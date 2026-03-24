Sa 17 ušao u porno industriju, kasnije zarađivao milijune dnevno: Tko je bio Leonid Radvinsky?

Od kontroverznih internetskih početaka do vlasnika globalnog biznisa vrijednog milijarde dolara, Radvinsky je OnlyFans pretvorio u jednu od najprofitabilnijih platformi današnjice.

Leonid Radvinsky, poduzetnik rođen u Ukrajini i vlasnik platforme OnlyFans, preminuo je od raka u 43. godini, potvrdio je u ponedjeljak glasnogovornik kompanije. Radvinsky je do bogatstva došao nakon što je još kao tinejdžer zarađivao na spam kampanjama i pornografskim stranicama, a kasnije je izgradio poslovno carstvo koje mu je donijelo milijarde.

Radvinsky je kupio OnlyFans 2018. godine, transformirajući servis za pretplate fanova koji korisnicima omogućuje plaćanje ekskluzivnog sadržaja od kreatora iz nišne web stranice u iznimno popularan pornografski biznis, koji mu je, prema Forbesu, 2024. donosio 1,9 milijuna dolara dnevno.

Nagla popularnost OnlyFansa, koja je eksplodirala tijekom pandemije Covida-19, povećala je Radvinskijevo bogatstvo, pa ga je Forbes 2021. proglasio milijarderom, a do trenutka smrti više je nego udvostručio svoju bogatstvo na 4,7 milijardi dolara.

No OnlyFans nije bio Radvinskijev prvi pothvat kao pornografskog mogula, jer je tajnoviti milijarder, koji nikada nije davao intervjue, još kao tinejdžer izgradio sumnjiv posao upravljajući web stranicama koje su tvrdile da vode korisnike do pornografskog sadržaja koji uključuje maloljetnike ili bestijalnost.

Pregovori o prodaji

Ranija istraga Forbesa nije pronašla dokaze da su te stranice doista vodile do sadržaja koji su obećavale, ali Radvinsky je ipak zarađivao od svakog klika.

Njegova rana karijera možda je bila nejasna i pravno dvojbena, no njegovo poduzetništvo u pornografiji donijelo mu je milijune mnogo prije nego što je kupio OnlyFans, ranije je izvijestio Forbes.

Prema procjeni Forbesa, Radvinsky je u trenutku smrti imao bogatsvo od 4,7 milijardi dolara, što ga je činilo 869. najbogatijom osobom na svijetu. Na listi Forbes 400 za 2025. godinu zauzimao je 181. mjesto među najbogatijima u SAD-u. Radvinsky si je do početka 2025. isplatio 1,8 milijardi dolara dividendi, a OnlyFans je 2024. ostvario 1,4 milijarde dolara prihoda, dok su korisnici na platformi potrošili 7,2 milijarde dolara. Radvinsky je bio u pregovorima o prodaji OnlyFansa u poslu koji bi kompaniju procijenio na osam milijardi dolara, izvijestio je Forbes u kolovozu.

Nakon što je Radvinsky preuzeo OnlyFans 2019. godine, broj korisnika porastao je više od deset puta, na 188 milijuna do 2021.

Radvinsky je karijeru u pornografskoj industriji započeo sa 17 godina.

Rođen u Ukrajini, Radvinsky je odrastao u području Chicaga i osnovao svoju prvu tvrtku Cybertania Inc. 1999. godine, kada je imao 17 godina, upravljajući nizom web stranica koje su obećavale “hakirane” lozinke za pornografske stranice. Istraga Forbesa iz 2021. otkrila je da su neke od tih stranica, uključujući Password Universe, nudile poveznice s tisućama “ilegalnih lozinki za predtinejdžere” ili “najvrućom bestijalnom stranicom na internetu”, među ostalim pornografskim sadržajem, iako Forbes nije pronašao dokaze da su te stranice doista vodile do onoga što su obećavale. Ipak, Cybertania je tvrdila da je Ultra Passwords 2002. generirao 5000 dolara dnevno, odnosno 1,8 milijuna dolara godišnje, prema tužbi koju je tvrtka podnijela protiv internetskog operatera domena Verisign 2002., jer je Radvinsky naplaćivao pravim pornografskim stranicama usmjeravanje prometa prema njima.

Tužbe Amazona i Microsofta

Nakon diplome na Northwesternu, Radvinsky je osnovao MyFreeCams, stranicu za odrasle s web kamerama koja je navodno do 2010. imala više od pet milijuna korisnika. Iako točni financijski podaci nisu poznati, Radvinsky je očito zaradio milijune, koje je koristio za luksuzan život: između 2008. i 2016. potrošio je više od 10 milijuna dolara na stanove uz jezero u Chicagu, ranije je izvijestio Forbes. Njegovi rani pothvati u pornografiji ponekad su nailazili na pravne probleme, a Radvinsky se suočio s tužbama Amazona i Microsofta zbog navodnih spam kampanja koje su koristile njihova imena u lažnim obećanjima o besplatnom novcu ili pornografskim poveznicama. MyFreeCams je oba slučaja riješio nagodbom izvan suda.

Tko je zapravo bio Leonid Radvinsky?

Fotografije Radvinskog rijetke su, a o njegovu privatnom životu malo se zna. Oženio se Katie Chudnovsky, odvjetnicom čija biografija na više dobrotvornih stranica navodi da je “glavna pravna savjetnica međunarodne privatne tehnološke tvrtke”, 2008. godine, izvijestio je Wall Street Journal. Chudnovsky je 2021. za časopis Sanctuary Magazine rekla da ima četvero djece.

Uspon OnlyFansa

OnlyFans, koji je osnovao Tim Stokely 2016. godine, imao je skromnih 13 milijuna korisnika 2019., ubrzo nakon što ga je Radvinsky kupio. No broj korisnika porastao je više od deset puta, na 188 milijuna do 2021., dijelom zahvaljujući pandemiji Covida-19, kada su mnogi tražili nove načine zarade od kuće. Platforma je postala fenomen pop kulture 2020., kada su joj se pridružile slavne osobe, uključujući repericu Cardi B i bivšu Disneyjevu glumicu Bellu Thorne, dok su Beyoncé i Megan Thee Stallion spomenule OnlyFans u pjesmi “Savage”.

Platforma je 2021. gotovo otuđila korisnike kada je objavila da će zabraniti seksualno eksplicitan sadržaj, što je Stokely pripisao pritisku banaka s kojima je surađivala – no nakon nekoliko dana negativnih reakcija odluka je povučena. OnlyFans je tijekom brzog rasta izazvao i određene kontroverze i tužbe, uključujući optužbe da se dobna ograničenja na platformi mogu zaobići. Ipak, iz OnlyFansa su za BBC poručili da kršenja dobnih ograničenja shvaćaju “vrlo ozbiljno” te koriste “najmoderniju tehnologiju uz ljudski nadzor i provjeru kako bi spriječili osobe mlađe od 18 godina da dijele sadržaj na OnlyFansu”.

Conor Murray, novinar Forbesa (link na originalan članak)