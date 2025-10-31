Lognet smislio kako smanjiti gužvu u logističkim centrima. Ovo je njihov digitalni portir

Hrvatska tvrtka Lognet proizvela je terminal za prijavu vozača koji radi 24/7, smanjuje troškove, ubrzava procese i povećava sigurnost u logističkim centrima i skladištima.

Direktor tvrtke Lognet Milan Ora predstavio je u četvrtak u Zagreb inovaciju tvrtke – terminal za prijavu vozača, čija je svrha poboljšati proceduru primitka robe u logističkim centrima i skladištima. Veliki broj skladišta i logističkih centara danas ovisi o portiru, koji mora pratiti dolazak kamiona, komunicirati s vozačima i sa skladištem i upravljati unosom kamiona s robom.

Terminal ove tvrtke omogućuje da vozači kamiona skeniranjem QR koda (i na druge načine) na terminalu mogu prijaviti svoj dolazak 24 sata dnevno. Na taj način u sustav unose ključne informacije koje je prethodno unio njihov distributer. Softver u realnom vremenu povezuje vozača, skladište i operativne sustave centra.

Komunikacija SMS-om pokazala se najboljim izborom

Kad skladište procijeni da je vrijeme za ulazak tog kamiona, vozača obavještavaju putem SMS-a. Ovakav pristup izabran je kao optimalan, s obzirom da (gotovo u potpunosti) zaobilazi potrebu korištenja interneta kod vozača kamiona, za koje to predstavlja dodatni trošak ako ne dolaze iz Europske unije. Osim toga, namjerno se izbjeglo korištenje mobilne aplikacije, s obzirom na otpor dijela vozača prema njihovom instaliranju i veliku fluktuaciju radne snage.

Rezultat ovog sustava je trenutna komunikacija, transparentnost i ušteda vremena, bez telefonskih poziva, papirologije ili nepotrebnih zastoja.

Direktor Logneta, Milan Ora, istaknuo je da je Lognet Terminal više od tehničkog rješenja, riječ je o promjeni paradigme: „Digitalni portir nije samo alat, nego simbol onoga kamo industrija ide, prema potpunoj automatizaciji, učinkovitosti i održivosti. Hrvatska ima znanje i inženjersku snagu da takve tehnologije ne samo prati, nego i stvara.”

Početno sučelje nudi izbor između prijave QR kodom (prikazivanjem ekrana mobitela na senzor dolje desno), prijave putem naloga ili ručnog unosa podataka; Foto: Forbes Hrvatska

Lognet Terminal može se integrirati s postojećim ERP, WMS i TMS sustavima. Softverski dio rješenja razvio je Lognet, dok je hardver razvila hrvatska tvrtka Pulsar Laboratories koristeći komponente proizvedene u Kini.

Zainteresirani korisnici terminal će moći kupiti, dok je poslovni model iza sustava Software as a Service, odnosno plaćanje putem mjesečne pretplate.