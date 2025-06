Najboljim golferima zarada nastavlja padati, ali deset najboljih i dalje će utržiti više od 600 milijuna dolara

Donosimo listu deset najplaćenijih golfera na svijetu koji će unatoč nagradama i bonusima u 2025. ukupno zaraditi 10 posto manje nego lani te 19 posto manje u odnosu na rekordnih 752 milijuna dolara iz 2023. godine

Tijekom protekle godine nijedan golfer nije dominirao poput Scottieja Schefflera. Od prošlogodišnjeg U.S. Opena, 28-godišnji Amerikanac pobijedio je na šest turnira i zaradio nevjerojatnih 67 milijuna dolara na terenu, uključujući 25 milijuna dolara bonusa koji je došao s njegovom pobjedom na FedEx Cupu. No čak i s tim astronomskim dobicima, plus procijenjenih 30 milijuna dolara izvan terena, što ukupno iznosi 97 milijuna dolara, postoji jedna titula koja Scheffleru i dalje izmiče: najplaćeniji golfer na svijetu.

Drugu godinu zaredom ta čast pripada Jonu Rahmu, za kojeg Forbes procjenjuje da je u proteklih 12 mjeseci zaradio 102 milijuna dolara prije poreza i provizija agentima. Tridesetogodišnji Španjolac nije ni blizu Schefflerovoj proizvodnji rezultata na terenu, pobijedivši samo na dva LIV Golf događaja tijekom protekle godine, ali njegova odluka da promijeni tour i dalje donosi goleme dividende. Rahmova ukupna zarada uključuje procijenjenih 50 milijuna dolara godišnje od saudijski podržanog LIV-a, kao dio navodno zajamčenog paketa od 300 milijuna dolara koji je primio kada je prešao s PGA Toura.

Tri godine nakon što se LIV pojavio na golf sceni, Bryson DeChambeau (br. 8 na popisu najplaćenijih golfera na svijetu s ukupnom procijenjenom zaradom od 45 milijuna dolara) i Phil Mickelson (br. 10, 40 milijuna dolara) među zvijezdama su koje i dalje primaju plaće iz deveteroznamenkastih zajamčenih ugovora, zajedno s Dustinom Johnsonom, Brooksom Koepkom i Cameronom Smithom, koji ove godine nisu ušli u deset najplaćenijih.

Blago povećan nagradni fond

Ipak, čini se da je razdoblje velikih troškova LIV-a završilo, bez novih skupocjenih akvizicija otkako su Rahm i Tyrrell Hatton pristupili prije sezone 2024. Bez nove serije unosnih bonusa za potpis, deset najplaćenijih golfera na svijetu zajedno zarađuje manje – procijenjenih 612 milijuna dolara, što je pad od 10 posto u odnosu na 678 milijuna dolara u 2024. i 19 posto u odnosu na rekordnih 752 milijuna dolara iz 2023.

PGA Tour sigurno daje svoj doprinos kako bi se održala ta ukupna brojka, nudeći 366,9 milijuna dolara u nagradnom fondu za regularnu sezonu 2025. dok se natječe s LIV-om za talente. Taj iznos predstavlja povećanje od jedan posto u odnosu na prethodnu godinu i porast od skromnih 11 posto u odnosu na sezonu 2021.–2022. koja je imala 330,3 milijuna dolara, ali skok iznosi znatnijih 39 posto po događaju, budući da se kalendar suzio s 40 regularnih turnira na 32.

Nova dvoranska liga

Uključujući četiri velika turnira, FedEx Cup doigravanja i Comcast Business Tour Top 10, bonus fond koji nagrađuje rezultate u regularnoj sezoni, očekuje se da će se PGA golferi ove kalendarske godine natjecati za gotovo 700 milijuna dolara. Iako bi to bio pad u odnosu na ukupno 728 milijuna dolara iz 2024., razlika proizlazi iz odluke PGA Toura da zamijeni program nagrađivanja igrača od 50 milijuna dolara, koji je nagrađivao superzvijezde zbog publiciteta koji stvaraj, s programom vlasničkih udjela u igračima, novom inicijativom koja će 2025. dodijeliti članovima koji ispune uvjete udjele ukupne vrijednosti 930 milijuna dolara u komercijalnom entitetu PGA Toura, PGA Tour Enterprises. (Ti se iznosi ne odražavaju na popisu najplaćenijih golfera, jer se u obzir uzima samo novčana kompenzacija.)

