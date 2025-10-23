Renata Maurer Nikolić: Uspjeh nije brojka, nego sposobnost da razumijete ljude iza nje

U svijetu bankarstva, koji se sve brže mijenja pod utjecajem digitalnih transformacija, regulatornih pritisaka i rastućih očekivanja klijenata, ističu se lideri koji uspijevaju spojiti strateško razmišljanje s razumijevanjem tržišta. Jedna od njih je i Renata Maurer Nikolić — nova članica Uprave BKS Bank AG, zadužena za inozemna tržišta Slovenije, Hrvatske, Slovačke i Srbije.

Rođena u Banjoj Luci, s akademskim temeljima iz engleskih i američkih studija te dugogodišnjim iskustvom u međunarodnom bankarstvu, Maurer Nikolić izgradila je karijeru obilježenu razvojem, transformacijom i vizijom održivog rasta. Nakon što je u Hypo Alpe-Adria Bank AG oblikovala proizvode i marketinške strategije, svoj je profesionalni put nastavila u BKS Bank, gdje je tijekom više od 15 godina sudjelovala u ključnim fazama širenja i modernizacije poslovanja.

Danas, kao članica uprave, vodi banku kroz izazove globalne ekspanzije i regionalne povezanosti — s posebnim fokusom na tržišta koja spajaju stabilnost i priliku. U razgovoru za Forbes Hrvatska, Maurer Nikolić govori o liderstvu u međunarodnom kontekstu, ulozi žena u financijskoj industriji i budućnosti bankarstva koja se oblikuje između tradicije i inovacije.

Hrvatska podružnica BKS Bank AG bilježi stabilan raste. Koje su danas glavne strateške smjernice poslovanja?

Naša strategija temelji se na održivom rastu i snažnoj lokalnoj prisutnosti. Vjerujem da dugoročni uspjeh banke ne proizlazi samo iz brojki, nego iz kvalitete odnosa koje gradimo s klijentima, partnerima i zaposlenicima. U Hrvatskoj se posebno fokusiramo na segment poduzeća i malih i srednjih poduzetnika. Istodobno, pažljivo razvijamo i retail segment, tamo gdje se nadopunjuje s poslovnim klijentima i stvara dodatnu vrijednost. Na razini Grupe stalno povezujemo međunarodno iskustvo s lokalnim kontekstom, u Hrvatskoj to znači razumjeti specifične izazove tržišta, ali istovremeno koristiti znanje i standarde austrijskog bankarskog sustava. To je kombinacija koja daje stabilnost i povjerenje, ali i prostor za inovacije.

Kako danas balansirate između tradicionalnog bankarstva i potrebe za digitalnom transformacijom?

Digitalna transformacija nije cilj sama po sebi, nego alat koji omogućuje bolju uslugu. Bankarstvo je, prije svega, odnos između ljudi. Klijenti i dalje žele razgovarati s nekim tko razumije njihov posao, tko ih zna savjetovati i tko će biti uz njih kad donose važne odluke. S druge strane, očekuju brzinu i jednostavnost, da dokument potpišu digitalno, da informaciju dobiju odmah. Mi u BKS Bank to vidimo kao proces nadogradnje, a ne zamjene. Tehnologija ubrzava operativne procese i smanjuje birokraciju, dok naši ljudi unose ono što tehnologija ne može, a to je povjerenje, razumijevanje i iskustvo. Naš je cilj omogućiti klijentima da biraju žele li osobni razgovor u poslovnici, ili digitalnu uslugu i da u oba slučaja dobiju jednaku kvalitetu.

Koliko je za BKS Bank važna lokalna prisutnost i razumijevanje hrvatskog tržišta u odnosu na širu, austrijsku perspektivu?

To je ravnoteža koja zahtijeva iskustvo i povjerenje. Lokalna prisutnost znači biti dio zajednice, razumjeti specifičnosti hrvatskog gospodarstva, ali i kulture poslovanja, odnosno važno je znati kako poduzetnici razmišljaju, koji ih izazovi muče, kako se donose odluke. S druge strane, dio smo austrijske grupe koja donosi stabilnost, standarde i međunarodnu perspektivu. Kombinacija ta dva pogleda čini razliku. Lokalni timovi najbolje razumiju potrebe klijenata, dok nam iskustvo i standardi Grupe daju sigurnost i dosljednost u svakom koraku. Takav pristup klijentima pruža povjerenje, a nama omogućuje da djelujemo agilno, ali odgovorno. Upravo ta povezanost lokalne energije i međunarodnog iskustva čini srž identiteta BKS Bank u Hrvatskoj.

Inaflacija i kamatne stope

U kojem segmentu – korporativnom, malom poduzetništvu ili retailu – vidite najveći potencijal za rast?

