U Europskom parlamentu predstavljena knjiga Julija Domca o europskoj energetskoj neovisnosti kroz obnovljive izvore

U Europskom parlamentu u Bruxellesu predstavljena je knjiga European Energy Independence through Investing in Renewables: Empowering Freedom, autora Julija Domca, Velimira Šegona i Filipa Dumitriua koja snažno pozicionira obnovljive izvore energije, decentralizaciju i lokalne kapacitete kao temelj buduće europske energetske sigurnosti.

Predstavljanje knjige održano je u okviru političke rasprave pod nazivom “Europski trenutak energetske neovisnosti”, u organizaciji FEDARENE-a (Europskog udruženja regionalnih i lokalnih energetskih agencija), a domaćin događaja bio je hrvatski zastupnik u Europskom parlamentu Davor Ivo Stier. Događaj je okupio europske donositelje odluka, predstavnike Europske komisije i stručnjake za energetsku politiku, a podršku su dali i hrvatski zastupnici u Europskom parlamentu – Davor Ivo Stier, Karlo Ressler i Tonino Picula.

Knjiga je predstavljena u politički iznimno važnom trenutku, nakon što je Europska unija krajem 2025. postigla dogovor o postupnom ukidanju uvoza ruskog prirodnog plina do 2027. godine te uoči najavljene revizije europskog okvira energetske sigurnosti početkom 2026. Autor jasno poručuje da se europska energetska neovisnost ne može temeljiti na zamjeni jednog vanjskog dobavljača drugim, već na sustavnom ulaganju u domaće, obnovljive i lokalno upravljane izvore energije.

U uvodnom obraćanju autor knjige Julije Domac, ravnatelj REGEA-e (Regionalne energetsko – klimatske agencije Sjeverozapadne Hrvatske) i predsjednik FEDARENE-a, istaknuo je da je energetska neovisnost drugo ime za slobodu te ključnu ulogu lokalne razine u provedbi europskih energetskih politika:

“Lokalne i regionalne vlasti te energetske agencije ključne su za provedbu energetske tranzicije i ostvarenje europske energetske neovisnosti. One moraju postati okosnica novog europskog okvira energetske sigurnosti, kako bi se političke ambicije pretvorile u konkretne rezultate na terenu.”

Rasprava je dodatno naglasila političku dimenziju trenutka. Hrvatski zastupnik Davor Ivo Stier istaknuo je da energetska neovisnost nije samo tehničko ili tržišno pitanje, već pitanje europske strateške autonomije, sigurnosti i otpornosti. U panel-raspravi sudjelovali su i predstavnici Europske komisije te Europskog parlamenta, uz zajedničku poruku da europska, nacionalna i regionalna razina moraju djelovati usklađeno kako bi se aktualni geopolitički izazovi pretvorili u razvojnu priliku za čistu energiju i konkurentno gospodarstvo.

Zaključujući događaj, potpredsjednik Europskog parlamenta Martin Hojsík poručio je da put Europe prema energetskoj neovisnosti mora biti izgrađen u bliskom partnerstvu s lokalnim i regionalnim akterima, koji su ključni za provedbu energetskih rješenja u praksi.

Sudionici su se složili da će upravljanje i koordinacija biti presudni za uspjeh nove europske strategije energetske sigurnosti: iako se ciljevi oblikuju na europskoj razini, njihova se provedba događa lokalno. Upravo zato, kako naglašava i Domčeva knjiga, uspostava istinske Europske energetske unije, ulaganja u električnu mrežu i jačanje regionalnih kapaciteta, predstavljaju temelj stvarne europske energetske neovisnosti.