Neki su golferi također ove godine povećali svoju zaradu novopokrenutom TGL ligom, dvoranskom golf ligom koju su osnovali Tiger Woods, Rory McIlroy i medijski direktor Mike McCarley. U svojoj prvoj sezoni, natjecanje je dodijelilo 21 milijun dolara nagrada, a vjeruje se da su mnogi od glavnih potpisa TGL-a primili bonuse u sedmeroznamenkastim iznosima.

Promjenjivi nagradni fondovi uravnotežili su sastav deset najplaćenijih golfera, pri čemu PGA Tour sada zauzima šest mjesta, a LIV četiri – prvi put otkako postoji LIV da čini manje od polovice poretka.

Novo vodstvo i sponzorski ugovori

Kamo će se sport dalje razvijati donekle je neizvjesno. LIV je u ranoj fazi promjene vodstva nakon što je u siječnju zamijenio bivšeg komesara i izvršnog direktora Grega Normana s iskusnim sportskim direktorom Scottom O’Neilom, te ovog mjeseca doveo predsjednika poslovnih operacija engleskog nogometnog kluba Aston Ville, Chrisa Hecka, za novog predsjednika. Tour je također sklopio nove televizijske ugovore s Foxom i DAZN-om te dočekao nove sponzorske partnere, uključujući Salesforce i PING, koji sponzorira LIV-ovu momčad Torque GC.

U međuvremenu, PGA Tour, europski DP World Tour i Saudijski fond za javna ulaganja još uvijek nisu finalizirali dogovor o novom profitno orijentiranom entitetu koji su dogovorili osnovati u lipnju 2023. Ranije ove godine, PIF je ponudio uložiti 1,5 milijardi dolara u PGA Tour Enterprises, komercijalni entitet Toura, ali je odbijen, pri čemu se, prema izvješću Guardiana, kao kamen spoticanja navodi saudijski zahtjev da LIV i dalje djeluje.

Čak i ako je LIV završio s dijeljenjem masivnih bonusa za potpis, i dalje ostaje glavni igrač.

TOP 10 najplaćenijih golfera na svijetu u 2025.

#1. 102 milijuna dolara

Jon Rahm

tour: LIV | dob: 30 | nacionalnost: Španjolac | na terenu: 92 milijuna | van terena: 10 milijuna

foto: Charlie Riedel/Guliver Image

U Rahmovoj prvoj godini s LIV-om, 2024., osvojio je titulu najboljeg pojedinca sezone i s njom bonus od 18 milijuna dolara, iako nije ostvario nijednu pobjedu sve do svog 11. događaja. Do sada u 2025., Rahm je treći u pojedinačnom poretku, s tri plasmana među prvih pet u osam turnira. Izvan terena, njegova je zarada značajno opala otkako je napustio PGA Tour. Dok je nekoć zarađivao procijenjenih 25 milijuna dolara godišnje od sponzora, sada se procjenjuje da zarađuje manje od polovice tog iznosa, s portfeljem koji uključuje Callaway, Rolex i Santander Bank, koji sponzorira njegov LIV tim, Legion XIII, putem podružnice Openbank.

#2. 97 milijuna dolara

Scottie Scheffler

tour: PGA | dob: 28 | nacionalnost: Amerikanac | na terenu: 67 milijuna | van terena: 30 milijuna

foto: Morgan Treacy/Guliver Image

Nakon što je ostvario šest turnirskih pobjeda u prvoj polovici 2024., uključujući Masters, Scheffler je osvojio i zlatnu medalju na Olimpijskim igrama u Parizu, a zatim naslove na Tour Championshipu i Hero World Challengeu za kraj godine. U 2025. je na sličnoj putanji, s već tri osvojena turnira, uključujući treći major svoje karijere na PGA Championshipu u svibnju. Čini se da taj uspjeh privlači nove obožavatelje: prošlog je tjedna, nakon Schefflerove pobjede od četiri udarca na Memorial Tournamentu, CBS objavio da je finalna runda u prosjeku imala 3,06 milijuna gledatelja i bila najstreamaniji golf događaj izvan Majora ikad na platformi Paramount+.

