenciranja.

Znala je iskoristila priliku

“Rekla sam mu: Znaš da ništa od ovoga što mi nudiš nisam nikad radila? A on je rekao: ‘Da, ali ja zapošljavam pametne ljude. Shvatit ćeš ti to.’”

I shvatila je.

“Posvetila je energiju i vrijeme da zaista razumije Netflix“, kaže Sarandos za Forbes. “Što funkcionira i zašto? Tko što radi i kako do njih doći? Upravo taj dio odnosa — koji je u ovom gradu najteži — ona je savladala.”

U roku od dvije godine Bajaria je preuzela i međunarodni sadržaj, pretvorivši Netflix u istinski globalni studio. “Uvijek smo bili uspješni jer zaista imamo lokalne kreativne timove — ljude koji govore jezik, dolaze iz te kulture ili tamo žive”, kaže Bajaria. Jedan od takvih projekata bio je i veliki hit Igra lignje (Squid Game), koji je premijerno prikazan na Netflixu u rujnu 2021.

Hwang Dong-hyuk, cijenjeni scenarist i redatelj, napisao je scenarij za film Squid Game 12 godina ranije, ali ga nitko nije želio otkupiti sve dok nije stigao do Netflixovog tima u Južnoj Koreji, koji mu je pomogao da priču pretvori u seriju. “Ne znam čak ni kršimo li pravila”, kaže Bajaria. “Mi ih jednostavno — ne kupujemo.” Sljedeće godine serija je osvojila šest Emmyja.

“Ako im se nešto svidi — oni to naprave”, kaže oskarovac Brian Grazer, producent filmova i serija za Netflix, uključujući Hillbilly Elegy i Tick, Tick… Boom!. “Ne kažu: Javit ćemo vam se nakon što pogledamo naš algoritam.”

Bela Bajaria s glumicama Lenom Headey i Gillian Anderson na premijeri serije “The Abandons” foto: Leon Bennett/Getty Images via AFP

Kako je Bajaria napredovala, tako je i Sarandos. Godine 2020. postao je suizvršni direktor Netflixa, a tri godine kasnije upravo ga je Bajaria naslijedila kao glavna direktorica sadržaja.

Najdosadniji sportski događaj 2024. postao je i jedan od najgledanijih u povijesti streaminga: influencer Jake Paul u ringu protiv posrnulog boksačkog velikana Mikea Tysona. Dok bi mlađi Tyson bez problema pobijedio 27-godišnjeg Paula, 58-godišnji Tyson jedva je izdržao borbu. No to nije bilo važno:

oko 108 milijuna gledatelja gledalo je borbu uživo, od čega 65 milijuna istovremeno — što je rekord za globalni live-stream.

Samo mjesec kasnije, Netflixov božićni NFL dvoboj dosegnuo je 65 milijuna američkih gledatelja — najgledanije NFL utakmice ikad na streamingu.

Takva gledanost nije jeftina. Pod Bajarijinim vodstvom Netflix navodno plaća 150 milijuna dolara godišnje NFL-u za vrlo ograničenu količinu prijenosa. No ona je sigurna: sport prodaje, pa Netflix kupuje.

“Netflix je odmah shvatio vrijednost ovog sadržaja”, kaže povjerenik NFL-a Roger Goodell. “Bela je i sama veliki sportski fan. Razumjela je što NFL može učiniti za njihov ekosustav.”

“Mi smo majstori pripovijedanja”

A pod Bajariom, Netflix je pojačao i prijenose uživo. U siječnju stiže interaktivni reboot Star Searcha, u kojem će publika u realnom vremenu birati pobjednike. Netflix je također osigurao ekskluzivna prava za prijenos FIFA Svjetskog prvenstva za žene 2027.

Njezin doprinos transformaciji Formule 1 gotovo je legendaran. Puno prije nego što je Netflix navodno razmatrao ponudu za otkup prava prijenosa F1 (koja je na kraju pripala Appleu za 750 milijuna dolara u pet godina), Bajaria je 2019. naručila dokumentarnu seriju Drive to Survive, koja je od vozača — dotad tek “brzih kaciga” — stvorila globalne superzvijezde.

“Mi smo majstori pripovijedanja”, kaže Bajaria. “Za nas utrke nisu nužno vrijednije od Drive to Survivea. Zapravo, Drive to Survive je srce — to je ono što radimo.”

Dok je Netflix Amerikancima približio F1, njezin pet milijardi dolara vrijedan ugovor s WWE-om napravio je suprotno — borilački spektakl približio je globalnoj publici.

Netflixov poslovni model jasan je: sadržaj za svakoga, u svakom formatu, u svakom kutku svijeta.

“Nije bilo: Moramo to odmah izbaciti”, prisjeća se David Beckham, govoreći o četverodijelnom Netflixovom dokumentarcu o njegovu životu. “Sve se vrtjelo oko toga da napravimo najbolje moguće.” Serija je završila na vrhu globalnih ljestvica u 32 zemlje i osvojila Emmy.

Što bi se moglo očekivati od udruženog giganta poput Netflixa i Warner Brosa?

Najvjerojatnije — više istoga, ali u većem obujmu: kino distribucije velikih filmova, nastavak licenciranja TV sadržaja i manje disruptivnih poteza, budući da Netflix trenutačno ne posjeduje vlastiti veliki studio.

Ali Bajaria ne čeka spajanje.

Partnerstvo sa Spotifyjem

Ove je godine Netflix sklopio partnerstvo sa Spotifyjem kako bi od 2026. prenosio odabrane video podcaste iz Spotify Studiosa i The Ringera. Prema pisanju medija, iHeartMedia također je u pregovorima da Netflixu licencira dio svojih video podcasta, čime bi platforma postala izravni konkurent YouTubeu, koji trenutačno ostvaruje više od milijardu pregleda video podcasta mjesečno.

Kako se Bajaria penje na ljestvici Forbesove liste najmoćnijih žena svijeta, ostaje dosljedna — visokim rizicima i još većim ambicijama.

Sjedili smo zajedno iza pozornice na premijeri finala serije You u legendarnom Paris Theateru u New Yorku u travnju prošle godine. Bila je potpuno u svom elementu dok smo razgovarali o tome kako je osigurala globalna prava na seriju, pretvorila je u Netflixov original izvan SAD-a i potom lansirala kao globalni original kada je Lifetime odustao od daljnje produkcije nakon prve sezone.

A zatim je jednostavno ustala i zakoračila na pozornicu.

Hollywood — upozoren si.

Meneet Ahuja, novinarka Forbesa