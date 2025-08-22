Vlasniku poznate platforme za odrasle isplaćeno 701 milijun dolara dividendi, priprema li se prodaja?

Streaming platforma OnlyFans prijavila je prihod od 1,4 milijarde dolara, dobit joj je narasla na 684 milijuna dolara, a broj korisnika i pratitelja veći je no ikad.

Vlasniku platforme OnlyFans prošle je godine uprihodio 701 milijun dolara (604 milijuna eura) dividendi, dok se streaming platforma najpoznatija po ponudi sadržaja za odrasle priprema za potencijalnu prodaju vrijednu više milijardi dolara.

Britanska tvrtka OnlyFans, koja nudi širok raspon sadržaja temeljenih na pretplati – od seksualnih radnika do poznatih osoba – prijavila je prihod od 1,4 milijarde dolara (1,2 milijarde eura) u financijskoj 2024. godini, što je rast od devet posto u odnosu na godinu prije, prema podacima predanim u Companies House u petak. Dobit prije oporezivanja porasla je za četiri posto, na 683,6 milijuna dolara (590 milijuna eura), piše The Guardian.

Platformu koristi više ljudi nego ikad – broj računa kreatora (koji prihode dijele u omjeru 80:20 s tvrtkom) porastao je za 13 posto, na 4,6 milijuna, dok je broj računa obožavatelja porastao za 24 posto, na 377,5 milijuna.

Ukupno, OnlyFans je od pretplatnika u 2024. uprihodio 7,2 milijarde dolara (6,2 milijarde eura), u odnosu na 6,6 milijardi godinu ranije (5,7 milijarde eura). Tvrtka je navela da su “značajan rast i profitabilnost” rezultat povećanja broja korisnika platforme te većih prihoda postojećih kreatora.

Pregovara se o prodaji?

To je vlasniku, Leonidu Radvinskyju, ukrajinsko-američkom poduzetniku koji stoji iza stranice, donijelo goleme isplate, nadovezujući se na više od milijardu dolara dividendi koje je već ranije primio zahvaljujući zaradi od izravnijeg povezivanja porno-zvijezda s njihovom publikom.

Računi OnlyFansa pokazuju da je tvrtka u 2024. godini isplatila 497 milijuna dolara dividendi vlasničkoj tvrtki Fenix International, u Radvinskyjevom vlasništvu, u odnosu na 472 milijuna dolara godinu ranije. Dodatno mu je isplaćeno još 204 milijuna dolara u pet tranši od prosinca do travnja.

Izvršna direktorica platforme, Keily Blair, bivša odvjetnica specijalizirana za zaštitu privatnosti koja se pridružila tvrtki prije tri godine, izjavila je da je OnlyFans “proširio poslovanje na nove vertikale, pokazujući snagu i potencijal platforme u širokom rasponu žanrova tijekom godine.”

Ovi rezultati dolaze nakon informacije da je Fenix vodio razgovore o prodaji poslovanja za osam milijardi dolara konzorciju investitora predvođenom američkom investicijskom kućom Forest Road Company.

Platformu je 2016. osnovao britanski poduzetnik Tim Stokely, tada 33-godišnjak. Godine 2018. prodao ju je Radvinskyju, bivšem vlasniku internetskih stranica za odrasle, za neotkriveni iznos.

Ulaganje u sigurnost

Iako mu je najveće tržište u SAD-u, OnlyFans i dalje ima sjedište u Londonu. Tvrtka na platformi okuplja milijune kreatora, ali izravno zapošljava svega 46 ljudi.

Radvinsky se rijetko pojavljuje u javnosti, iako na svojoj web-stranici navodi da je diplomirao ekonomiju na Sveučilištu Northwestern u SAD-u i da živi na Floridi. Sebe opisuje kao investitora rizičnog kapitala, a prije nego što je preuzeo OnlyFans, bio je vlasnik posla s web kamerama za odrasle.

OnlyFans je u svojim izvještajima također istaknuo da nastavlja ulagati u mjere povjerenja i sigurnosti, u svjetlu strožih pravila o sigurnosti na internetu u Velikoj Britaniji. Iako platforma nudi razne druge žanrove sadržaja izvan pornografije, uključujući sport i lifestyle, ona ima strogu dobnu granicu od 18+ godina.