Najviše potencijala vidimo u segmentu malih i srednjih poduzeća te u specijaliziranom korporativnom financiranju, pogotovo u projektima koji uključuju investicije s elementima održivosti dakle, energetsku učinkovitost, obnovljive izvore ili izvozno orijentirane programe. Poduzetnici su sve spremniji razmišljati dugoročno, a mi im želimo biti partner koji razumije da rast nije samo financijska brojka, nego i sposobnost da se prilagode promjenama. U retail segmentu rastemo selektivno, tamo gdje doista možemo dodati vrijednost.

Kako inflacija, promjene kamatnih stopa i globalna nesigurnost utječu na odluke hrvatskih klijenata?

Klijenti danas prije svega traže sigurnost i predvidljivost. Nakon nekoliko godina globalnih poremećaja, od pandemije do inflacijskih pritisaka i promjenjivih kamatnih stopa, sve se više okreću rješenjima koja stabiliziraju troškove i štite likvidnost. Bilježimo porast interesa za fiksne kamatne stope, pažljivije planiranje rokova otplate i oprezniji pristup novim investicijama. Naš zadatak je pomoći im da razumiju scenarije, odnosno da im damo odgovore na pitanja poput što znači promjena stope za njihovu bilancu, kako se mijenja rizik, što mogu učiniti danas da izbjegnu problem sutra. Transparentnost je ključna, klijent mora znati na čemu je, bez neugodnih iznenađenja. Upravo ta savjetodavna uloga, a ne samo kreditna, postaje sve važnija.

U posljednjih nekoliko godina svjedočimo rastu fintech industrije. Gledate li te tvrtke kao konkurenciju ili potencijalne partnere?

Kao partnere. Fintech donosi inovacije, brzinu i specijalizirana rješenja koja su često inspiracija i nama. Banke pak donose stabilnost, regulativno znanje i povjerenje koje se gradi desetljećima. Kombinacija to dvoje daje najbolje rezultate.

Sve više banaka ulaže u zelene projekte i ESG standarde. Koliko je to trenutno prioritet u vašem poslovnom modelu?

ESG nije zaseban projekt, nego način razmišljanja. U BKS Bank financiramo projekte koji imaju dugoročni društveni i ekonomski učinak od obnovljivih izvora energije do energetske obnove zgrada i projekata s pozitivnim utjecajem na zajednicu. Osim financiranja, radimo i na savjetodavnoj razini, pomažemo klijentima da razumiju EU taksonomiju, pripreme tranzicijske planove i procijene svoj ESG rizik. Za nas to nije samo pitanje regulatorne usklađenosti, nego odgovornosti prema budućnosti.

Budućnost i poslovnice

Kako vidite budućnost bankarstva u Hrvatskoj u idućih pet godina – hoće li fizične poslovnice opstati ili prelazimo u potpuno digitalno doba?

Vjerujem u hibridni model. Klijenti žele mogućnost izbora. Standardne transakcije već sada u velikoj mjeri prelaze na digitalne kanale, no kod kompleksnijih financijskih odluka poput kredita, investicija, savjetovanja fizička prisutnost i osobni razgovor ostaju nezamjenjivi. Naše poslovnice postaju savjetodavni centri, mjesta gdje se donose odluke, a ne samo obavljaju transakcije. Ključno je da iskustvo klijenta bude dosljedno bilo da koristi aplikaciju, razgovara s bankarom ili posjećuje poslovnicu.

Vaša karijera u financijskim uslugama traje više od desetljeća. Koje su ključne lekcije koje ste naučili na tom putu?

Tri stvari su mi se pokazale presudnima: disciplina, strast prema poslu i izazovima i poštovanje prema ljudima. Kad se te tri komponente spoje, sve ostalo postaje ostvarivo. Naučila sam i da su promjene neizbježne, ali da ih je lakše nositi kada imate jasan sustav vrijednosti i ljude koji vjeruju u isti cilj. U bankarstvu se često govori o brojkama, ali ono što čini razliku su ljudi koji stoje iza tih brojki njihova odgovornost, znanje i karakter.

Smatram da je karijera za svakoga nešto sasvim individualno. Ono što ja vidim kao uspjeh ili karijeru može biti potpuno drugačije od onoga što vidi netko drugi. Za mene osobno, uspjeh i karijera znače ostvarenje ciljeva koje sam si sama postavila. Kada se osvrnem na svoj profesionalni put, mogu reći da sam bila vrlo uspješna, možda čak i više nego što sam očekivala. No, uz svaki uspjeh dolaze i neuspjesi, oni su neizbježan i važan dio svakog intenzivnog profesionalnog života.

Karijera i savjet ženama

Postoji li trenutak u karijeri koji biste izdvojili kao prekretnicu – odluku ili izazov koji Vas je definirao kao lidericu?