#3. 84 milijuna dolara

Rory McIIroy

tour: PGA | dob: 36 | nacionalnost: Irac | na terenu: 39 milijuna | van terena: 45 milijuna

foto: Ng Han Guan/Guliver Image

McIlroy je u travnju osvojio svoj prvi zeleni sako u dramatičnom raspletu, pobijedivši Justina Rosea u doigravanju za osvajanje Mastersa. Pobjeda, tri godine nakon bolnog drugog mjesta na istom turniru, svrstala je McIlroya među rijetke – kao šestog golfera koji je kompletirao moderni Grand Slam s pobjedama na sva četiri velika turnira, uz Genea Sarazena, Bena Hogana, Garyja Playera, Jacka Nicklausa i Tigera Woodsa. Uz tradicionalne sponzore poput Nikea, Optuma i TaylorMadea, McIlroy je u svibnju najavio pokretanje novog sportskog fonda u partnerstvu svoje investicijske tvrtke Symphony Ventures i privatnog investicijskog fonda TPG.

#4. 55 milijuna dolara

Tiger Woods

tour: PGA | dob: 49 | nacionalnost: Amerikanac | na terenu: 10 milijuna | van terena: 45 milijuna

foto: Guliver Image

Woods je tijekom protekle godine odigrao samo dva turnira, a nakon objave u ožujku da je mu je puknula lijeva Ahilova tetiva, ne očekuje se njegov povratak na teren još neko vrijeme. No ima mnogo obveza. U 2024., Woods je prekinuo suradnju s dugogodišnjim sponzorom Nikeom nakon 27 godina i procijenjenih 500 milijuna dolara zarade, kako bi lansirao vlastiti brend odjeće Sun Day Red, u partnerstvu s TaylorMadeom. Ove je godine TGL liga koju je osnovao zajedno s Roryjem McIlroyem započela natjecanje s ohrabrujućom prvom sezonom koja je prema Nielsenu prosječno privukla 513.000 gledatelja tjedno. Brojka je dosegnula vrhunac od 1,05 milijuna gledatelja u drugom tjednu kada su Woods i njegova momčad Jupiter Links GC debitirali u sezoni.

#5. 50 milijuna dolara

Colin Morikawa

tour: PGA | dob: 28 | nacionalnost: Amerikanac | na terenu: 33 milijuna | van terena: 17 milijuna

foto: Morgan Treacy/Guliver Image

Morikawa je trenutno četvrti na svjetskoj ljestvici golfera, što svjedoči o njegovoj dosljednosti, unatoč tome što nije osvojio nijedan PGA Tour događaj od listopada 2023. Ove je sezone dva puta bio blizu, završivši drugi na Sentryju u siječnju i na Arnold Palmer Invitationalu u ožujku. Ovaj dvostruki osvajač Majora pokušat će preokrenuti sreću ovog tjedna na U.S. Openu, turniru na kojem mu je najbolji plasman bio četvrto mjesto 2021. Ipak, taj sušni period nije ga spriječio da profitira od svojih 11 sponzorskih ugovora, s brendovima poput Adidasa, Kowe i TaylorMadea. Morikawa je također imao istaknutu ulogu u prvoj sezoni Netflixove dokumentarne serije Full Swing.

#6. 49 milijuna dolara

Joaquin Niemann

tour: LIV | dob: 26 | nacionalnost: Čileanac | na terenu: 47 milijuna | van terena: 2 milijuna

foto: Seth Wenig/Guliver Image

Niemann je najdominantniji igrač LIV-a u 2025., s pobjedama u Adelaideu, Singapuru, Meksiku i Virginiji. Vodi tour s 16,8 milijuna dolara u pojedinačnim nagradama i nalazi se na prvom mjestu u sezonskom poretku ispred DeChambeaua i Rahma. Dvadesetšestogodišnji Čileanac još uvijek traži svoju prvu Major titulu, ali čini se da napreduje: osmo mjesto na ovogodišnjem PGA Championshipu njegovo je najbolje na jednom od četiri velika turnira. Niemann će imati priliku to poboljšati na U.S. Openu nakon što je USGA u veljači najavila izuzeće za najbolje rangiranog LIV golfera koji se nije inače kvalificirao za turnir – prvi izravni plasman na Major tour kojeg podupiru Saudijci.

