Dinko Vranješ i Ivan Jaić novi članovi Uprave King ICT-a

Dinko Vranješ i Ivan Jaić novi su članovi Uprave King ICT-a, koju od ranije čine još predsjednik Uprave Plamenko Barišić i članica Kristina Alebić. Do kraja godine u Upravi će ostati Sendi Radić, dok je Ivica Vidović otišao iz Uprave te nastavlja voditi Kingovu tvrtku Abysalto.

Vranješ je dugogodišnji direktor Sektora i poslovanja infrastrukture King ICT-a, koji u Upravu donosi sveobuhvatno razumijevanje poslovanja i kulture tvrtke – navodi su u priopćenju kompanije. Njegovo bogato iskustvo, stečeno na različitim razinama operativnog i strateškog vođenja unutar kompanije, bit će ključno za optimizaciju internih procesa, razvoj tehnoloških rješenja i još snažnije usmjeravanje prema potrebama korisnika.

Prilagodba tržištu

Ivan Jaić dolazi u Upravu iz tvrtke ASEE u kojoj je bio prethodnih osam godina. On King ICT-u donosi gotovo tri desetljeća međunarodnog iskustva u fintech, telekomunikacijskoj, medicinskoj i IT industriji. Njegovo opsežno regionalno iskustvo, duboko razumijevanje raznolikih tržišta i kultura, kao i dokazana sposobnost strateškog upravljanja portfeljima i programima značajno će doprinijeti daljnjem rastu i operativnoj izvrsnosti King ICT-a.

“Ove promjene u sastavu Uprave odraz su naše kontinuirane strategije rasta i prilagodbe potrebama tržišta,” izjavio je Plamenko Barišić, predsjednik Uprave King ICT-a. “Uvjereni smo da će Dinko i Ivan svojim znanjem i iskustvom izuzetno doprinijeti našem kvalitetnijem tržišnom pozicioniranju i budućim uspjesima. Njihovim dolaskom dodatno ćemo osnažiti našu sposobnost internacionalizacije poslovanja, tehnološke specijalizacije, inoviranja i ispunjavanja očekivanja naših korisnika i partnera.”

Istovremeno, King ICT obavještava da će član Uprave Sendi Radić nastaviti obnašati svoju funkciju do kraja 2026. Njegova će uloga biti ključna u osiguravanju strukturiranog i stabilnog prijenosa odgovornosti te kontinuiteta poslovanja tijekom tranzicijskog razdoblja.

Nakon uspostavljanja tvrtke Abysalto, koja je u King ICT grupi zadužena za razvoj softverskog poslovanja, Ivica Vidović prestaje biti članom Uprave King ICT-a i nastavlja djelovati kao član Uprave u društvu Abysalto, čime ostaje važan dio ukupnog poslovnog ekosustava.