Ovo su najmoćnije žene svijeta u 2025. godini

Žene upravljaju sustavima koji će definirati sljedeće desetljeće. Kao što pokazuje Forbesova lista moćnih žena za 2025. godinu, njihov utjecaj na tehnologiju, financije i politiku je dubok i globalan, no najviše razine moći ostaju selektivno zaštićene.

Ovogodišnji Forbesov popis 100 najmoćnijih žena svijeta stavlja žene u središte, usmjeravajući kapital koji određuje putanju umjetne inteligencije. U međusobno povezanim sustavima, njihove odluke određuju koje zemlje i korporacije održavaju stratešku prednost, a koje zaostaju. Ovaj popis otkriva gdje žene imaju moć i gdje ona prestaje.

U tehnologiji se ženska moć koncentrira na najkritičnijim točkama. Umjetna inteligencija pokrenula je najveću izgradnju infrastrukture u modernoj korporativnoj povijesti, s više od 400 milijardi dolara godišnje potrošnje tehnoloških tvrtki iz S&P 500 indeksa, a moć je prešla na one koji kontroliraju taj kapacitet. Lisa Su, izvršna direktorica AMD-a (br. 10), kontrolira usko grlo u poluvodičkoj industriji koje određuje tempo globalnog ekosustava umjetne inteligencije. Njezine odluke utječu na to mogu li tvrtke na granicama umjetne inteligencije ispuniti očekivanja koja su postavile pred investitore i vlade.

Slična koncentracija autoriteta pojavljuje se kod četiri žene na popisu “Veličanstvene sedmorke”, nekolicine američkih tehnoloških divova čija veličina sada pokreće globalna tržišta dionica i određuje smjer tehnološkog napretka. Ruth Porat (br. 12), predsjednica i glavna direktorica za ulaganja u Alphabetu, te financijske direktorice Colette Kress u Nvidiji (br. 37), Susan Li u Meti (br. 41) i Amy Hood u Microsoftu (br. 16) nadgledaju više od 8 bilijuna dolara ukupne tržišne vrijednosti. Njihove odluke određuju tempo širenja umjetne inteligencije, određujući brzinu, smjer i stabilnost sljedećeg desetljeća tehnologije globalno.

Kako se utrka u ‘naoružanju’ umjetnom inteligencijom intenzivira, suosnivačica i predsjednica Anthropica Daniela Amodei (br. 73, novakinja na listi) postala je milijarderka koja je sama stekla bogatstvo, a njezina tvrtka dosegla je vrijednost od 183 milijarde dolara – jedna je od rijetkih žena koje imaju i osnivački udio i izvršnu vlast u vodećim tvrtkama za umjetnu inteligenciju. Sarah Friar (br. 50), financijska je direktorica OpenAI-a. Udjeli u kapitalu stvaraju znatno bogatstvo za žene koje dođu do tih pozicija, no pristup samim pozicijama, posebno osnivačkim ulogama ostaje ograničen.

Sanae Takaichi (br. 3) postala je prva japanska premijerka u listopadu, upravljajući gospodarstvom od 4,2 bilijuna dolara u trenutku kada se sigurnost poluvodiča, preusmjeravanje obrane i demografski pritisak spajaju. Sve te odluke oblikovat će dinamiku moći istočne Azije i globalnu stabilnost proizvodnje.

Uzorak se proteže na kontinente koji se suočavaju sa strukturnim pritiskom: predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen (br. 1) i čelnica Europske središnje banke Christine Lagarde (br. 2) snalaze se u preklapajućim krizama u Europi gdje energetska, obrambena i monetarna politika određuju hoće li se kontinent ujediniti ili raspasti.

Christine Lagarede, predsjednica Europske središnje banke; Foto: Afp

Utjecaj na ključne odluke

Premještanje proizvodnje u inozemstvo stavlja meksičku predsjednicu Claudiju Sheinbaum (br. 5) u središte transformacije proizvodnje u Sjevernoj Americi. Borba za rijetke zemne minerale uzdiže vođe poput Netumba Nandi-Ndaitwaha (br. 79), premijerke Namibije bogate resursima. Žene vladaju samo u 3 od 25 vodećih svjetskih gospodarstava, no one vode na prekretnicama koje će odrediti geopolitički poredak.

Financije djeluju kao drugačija vrsta poluge. Jane Fraser (br. 8), izvršna direktorica i predsjednica Citija, učvrstila je autoritet tijekom razdoblja restrukturiranja i nestabilnosti. Tan Su Shan (br. 29 i novakinja) je izvršna direktorica Grupe u DBS-u, oblikujući pristup kreditima u jednoj od najbrže rastućih regija na svijetu. Tarciana Medeiros (br. 18), predsjednica i izvršna direktorica Banco do Brasil, nadgleda instituciju koja je glavni pokretač velikog dijela poljoprivrednog gospodarstva Latinske Amerike i izvoza. Ove žene određuju hoće li kapital teći ili stagnirati, odluke koje izravno utječu na to hoće li se gospodarstva širiti ili smanjivati.

U industriji, žene upravljaju infrastrukturom na koju se vlade oslanjaju, ali je ne mogu same voditi. Gwynne Shotwell iz SpaceX-a (br. 20) održava sustave iza obrane i funkcioniranja globalne povezanosti. Popis također bilježi nedovoljno prepoznatu promjenu: kulturni autoritet postaje ekonomski motor.

Predsjednica i glavna direktorica SpaceX-a, Gwynne Shotwell; Foto: Afp

Kim Kardashian, (br. 71), prikupila je 225 milijuna dolara za Skims po procjeni od 5 milijardi dolara i pokrenula NikeSKIMS s Nikeom, pokazujući kako se kulturni utjecaj može skalirati poput globalnog brenda.

A žene iz Netflixove KPop serije Demon Hunters (ovogodišnji br. 100) upravljaju bazom obožavatelja koja se proteže izvan tradicionalnih granica dobi, spola i zemlje te su dominirale kulturnim duhom vremena 2025. godine. Uspjele su iz istog razloga kao i druge na popisu: izravno kontroliraju svoju publiku.

Ovogodišnji popis obuhvaća ključnu istinu: Žene upravljaju sustavima koji će definirati sljedeće desetljeće, no najviše razine moći ostaju selektivno zaštićene. Njihov utjecaj je dubok, strukturan i globalan, ali arhitektura kontrole i dalje zaostaje za njihovim utjecajem. Hoće li se svijet kretati prema istinskom zajedničkom vodstvu ili će se i dalje oslanjati na žene u stabilizaciji institucija kojima ne upravljaju u potpunosti, oblikovat će sljedeće razdoblje moći.

Moira Forbes, novinarka Forbesa