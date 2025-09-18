Digitalna Dalmacija postala EIT Digital partner. Što to znači za stručnjake i studente?

Županijski tehnološki hub Digitalna Dalmacija nastavlja s jesenskim programom, a najnoviji iskorak jest službeno partnerstvo s prestižnom europskom organizacijom EIT Digital.

Digitalna Dalmacija, poznata kao pokretač transformacije Splita u tehnološko središte jadranskoga dijela Hrvatske, službeno je postala partner prestižne mreže EIT Digital. To partnerstvo označuje novi korak u međunarodnom prepoznavanju splitske tehnološke scene i otvara vrata suradnji s najvećim europskim tehnološkim igračima.

EIT Digital jedna je od vodećih europskih organizacija za digitalne inovacije, koja okuplja više od 200 partnera, uključujući vrhunska sveučilišta poput KTH Stockholma i Tehničkog sveučilišta u Berlinu, tehnološke divove poput Ericssona, SAP-a i Philipsa te najuspješnije europske startupove. Organizacija je dio Europskog instituta za inovacije i tehnologiju (EIT), tijela Europske unije osnovanoga radi jačanja inovacijske sposobnosti Europe.

Prepoznavanje uspješnog splitskog modela

„Ovo partnerstvo predstavlja međunarodno priznanje našega holističkog pristupa razvoju tehnološkog ekosustava“, objašnjava Damir Brčić, voditelj Digitalne Dalmacije. „Kroz sedam godina rada uspjeli smo stvoriti model koji integrira obrazovanje, poduzetništvo i zajednicu u funkcionalnu cjelinu koja proizvodi mjerljive rezultate.

Digitalna Dalmacija kroz svoje je programe educirala više od 3.500 učenika u EDIT CodeSchoolu, poduprla više od 50 startupova te izgradila tehnološku zajednicu s više od 1.000 aktivnih članova. Njihov tehnološki hub, vrijedan više od dva milijuna eura u Ulici Ruđera Boškovića 25, postao je fizički epicentar splitske tehnološke scene.“

Konkretne mogućnosti za splitsku tehnološku zajednicu

Niz praktičnih mogućnosti predstavio je Miro Hegedić, EIT Community Hub Croatia Officer, koji je istaknuo konkretne prilike što su pozitivno iznenadile splitske startupove. Njegovo je izlaganje bilo dio edukativnog događaja održanog u sklopu GROWit akceleratorskog programa, koji okuplja osam snažnih startup-timova iz regije.

Miro Hegedić; Foto: Digitalna Dalmacija

Za startupove partnerstvo znači izravan pristup europskim ulagačima kroz EIT Digital’s Corporate Partnership Programme, sudjelovanje u europskim akceleratorskim programima te mogućnost izlaska na tržišta od Stockholma do Barcelone zahvaljujući mreži od 13 inovacijskih hubova.

Tehnološkim stručnjacima otvaraju se vrata sudjelovanja u programima Advanced Skill Development, kao i pristup najboljim europskim praksama u područjima poput umjetne inteligencije, kibernetičke sigurnosti i blockchain-tehnologija.

Studenti pak kroz program EIT Digital Master School dobivaju priliku studirati na dvama različitim europskim sveučilištima te steći dvostruke diplome priznate širom Europe.

Splitske inovacije u europskom kontekstu?

„Split se pozicionira kao važna točka na europskoj karti tehnoloških inovacija. Naš grad više nije samo turističko odredište, postajemo poveznica između mediteranskih startupova i nordijskih tehnoloških hubova“, ističu iz Digitalne Dalmacije. Mreža EIT Digital posebno prepoznaje model Digitalne Dalmacije u decentralizaciji europskoga tehnološkog ekosustava izvan glavnih gradova. Slično kao što su se uspješno pozicionirali Stockholm, Helsinki ili Barcelona, Split se etablira kao regionalno tehnološko središte koje privlači međunarodne talente i ulaganja.

Prva konkretna manifestacija partnerstva bit će sudjelovanje Digitalne Dalmacije u “EIT Digital’s Innovation Activities” za 2025. godinu, uključujući pilotiranje europskih programa u splitskom tehnološkom hubu i organizaciju EIT Digital Partner Daya u Splitu tijekom studenoga 2025.

Također se planira proširenje GROWit akceleratorskog programa s europskim mentorima i ulagačima, dok će EDIT CodeSchool uvesti najnovije metodologije EIT Digitala u obrazovanje mladih programera.

Regionalni značaj odluke

Ovo partnerstvo ima značenje i šire od Splita. Digitalna Dalmacija postaje prva organizacija iz Dalmacije koja je postala partner EIT Digitala, čime se regija pozicionira kao inovacijski predvodnik na hrvatskoj tehnološkoj sceni. „Naš uspjeh pokazuje da se relevantni tehnološki ekosustavi mogu graditi i izvan velikih urbanih središta“, zaključio je Brčić i dodao: „To je model koji mogu slijediti i druge hrvatske regije u svojoj digitalnoj transformaciji.“

Partnerstvo s EIT Digitalom prirodan je nastavak međunarodnog prepoznavanja rada Digitalne Dalmacije, koju su već istaknuli neki europski tehnološki mediji, poput The Recursivea i Dispatches Europea, kao pionira u regionalnom razvoju startup-ekosustava.