#7. 48 milijuna dolara

Xander Schauffele

tour: PGA | dob: 31 | nacionalnost: Amerikanac | na terenu: 28 milijuna | van terena: 20 milijuna

foto: Sue Ogrocki/Guliver Image

Schauffeleova 2025. nije započela sjajno, s osmim mjestom na Mastersu kao njegovim najboljim rezultatom ove godine. No, još uvijek uživa plodove sjajne 2024., kada je osvojio svoja prva dva Majora – PGA Championship i British Open – te zaradio rekordnih 18,4 milijuna dolara u službenim nagradama. Izvan terena, Schauffele je restrukturirao svoj portfelj sponzora, dodavši Blue Owl Capital i Kentucky Derby svom postojećem portfelju koji uključuje Callaway, Descente i Avis.

#8. 45 milijuna dolara

Bryson DeChambeau

tour: LIV | dob: 31 | nacionalnost: Amerikanac | na terenu: 42 milijuna | van terena 3 milijuna

foto: Federico Pestellini/Guliver Image

DeChambeau je izgubio sponzore kada je prešao na LIV 2022., ali sada se počinje vraćati. U siječnju je Reebok sklopio dugoročno partnerstvo s njegovom momčadi, Crushers GC i imenovao DeChambeaua “službenim ambasadorom Reebok golf odjeće i obuće”. Osvajač U.S. Opena 2020. i 2024. također ima ugovore s Rolexom i NetJetsom, a jedan je od najpopularnijih igrača u sportu, osobito među mlađom publikom, zahvaljujući svom uspješnom YouTube kanalu. Video koji je prošle godine objavio, a prikazuje partiju golfa s predsjednikom Donaldom Trumpom, ima 15 milijuna pregleda, a kanal sada ima više od dva milijuna pretplatnika i 343 milijuna ukupnih pregleda.

#9. 42 milijuna dolara

Hideki Matsuyama

tour: PGA | dob: 33 | nacionalnost: Japanac | na terenu: 17 milijuna | van terena: 25 milijuna

foto: Carolyn Kaster/Guliver Image

Matsuyama je prošle godine osvojio Genesis Invitational i FedEx St. Jude Championship te osvojio broncu na Olimpijadi u Parizu, predstavljajući svoj rodni Japan. Zamah je prenio u 2025. s pobjedom na Sentryju u siječnju, ali je od tada tri puta promašio “cut”. Unatoč tim povremenim posrtajima, Matsuyama je još uvijek deveti golfer svijeta i izuzetno je popularan diljem Pacifika, s portfeljem sponzora ispunjenim japanskim tvrtkama, uključujući Lexus, Nomura Financial, NTT Data, Srixon i Tokyo Electron.

#10. 40 milijuna dolara

Phil Mickelson

tour: LIV | dob: 54 | nacionalnost: Amerikanac | na terenu: 38 milijuna | van terena: 2 milijuna

foto: Charlie Riedel/Guliver Image

Više od polovice kroz svoju četvrtu sezonu kao LIV golfer, Mickelson još uvijek nije ostvario svoju prvu pobjedu na odmetničkom touru. Pad u formi naveo ga je da javno razmatra svoju budućnost, pri čemu je 54-godišnji Amerikanac prošle godine nagovijestio da bi se mogao povući kada mu ugovor s LIV-om istekne krajem 2025., te nedavno priznao da bi ovogodišnji U.S. Open mogao biti njegov posljednji. Ipak, Mickelson ove sezone pokazuje znakove života, završivši treći na LIV-ovom događaju u Hong Kongu i šesti u Miamiju. U međuvremenu, i dalje javno hvali napredak LIV-a i igrače koje je tour privukao, uključujući prvaka U.S. Amateur prvenstva Joséa Luisa Ballestera.

Justim Birnbaum, novinar Forbesa