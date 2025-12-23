Najavljena Rimac Nevera R Founder’s Edition, koja vlasnicima daje posebne privilegije

Rimac automobili već su predstavljali personalizirane modele, no s Rimac Neverom R – Founder’s Edition idu korak dalje. Vlasnicima nude posebne privilegije. Osim personaliziranog automobila, one uključuju ekskluzivne pozivnice na razne događaje poput predstavljanja novih proizvoda i rušenja rekorda, kao i vozačku obuku.

Posebna izdanja automobila i personalizacija nisu neuobičajena u svijetu luksuznih automobila, a čini se da pomažu i u prodaji Rimčeve Nevere. Kao što je od prije poznato, interes za električnim superautomobilima (bilo koje marke) ispod je očekivanja, zbog čega još nije prodano ni davno najavljivanih 150 modela Nevere.

Osim što Mate Rimac osobno vozi personalizirani model, prošle godine predstavljeno je rođendansko izdanje u mat boji bakra. Posebno izdanje ovaj put je dobila i Rimac Nevera R, a nazvano je Founder’s Edition.

Proizvest će ih se ukupno deset, a svaki model bit će izrađen prema mjeri vlasnika. U priopćenju se ne spominje, no iz fotografija je jasno kako ovi modeli imaju istaknut i svojevrsni Rimčev potpis – njegove inicijale.

Pozivnice na ekskluzivne događaje

Priča za kupce započinje osobnom sesijom konfiguracije automobila u Rimac kampusu u Zagrebu, gdje kupci sjedaju s Matom Rimcem osobno, zajedno s direktorom dizajna Frankom Heylom i njegovim dizajnerskim timom. U priopćenju kompanije navodi se kako je to iskustvo potpuno drugačije od tipičnog procesa kupnje luksuznog automobila, pri čemu tim koristi sofisticirani V-RED softver za vizualizaciju kako bi u stvarnom vremenu prilagođavali boje, materijale i završne obrade.

Tijekom cijelog razdoblja vlasništva, deset članova Founder’s Cluba imat će prioritetne pozivnice za predstavljanja novih proizvoda, kompanijsku karticu koja omogućuje izravan pristup sjedištu Bugatti Rimca, pozive na demonstracije performansi i pokušaje obaranja rekorda, sudjelovanje u strateškim raspravama s Matom i timom te mogućnost davanja doprinosa istraživanju i razvoju koji će stvoriti revolucionarne automobile budućnosti. Ova mala globalna skupina pojedinaca dobiva i druge ekskluzivne pogodnosti i pozivnice u sklopu članstva, čiji su točni detalji poznati isključivo osnivačima.

Svaki automobil iz serije Founder’s Edition ima upečatljivu osnovnu specifikaciju utemeljenu na dvobojnom dizajnu s dramatičnom podjelom boja koja se proteže cijelom dužinom automobila. “Umjesto stvaranja neke napadne grafike, koristimo prirodnu geometriju automobila kao liniju razdvajanja boja kako bismo naglasili ono što ovdje želimo postići”, kaže glavni dizajner eksterijera Clark Yutong Wu. Ta podjela vizualno spušta automobil, dajući mu agresivan, prema naprijed nagnut stav, ali i stvara bezvremenski, odmah prepoznatljiv vizualni identitet.

Duž krova proteže se ultratanka središnja linija koja prkosi konvencijama – u najtanjem dijelu široka svega dva milimetra – u koju je uključen Rimčev prepoznatljiv motiv kravate i suptilna grafika tiskane pločice. U unutrašnjosti, paneli vrata imaju unikatni vez koji označava tri ključna datuma u povijesti Rimca: garažnu fazu, lansiranje Concept_Onea te razdoblje obaranja rekorda s Neverom i Campusom. Asimetričan raspored sjedala odaje počast Mateovoj osobnoj konfiguraciji Nevere.

Vozačku obuku drži testni tim

Kupci mogu istražiti puni raspon svoje kreativnosti uz unikatne, ručno šivane interijere, ručno oslikane detalje ili stručno izrađene lakirane sheme – tim je već nabavio specifičnu ljubičastu kožu za cijeli jedan interijer te s iznimnom preciznošću replicirao indigo plavu boju s drugog vozila iz kolekcije jednog kupca. Svaki od deset automobila Founder’s Edition nosi jedinstvene obilježja vlasnika i njihove osobne priče.

Svaki vlasnik dobit će specijaliziranu vozačku obuku koju će provesti Rimčev profesionalni testni tim, koji je s Neverom i Neverom R prešao desetke tisuća kilometara. Nakon mnogih mjeseci potrebnih za ručnu montažu svakog automobila i ručnu primjenu personaliziranih detalja, Mate Rimac osobno će isporučiti svih deset primjeraka i podržati vozačku obuku.

Nevera R, evolucija pionirske Nevere, osmišljena je kako bi karakter električnog hiperautomobila pomaknula s Hyper GT-a prema Hyper sportskom automobilu. Nedavno nagrađena Red Dot nagradom za dizajn proizvoda, isporučuje 2.107 konjskih snaga putem četiri pojedinačna elektromotora kojima upravlja Rimčev napredni sustav raspodjele okretnog momenta, postiže rekordno ubrzanje od 0 do 100 kilometara na sat za 1,72 sekundi te maksimalnu brzinu od 431,45 kilometara na sat. Samo tijekom 2025. godine postavila je 24 verificirana svjetska rekorda u performansama.

“Od samih početaka Rimac Automobila bio sam ponizan pred ljudima koji su vjerovali u ideju koju su mnogi smatrali nerealnom. S Concept_Oneom tražili smo od prvih kupaca da naprave iskorak u nepoznato — i oni su to učinili. Ti rani vizionari pokrenuli su sve. Od tada su Nevera — a sada i Nevera R — postale temelj onoga što je Rimac Grupa danas, kao i pioniri potpuno nove razine automobilskih performansi. One su prekretnice na našem putu i iznimno važan dio rasta i globalnog ugleda Rimac Grupe. Bez njih, sve što smo izgradili ne bi bilo moguće. Želio sam pronaći način da zahvalim vizionarskim pojedincima koji su pomogli oblikovati ovaj put — i pozvati deset njih da dožive naš svijet na potpuno nov način. Ne samo kroz izniman automobil, nego kroz dublju povezanost s onim što Rimac čini jedinstvenim” – rekao je Mate Rimac.