Prekretnica je svakako bila kada sam preuzela odgovornost za više međunarodnih tržišta. Tada sam naučila da međunarodno poslovanje nije samo širenje na nova tržišta, nego gradnja mostova između različitih kultura, jezika i poslovnih navika. Potrebno je pronaći zajedničke vrijednosti i standarde, a istodobno ostati fleksibilan prema lokalnim razlikama. To iskustvo me naučilo koliko je važno slušati, komunicirati i donositi odluke koje su istodobno dosljedne i prilagodljive. To iskustvo me naučilo koliko su slušanje, jasna komunikacija i odlučnost važni za uspješno vođenje. Uvijek sam prihvaćala izazove s motom “nema ne može”, vjerujem da se svaki cilj može dosegnuti ako mu pristupite bez predrasuda, s vjerom u sebe i svoj tim.

U bankarstvu se često govori o brojkama, ali iza njih stoje ljudi i vrijednosti. Koje vrijednosti Vas vode u svakodnevnom radu?

Vode me tri vrijednosti koje ujedno najbolje opisuju i kulturu BKS Bank: regionalna ukorijenjenost, otvorenost u razmišljanju i izvrsnost u provedbi. Ukorijenjenost znači ostati povezan s ljudima i zajednicama u kojima djelujemo, razumjeti njihove potrebe i donositi odluke koje imaju stvarni učinak, ali i ne zaboraviti gdje su nam korijeni te biti ponosan na njih. Otvorenost u razmišljanju podrazumijeva spremnost na nove ideje, dijalog i suradnju, bez obzira na hijerarhiju ili granice. A izvrsnost u provedbi za mene znači dosljednost, da ono što planiramo, doista i ostvarimo. Navedene vrijednosti nisu slogani, nego način na koji odlučujemo, komuniciramo i stojimo iza svojih obećanja. Osobno, u svemu što radim nastojim ostati vjerna sebi i svojim principima.

Kako vidite svoju ulogu kao žene u vrhu upravljačkih struktura, u industriji koja je i dalje pretežito muška?

To vidim kao odgovornost, ali i kao priliku. Odgovornost da svojim radom i rezultatima pokažem da rod ne određuje kompetenciju. I priliku da potičem kulturu u kojoj su raznolikost i otvorenost stvarna snaga. Kada u timu imate različite perspektive, dolazite do boljih odluka. Zato smatram da je raznolikost mnogo više od teme rodne ravnopravnosti, to je poslovna prednost. I danas vidim sve više žena koje ne traže privilegije, nego priliku da dokažu znanje i preuzmu odgovornost.

Što Vas osobno inspirira izvan poslovnog svijeta – knjige, ljudi, putovanja?

Prije svega – ljudi. Razgovori s iskrenim, strastvenim i znatiželjnim osobama uvijek mi otvaraju nove poglede i potiču me na razmišljanje. Nadahnjuju me njihova iskustva, način na koji razmišljaju i snaga kojom pristupaju životu.

Uz navedeno, obožavam čitati autobiografije, osobito one koje otkrivaju unutarnje borbe, odlučnost i autentičnost – od Henrika VIII. do Michelle Obame i Edie Sedgwick. Takve me priče podsjećaju koliko su putevi do uspjeha različiti i koliko je važno ostati vjeran sebi. Također, veliku inspiraciju pronalazim i u učenju stranih jezika. To nije samo usvajanje novih riječi, nego i upoznavanje drukčijeg načina razmišljanja, svaki jezik otvara mi novi svijet. I naravno, obitelj – moj temelj i moja ravnoteža. Oni me drže prizemljenom, ali me istodobno potiču da rastem i budem bolja verzija sebe.

Koju bi poruku poslali mladim ženama koje žele graditi karijeru u bankarstvu?

Bankarstvo je puno više od brojki, to je posao koji se temelji na povjerenju, znanju i odgovornosti. Moj bi savjet bio: budite hrabre preuzeti odgovornost, to ne vrijedi samo za karijeru u bankarstvu, nego za svako profesionalno područje. Primjećujem da su mnoge žene još uvijek previše suzdržane i ne usuđuju se napraviti korak koji možda dolazi ranije nego što su planirale. Muškarci o tome, čini mi se, manje razmišljaju i rjeđe oklijevaju kada im se pruži prilika. No, to je prije svega posljedica društvenih i sociokulturnih obrazaca. Vjerujem da je tema samovođenja i unutarnje motivacije – želja da same nešto pokrenemo umjesto da čekamo poticaj izvana, upravo ono što je ključno za današnje lidere. Okružite se mentorima koji vas potiču da rastete, budite vidljive i vjerujte vlastitim vrijednostima. Znanje otvara vrata, ali integritet ih održava otvorenima.