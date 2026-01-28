King ICT planira jačanje poslovanja na zapadu i u regiji. Prihodi rasli na 175 milijuna eura

Tech
author image
Bojan Bajgorić Šantić 28. sij 2026. 10:15
featured image
Članica uprave King ICT-a Kristina Alebić i predsjednik Uprave Plamenko Barišić; Foto: Forbes Hrvatska

28. sij 2026. 10:15

King ICT grupacija u 2025. će imati više od 175 milijuna eura nekonsolidiranih prihoda, što predstavlja oko 30 posto rasta u odnosu na prethodnu godinu. Vjeruju kako su za nastavak njihovog rasta presudna regionalna i zapadna tržišta. Ona se trenutno temelje na poslovima za dvije NATO agencije.

Predsjednik Uprave King ICT-a Plamenko Barišić i članica Uprave za financije Kristina Alebić predstavili su u utorak medijiima poslovne rezultate tvrtke i planove za budućnost.

Prema procjenama, King ICT grupa u 2025. godini ostvarila je nekonsolidirane prihode više od 175 milijuna EUR, što predstavlja rast od oko 30 posto u odnosu na prethodnu godinu. Kad se isključe interna plaćanja između tvrtki, taj broj će se vjerojatno smanjiti za 10 milijuna eura. Grupacija danas okuplja sistem integratora King ICT, njegove podružnice u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Sjevernoj Makedoniji i Belgiji, softversko poslovanje objedinjeno u tvrtki Abysalto, Planet IX koji se bavi dronovima, te tvrtku Smart Energy.

U budućnosti se nadaju kako će otvoriti još jedno do dva predstavništva u inozemstvu, a opcija je i akvizicija u Sloveniji.

Abysalto bi trebao rasti s 400 na 1000 zaposlenika

Grupacija trenutačno broji više od 860 zaposlenika, većinu u King ICT-u i Abysaltu u kojem su se spojili nekadašnji softverski odjeli King ICT-a, Omega softwarea i Aktivisa. Barišić kaže kako u sljedećih pet godina broj zaposlenika u softverskom segmentu planiraju podići s oko 400 na 1000.

Prostor za širenje vide na zapadu, kao i u regiji. Trenutačno u Belgiji rade za dvije NATO agencije – NATO Communications and Information Agency (NCIA) i NATO Support and Procurement Agency (NSPA). Ova partnerstva kulminirala su s novim ugovorima za isporuku naprednih rješenja iz područja kibernetičke i mrežne sigurnosti te infrastrukturnih rješenja.

Požalili su se i kako su u Belgiji šest mjeseci otvarali račun tvrtke zbog činjenice da nisu imali rezidentnost i povijest unatoč činjenici da u Hrvatskoj imaju uspješnu tvrtku. Sigurnosne provjere nisu odmah prošle, a procedure su trajale, dijelom i zbog činjenice da su bile automatizirane, a brzine reakcije s belgijske strane niske.

„Prepoznajemo da se tehnologija i digitalizacija usmjeravaju prema specijaliziranim potrebama – od javne sigurnosti i sektora obrane, preko zelene tranzicije, pa sve do kibernetičke sigurnosti i zaštite kritične infrastrukture. U King ICT-u zato dodatno unapređujemo svoju priču i investiramo u specijalizaciju tih domena, kao i u razvoj mrežnih rješenja, podatkovnih centara, upravljanja javnim prometom te modernizaciju poslovnih rješenja temeljenih na SAP tehnologijama. Fokus stavljamo na jačanje tržišnih operacija i objedinjavanje prodajnih resursa na tržištima Beneluxa, BiH, Sjeverne Makedonije i Srbije“, rekao je Plamenko Barišić.

U 2026. godinu ulaze s više od 100 milijuna odnosno više od 100 posto ugovorenih planiranih prihoda.

Ključni domaći projekti

Na domaćem tržištu, King ICT značajnu ulogu ima u područjima kibernetičke sigurnosti i digitalne infrastrukture. Među realiziranim projektima u prethodnoj godini ističu se projekti poput modernizacije IT i mrežne infrastrukture za Hrvatsku kontrolu zračne plovidbe i Zračnu luku Zadar, implementacije Cyber Threat Intelligence (CTI) rješenja za Finu, isporuke Network Detection & Response (NDR) rješenja za Weidmann na više lokacija, Hyper-converged Infrastructure (HCI) rješenja za Rimac Technology, te modernizacije mrežne infrastrukture poslovnica za Raiffeisenbank (RBA).

Osim ovih, odradili su široki raspon različitih projekata za državne i gradske tvrtke i institucije. Jedan takav je i projekt VEPAR za Hrvatske vode, jedan od najvećih hidroloških projekata u Europi.

Paralelno su sklopljeni strateški ugovori o korištenju KING Cloud usluga s tvrtkama Promet Split, Zagrebački Holding i CARNet. Dodatni iskorak na regionalnoj razini postignut je ugovorom s JP Ceste FBiH.

Veliku ulogu King ICT imao je u jednom od najvećih hidroloških projekata u Europi – projektu VEPAR za Hrvatske vode. Njime je modernizirana mreža hidroloških postaja, uveden sustav centralnog nadzora i upravljanja incidentima te ojačana sigurnost ključne infrastrukture. Proveli su i implementaciju SAP S/4 HANA sustava za Zagrebački holding, kao i drugu fazu implementacije SAP ERP sustava za Hrvatske šume. Za Agenciju za komercijalnu djelatnost (AKD) projektirali su, izgradio i opremio podatkovni centar u Svetoj Nedelji, certificiran prema Uptime Institute Tier III standardu. To je tek djelić njihovih projekata u 2025. godini.

Pohvalili su se i s dvije nagrade u području sigurnosti te zadržanim i ojačanim partnertvima s velikim svjetskim korporacijama. Među njima se ističu Dell „Partner of the year for Adriatic region“, Cisco „Meraki Growth Partner of the Year“ te VMware „Powerhouse Partner of the Year“.

Postani dio Forbes zajednice

Najrelevantniji sadržaj iz svijeta biznisa - izravno na vaš e-mail.

tagovi