Američki startup prikupio 30 milijuna dolara za ubrzani razvoj Mjesečevog vozila

Američki startup Lunar Outpost zaključio je ovaj tjedan drugi krug prodaje dionica, prikupivši 30 milijuna dolara koji će ubrzati razvoj novog Mjesečevog vozila, objavio je izvršni direktor kompanije istaknuvši skok interesa investitora za ulaganja u projekte vezane za lunarnu misiju.

Kompanija Lunar Outpost sa sjedištem u Denveru, u američkoj saveznoj državi Colorado, dosad je razvijala Mjesečevo vozilo pod nazivom Eagle, natječući se s dvama drugim startupima, Astrolab i Intuitive Machine, kako bi njezino vozilo postalo glavno prijevozno sredstvo NASA‑inih astronauta na Mjesečevoj površini tijekom misija Artemis. Budući ugovori u okviru NASA‑inog programa mogli bi vrijediti milijarde dolara, napominje Reuters.

Međutim, čelnik NASA-e Jared Isaacman prodrmao je tu svemirsku agenciju izmjenama koje bi trebale ubrzati razvoj dugoročne ljudske prisutnosti na Mjesečevoj površini. Tako je NASA u ožujku od kompanija zatražila jednostavniji dizajn vozila kako bi ubrzala njegov razvoj, a očekuje se da će ovaj mjesec odabrati projekt.

U odgovor na NASA‑ino požurivanje, Lunar Post u četvrtak je predstavio manje lunarno vozilo pod nazivom Pegasus.

Prikupljenih 30 milijuna dolara pomoći će ubrzati razvoj Pegasusa, uz planirani dovršetak 2027. godine. Razvoj većeg vozila Eagle, koje je trebalo biti dovršeno 2028. godine, bit će odgođeno za kasniju fazu, uz planirani dovršetak oko 2030. godine.

“Kad su iz NASA‑e rekli ‘želimo to dovršiti, i to odmah’, odlučili smo otvoriti brzo prikupljanje sredstava”, rekao je direktor Lunar Posta Justin Cyrus za Reuters. Ponuda je privukla velik interes ulagača, vrijedan gotovo 90 milijuna dolara, no kompanija je prikupljanje zatvorila na 30 milijuna kako bi ostala usmjerena na ubrzavanje lunarnih projekata, rekao je Cyrus.

“Kompanije koje žele poslovati u prostranstvu između Zemlje i Mjeseca dosad je ograničavalo pitanje kapitala. Taj problem više ne postoji”, rekao je Cyrus, pripisavši veliki interes investitora NASA‑inim najavama o većem broju lunarnih misija.

Kompanija je odbila otkriti svoju tržišnu vrijednost.

NASA‑in revidirani plan misije Artemis, koja je osmišljena za vrijeme prvog mandata predsjednika Donalda Trumpa, obuhvaća slanje vozila i izgradnju Mjesečeve baze i druge infrastrukture na površini Mjeseca. U okviru strategije vrijedne preko 30 milijardi dolara, agencija namjerava redovito slati astronaute u lunarne misije.

U travnju je NASA izvršila drugu misiju Artemis, poslavši četvero astronauta oko Mjeseca i natrag u okviru niza prethodničkih misija uoči slanja prve posade na površinu mjeseca od 1972. godine.