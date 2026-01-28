King ICT planira jačanje poslovanja na zapadu i u regiji. Prihodi rasli na 175 milijuna eura

King ICT grupacija u 2025. će imati više od 175 milijuna eura nekonsolidiranih prihoda, što predstavlja oko 30 posto rasta u odnosu na prethodnu godinu. Vjeruju kako su za nastavak njihovog rasta presudna regionalna i zapadna tržišta. Ona se trenutno temelje na poslovima za dvije NATO agencije.

Predsjednik Uprave King ICT-a Plamenko Barišić i članica Uprave za financije Kristina Alebić predstavili su u utorak medijiima poslovne rezultate tvrtke i planove za budućnost.

Prema procjenama, King ICT grupa u 2025. godini ostvarila je nekonsolidirane prihode više od 175 milijuna EUR, što predstavlja rast od oko 30 posto u odnosu na prethodnu godinu. Kad se isključe interna plaćanja između tvrtki, taj broj će se vjerojatno smanjiti za 10 milijuna eura. Grupacija danas okuplja sistem integratora King ICT, njegove podružnice u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Sjevernoj Makedoniji i Belgiji, softversko poslovanje objedinjeno u tvrtki Abysalto, Planet IX koji se bavi dronovima, te tvrtku Smart Energy.

U budućnosti se nadaju kako će otvoriti još jedno do dva predstavništva u inozemstvu, a opcija je i akvizicija u Sloveniji.

Abysalto bi trebao rasti s 400 na 1000 zaposlenika

Grupacija trenutačno broji više od 860 zaposlenika, većinu u King ICT-u i Abysaltu u kojem su se spojili nekadašnji softverski odjeli King ICT-a, Omega softwarea i Aktivisa. Barišić kaže kako u sljedećih pet godina broj zaposlenika u softverskom segmentu planiraju podići s oko 400 na 1000.

Prostor za širenje vide na zapadu, kao i u regiji. Trenutačno u Belgiji rade za dvije NATO agencije – NATO Communications and Information Agency (NCIA) i NATO Support and Procurement Agency (NSPA). Ova partnerstva kulminirala su s novim ugovorima za isporuku naprednih rješenja iz područja kibernetičke i mrežne sigurnosti te infrastrukturnih rješenja.

Požalili su se i kako su u Belgiji šest mjeseci otvarali račun tvrtke zbog činjenice da nisu imali rezidentnost i povijest unatoč činjenici da u Hrvatskoj imaju uspješnu tvrtku. Sigurnosne provjere nisu odmah prošle, a procedure su trajale, dijelom i zbog činjenice da su bile automatizirane, a brzine reakcije s belgijske strane niske.

„Prepoznajemo da se tehnologija i digitalizacija usmjeravaju prema specijaliziranim potrebama – od javne sigurnosti i sektora obrane, preko zelene tranzicije, pa sve do kibernetičke sigurnosti i zaštite kritične infrastrukture. U King ICT-u zato dodatno unapređujemo svoju priču i investiramo u specijalizaciju tih domena, kao i u razvoj mrežnih rješenja, podatkovnih centara, upravljanja javnim prometom te modernizaciju poslovnih rješenja temeljenih na SAP tehnologijama. Fokus stavljamo na jačanje tržišnih operacija i objedinjavanje prodajnih resursa na tržištima Beneluxa, BiH, Sjeverne Makedonije i Srbije“, rekao je Plamenko Barišić.

U 2026. godinu ulaze s više od 100 milijuna odnosno više od 100 posto ugovorenih planiranih prihoda.

Ključni domaći projekti

Na domaćem tržištu, King ICT značajnu ulogu ima u područjima kibernetičke sigurnosti i digitalne infrastrukture. Među realiziranim projektima u prethodnoj godini ističu se projekti poput modernizacije IT i mrežne infrastrukture za Hrvatsku kontrolu zračne plovidbe i Zračnu luku Zadar, implementacije Cyber Threat Intelligence (CTI) rješenja za Finu, isporuke Network Detection & Response (NDR) rješenja za Weidmann na više lokacija, Hyper-converged Infrastructure (HCI) rješenja za Rimac Technology, te modernizacije mrežne infrastrukture poslovnica za Raiffeisenbank (RBA).

Osim ovih, odradili su široki raspon različitih projekata za državne i gradske tvrtke i institucije. Jedan takav je i projekt VEPAR za Hrvatske vode, jedan od najvećih hidroloških projekata u Europi.

Paralelno su sklopljeni strateški ugovori o korištenju KING Cloud usluga s tvrtkama Promet Split, Zagrebački Holding i CARNet. Dodatni iskorak na regionalnoj razini postignut je ugovorom s JP Ceste FBiH.

Veliku ulogu King ICT imao je u jednom od najvećih hidroloških projekata u Europi – projektu VEPAR za Hrvatske vode. Njime je modernizirana mreža hidroloških postaja, uveden sustav centralnog nadzora i upravljanja incidentima te ojačana sigurnost ključne infrastrukture. Proveli su i implementaciju SAP S/4 HANA sustava za Zagrebački holding, kao i drugu fazu implementacije SAP ERP sustava za Hrvatske šume. Za Agenciju za komercijalnu djelatnost (AKD) projektirali su, izgradio i opremio podatkovni centar u Svetoj Nedelji, certificiran prema Uptime Institute Tier III standardu. To je tek djelić njihovih projekata u 2025. godini.

Pohvalili su se i s dvije nagrade u području sigurnosti te zadržanim i ojačanim partnertvima s velikim svjetskim korporacijama. Među njima se ističu Dell „Partner of the year for Adriatic region“, Cisco „Meraki Growth Partner of the Year“ te VMware „Powerhouse Partner of the Year“.