PODCAST – Davorin Štetner: Nisam slušao savjete i izgubio sam milijun kuna

U podcastu Forbes Business Unplugged Štetner otkriva u kojoj je fazi trkaća staza kraj Slunja, kako je došao na ideju o uzgoju wagyu goveda na Žumberku te iskustvu triju bankrota koji su ga oblikovali i dali mi važne životne i poslovne lekcije.

Forbes Hrvatska lansirao je podcast Forbes Business Unplugged – novi format posvećen poduzetništvu i gospodarstvu, koji će redovito donositi najnovije vijesti i trendove iz domaće i svjetske ekonomije. Fokus je na inspirativnim poslovnim pričama koje mogu nadahnuti mlade poduzetnike, ali i ponuditi praktične savjete kako bi lakše „plovili“ poslovnim vodama.

Prvi gost podcasta je poduzetnik i investitor Davorin Štetner, s kojim je razgovarao glavni urednik Forbesa Hrvatska, Vladimir Nišević. Štetner je od 2015. godine na čelu CRANE-a – Hrvatske udruge investitora i poslovnih anđela, a od 2025. član je Odbora za gospodarstvo Hrvatskog sabora. Od 2015. do 2020. bio je i savjetnik predsjednice Republike Hrvatske.

U svijet biznisa ušao je još kao dvadesetogodišnjak, kada je u maloj zagrebačkoj garsonijeri pokrenuo web dizajn studio. Danas vodi nekoliko kompanija i projekata, a u podcastu otkriva u kojoj je fazi projekt trkaće staze kraj Slunja, kako je došao na ideju uzgoja wagyu goveda na Žumberku, ali i kako ga je iskustvo triju bankrota oblikovalo – te koje je lekcije iz njih izvukao.