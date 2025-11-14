Kada CARNET može nekome oduzeti domenu? Bitna su tri načela

Tvrtka A plus pokrenula je arbitražu pred CARNET-om kako bi oduzela domenu aplus.hr tvrtki Antunović TA, no do oduzimanja na kraju nije došlo. Ovaj slučaj još jedan je primjer primjene pravila o kojima ovisi hoće li netko dobiti domenu za koju vjeruje da mu pripada.

Forbes Hrvatska redovito prati CARNET-ove arbitraže u kojima se odlučuje hoće li se nekome oduzeti domena odnosno internet adresa koja mu ne pripada.

Procedura je relativno jasna: Ako netko misli da nekome drugome neka domena ne pripada, ima pravo pokrenuti arbitražu. Doduše, mora i uplatiti 345,08 eura za troškove tog postupka. Jedan od CARNET-ovih arbitara potom preuzima slučaj i od obje strane pokušava doznati okolnosti slučaja.

Kad dolazi do oduzimanja domene?

CARNET-ova pravila (za .hr domenu koju kontroliraju) znatno su stroža od onih za većinu drugih domena, pa povremeno dolazi do oduzimanja domena. No, kako bi se to dogodilo, moraju se kumulativno ispuniti tri slučaja.

Ime domene mora biti istovjetno ili zbunjujuće slično nekom imenu na koje treća osoba ima pravo. Trenutačni korisnik domene nema pravo ili legitiman interes za korištenje domene takvoga naziva. Korisnik domene registrirao je domenu koju koristi suprotno načelu savjesnosti i poštenja.

Dok je u nekim slučajevima i laiku relativno lako procijeniti može li netko izgubiti domenu, u nekim slučajevima potrebno je bolje razumijevanje propisa.

Prije nekoliko dana, CARNET je objavio rezultate arbitraže u kojoj je tvrtka A plus tražila oduzimanje domene aplus.hr od tvrtke Antunović TA.

Samo jedan uvjet zadovoljen

Prvi uvjet bio je zadovoljen, jer tvrtka A plus ima pravo na domenu aplus.hr koja je gotovo istovjetna imenu tvrtke.

Drugi uvjet nije bio zadovoljen iako se na prvi pogled može pomisliti kako Antunović TA nema pravo na domenu aplus.hr, tim više što se na tim web stranicama trenutačno ne nalaze nikakvi sadržaji. No, Antunović TA naveo je dva bitna protuargumenta. Jedan je činjenica da je navedenu domenu kupio od obrta Aplus još 2011. godine. (Vrijedi spomenuti kako tvrtka A plus nije jedina s takvim imenom u Hrvatskoj – ima ih još 13). Drugi protuargument je činjenica da je domena dio interne i planirane poslovne strategije brendiranja usluga i projekata koji u nazivu koriste početno slovo ‘A’ kao što su ‘A salon’ i ‘A spa wellness’.

Drugim riječima, korisnik domene nije domenu registrirao kako bi bespravno koristio tržišno ime društva A plus, nego je posjeduje već dugi niz godina i smatra ju dijelom vlastitih poslovnih planova i identiteta. Arbitar Tihomir Katulić na osnovu toga zaključio je da drugi uvjet nije ispunjen.

Treći uvjet korištenja suprotno načelu savjesnosti i poštenja u arbitražama (između ostalog) bude ispunjen kad netko nabavi domenu s ciljem preprodaje. No, ne samo da Antunović TA nije samostalno pokušao prodati domenu A plusu, nego je nije htio prodati ni kad je dobio ponudu. Činjenica da na web stranicama na toj domeni nema sadržaja nije dovoljna da bi se zaključilo da se ona koristi suprotno načelu savjesnosti i poštenja.

Radi navedenih razloga, domena je ostala u vlasništvu tvrtke Antunović TA.