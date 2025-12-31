Warren Buffett se povlači. Bio je poseban, a evo što su poslovni lideri naučili od njega

Warren Buffett, jedan od najbogatijih ljudi na svijetu, povući će se u srijedu s čela svog konglomerata Berkshire Hathaway u svojoj 95. godini. Mnogi poslovni ljudi učili su iz njegovih izjava, koje su na maksimalno jednostavan način pojašnjavale složene stvari.

Warren Buffett je već dugi niz godina uvijek negdje u top deset najbogatijih ljudi na svijetu. Štoviše, da nije donirao dio svog bogatstva, vjerojatno bi bio najbogatiji.

Prorok burzovnog ulaganja iz Omahe ima imidž dobrodušnog, očinski nastrojenog promotora proizvoda koji jede Dairy Queen i pije Coca-Colu. Živi simbol kapitalizma i njegove složenosti. Forbes Hrvatska često je izvještavao o njemu.

No CNN ističe kako je za generacije poslovnih lidera ovaj 95-godišnjak bio je i nešto drugo: učitelj.

Buffettova kombinacija uspjeha i mudrosti učinila ga je jednim od najpoznatijih investitora na svijetu, „na Mount Rushmoreu poslovnih lidera u našoj zemlji“, kako je rekao izvršni direktor Eli Lillyja David Ricks. A kroz pisma investitorima prepuna savjeta, višesatne godišnje skupštine ispunjene citatima, kao i kroz odluke koje je donosio u poslu i privatnom životu, Buffett je učio izvršne direktore i menadžere diljem svijeta kako voditi svoje tvrtke i, u mnogim slučajevima, svoje živote.

Buffett se u srijedu povlači s mjesta čelnika konglomerata Berkshire Hathaway, a njegov štićenik Greg Abel preuzet će upravljanje u četvrtak.

Dok se legendarni investitor povlači sa svoje funkcije, nekoliko poslovnih lidera govorilo je za CNN o lekcijama koje Buffett ostavlja iza sebe.

„Predviđanje kiše ne vrijedi ništa“

CNN-ov novinar pratio je bezbroj izvješća o poslovnim rezultatima. Nijedno nije bilo tako zabavno kao ona Berkshire Hathawaya, velikim dijelom zato što Buffett ostaje jedan od najboljih komunikatora u poslovnom svijetu.

Govorio je ono što je mislio i nikada nije koristio riječ od deset centi ako je mogla poslužiti ona od jednog centa. A bio je i iskreno duhovit, na način koji je praćenje njegova rada činio čistim užitkom.

„Ono čemu sam se uvijek divio kod Warrena Buffetta, kao i kod njegova pokojnog poslovnog partnera Charlieja Mungera, jest korištenje jednostavnog engleskog i jasnog jezika za objašnjavanje složenih pojmova“, rekao je Steve Hafner, izvršni direktor Kayaka. „Potrebna je velika vještina da se složen problem svede na njegovu apsolutnu srž.“

Njihova suha duhovitost učinila je „njihova pisma dioničarima jednim od mojih omiljenih štiva“, dodao je.

Neki dragulji iz tih pisama dioničarima:

„Tek kad se more povuče, vidiš tko je plivao gol.“

„Predviđanje kiše ne vrijedi ništa; gradnja arki vrijedi.“

„Nevoljko sam odbacio ideju da nakon smrti nastavim upravljati portfeljem – napuštajući nadu da ću izrazu ‘razmišljati izvan okvira’ dati novo značenje.“

„Naše omiljeno razdoblje držanja ulaganja je zauvijek“

Jedna od zajedničkih tema među direktorima koji su razgovarali s CNN-om bila je Buffettova legendarna strpljivost. Bio je poznat po tome da je u Berkshireu sjedio na golemim hrpama gotovine, čekajući pravu priliku za ulaganje. A kada bi investirao, radio je to dugoročno: „naše omiljeno razdoblje držanja ulaganja je zauvijek“, napisao je dioničarima 1989. godine.

Investitor, podcaster, poduzetnik i bivši direktor komunikacija Bijele kuće Anthony Scaramucci pisao je Buffettu prije 30 godina, rekavši mu da kupuje dionice Berkshirea za svoju kćer.

„A budući da je imala godinu i pol dana i očekivani životni vijek od 84 godine, imala je još 82 i pol godine da drži tu dionicu“, rekao je Scaramucci.

„Odgovorio mi je vrlo brzo i rekao da je to primjer kratkoročnog razmišljanja. Njegova vlastita namjera bila je držati dionicu sto godina.“

„Bit ću nemilosrdan“

Da, Buffett je bio morski pas koji je zaradio milijarde dolara, među ostalim i na Goldman Sachsu, jednom od najtvrđih kapitalističkih igrača na planetu.

Ali bio je to morski pas s etikom.

„Od Warrena Buffetta naučio sam da je izvrsnost doista disciplina“, rekao je Larry Restieri, izvršni direktor tvrtke za upravljanje imovinom Hightower. „Postavi jasan smjer, ostani vjeran svojim načelima i strpljivo provodi plan.“

Buffettovo bogatstvo prema Forbesu na ovogodišnjoj ljestvici iznosi 154 milijardi dolara, ali uvijek je naglašavao poštenje i integritet.

I isto je očekivao od svakoga tko je radio s njim: „Izgubite novac za tvrtku i bit ću pun razumijevanja. Izgubite i trunku ugleda tvrtke i bit ću nemilosrdan“, jednom je svjedočio pred Kongresom.

„Golema zbirka imovine često na kraju posjeduje svog vlasnika“

Buffett je poznat po tome da voli letjeti privatnim zrakoplovima. Obožava Cadillace. Izuzetno je bogat i zbog toga se ne ispričava.

Ali je također odlučio dio svog golemog bogatstva darovati. Buffett je, zajedno s Billom Gatesom i Melindom French Gates, 2010. godine pokrenuo inicijativu Giving Pledge, kojom se najbogatiji ljudi na svijetu obvezuju „da će većinu svog bogatstva donirati u humanitarne svrhe za života ili putem oporuke“.

Marcel Arsenault, izvršni direktor Real Capital Solutionsa, jedan je od onih koji su potpisali tu obvezu. „Warren me nadahnuo da razmišljam izvan novčanog uspjeha“, rekao je za CNN.

U pismu kojim je objasnio svoju odluku, Buffett je napisao: „Prečesto golema zbirka imovine na kraju počne posjedovati svog vlasnika.“

Ali davanje ne mora značiti samo gomile novca.

„Kada nekome pomogneš na bilo koji od tisuću načina, pomažeš svijetu“, napisao je Buffett 2025. godine. „Ljubaznost ništa ne košta, ali je neprocjenjiva.“