Najbolji otvoreni AI modeli dolaze iz Kine. Ovaj startup želi to promijeniti

Arcee traži ulaganja uz procjenu vrijednosti veću od milijardu dolara kako bi razvio model s više od bilijun parametara i vratio prednost u otvorenim AI modelima pred kineskim laboratorijima poput Moonshota i DeepSeeka.

Američki ulagači suočavaju se s neugodnom stvarnošću u području umjetne inteligencije: najsnažniji otvoreni modeli na svijetu više se ne razvijaju u Sjedinjenim Američkim Državama, nego u Kini. Tijekom protekle godine sve veći broj tehnoloških stručnjaka i financijaša upozorava da SAD tiho prepušta tržište otvorenih AI modela kineskim laboratorijima poput DeepSeeka, Moonshot AI-ja i Z.ai-ja. Prema jednom pomno praćenom pokazatelju, ta zabrinutost više nije teorijska.

Šest najboljih otvorenih modela razvile su kineske tvrtke, prema ljestvici neovisne organizacije za benchmarking umjetne inteligencije Artificial Analysis. Njihova je upotreba u snažnom porastu: udio tjedne upotrebe kineskih otvorenih modela u ukupnoj AI upotrebi iznosio je 1,2 posto krajem 2024., ali je u prosincu skočio na gotovo 30 posto, prema izvješću koje su objavili OpenRouter i fond rizičnog kapitala Andreessen Horowitz.

“Oko 20 posto AI startupa koristi open source modele, a od tih tvrtki rekao bih da njih otprilike 80 posto koristi kineske otvorene modele”, rekao je za Forbes Martin Casado, generalni partner u Andreessen Horowitzu.

Tvrtka Arcee AI iz San Francisca vjeruje da može preokrenuti taj trend. Riječ je o laboratoriju za temeljne modele koji razvija otvorene AI modele, a prema izvorima upoznatima sa situacijom, Arcee AI ulagačima predstavlja rundu financiranja veću od 200 milijuna dolara, koja bi tvrtku vrednovala na više od milijardu dolara. Arcee se nada da će zapadni investitori vidjeti razloge – i komercijalne i ideološke – za podršku domaćoj alternativi kineskim otvorenim modelima na razini samog tehnološkog vrha.

Spreman za iskorak

Najveći konkurent Arceeju bit će Reflection AI, startup koji su osnovala dvojica bivših istraživača Google DeepMinda, a koji su prošle godine prikupili dvije milijarde dolara s istim ciljem: izgradnjom najboljih američkih otvorenih modela.

Ovoga je tjedna Arcee predstavio Trinity large, temeljni model za koji tvrdi da je usporediv s najvećom verzijom Metina modela Llama 4. Tvrtka navodi da je Trinity large, zajedno s još tri manja otvorena modela, trenirala za 20 milijuna dolara i u razdoblju kraćem od šest mjeseci. Iako laboratoriji rijetko otkrivaju troškove treniranja, fond rizičnog kapitala Innovation Endeavors procjenjuje da je treniranje Llama 4 koštalo više od 300 milijuna dolara, dok je OpenAI-jev GPT-4 navodno stajao oko 100 milijuna dolara. DeepSeek je, pak, objavio da je za treniranje svog popularnog modela R1 potrošio samo 294.000 dolara.

Sada se startup s tridesetak zaposlenih agresivno priprema za širenje. Cilj mu je istrenirati otvoreni model s više od bilijun parametara, potez kojim želi smanjiti jaz u odnosu na elitne, zatvorene modele najviše razine poput OpenAI-jeva GPT-5.2 ili Googleova Geminija 3, navode izvori.

Prikupili 30 milijuna dolara

Uz razvoj modela, Arcee AI namjerava graditi i poslovanje s poduzećima i državnim institucijama. Tvrtka planira razviti platformu koja će klijentima omogućiti da kontinuirano treniraju Arceejeve otvorene modele na vlastitim, vlasničkim podacima – pristup za koji tvrdi da nudi veću transparentnost i kontrolu od “crne kutije” zatvorenih sustava, kako je rečeno potencijalnim ulagačima.

Prema Pitchbooku, Arcee je već prikupio 30 milijuna dolara od investitora poput saudijskog Aramca, Microsoftova fonda M12 Ventures, Samsung NEXT Venturesa i Emergence Capital Partnersa.

Poput kineskih konkurenata, Arcee objavljuje modele u obliku open-weighta – parametri su javni, dok su skupovi podataka za treniranje zadržani kao privatni. To je strategija koja je dobila zamah nakon što je kineski DeepSeek prije godinu dana uzdrmao AI tržište visokoučinkovitim modelom za koji se tvrdilo da je treniran uz djelić zapadnih troškova. Taj šok, međutim, pokazao se prolaznim. Nvidia, koja je u jednom danu izgubila 600 milijardi dolara tržišne vrijednosti, oporavila se u roku od nekoliko tjedana nakon što su analitičari zaključili da kineski laboratorij zapravo nije nadmašio američke modele na najvišoj razini.

Kina jača subvencije

U međuvremenu je Kina agresivno počela subvencionirati laboratorije koji razvijaju otvorene temeljne modele. Trenutačno ljestvice predvodi model Kimi K2.5 tvrtke Moonshot AI, kineskog AI laboratorija koji se navodno procjenjuje na 4,3 milijarde dolara. Njegovi konkurenti Zhipu i MiniMax ranije ovog mjeseca prikupili su 558 milijuna, odnosno 620 milijuna dolara kroz inicijalne javne ponude u Hong Kongu.

Istodobno, čini se da se američki tehnološki divovi povlače. Meta, koja je nekoć bila snažan zagovornik open-source umjetne inteligencije, navodno se okrenula zatvorenim modelima nakon što su njezini otvoreni modeli Llama 4 razočarali. Čak i najbolji američki otvoreni model, OpenAI-jev gpt-oss, zamišljen je kao manji, učinkovit model, a ne kao model na samoj granici tehnoloških mogućnosti. “Sve najbolje što je otvoreno danas dolazi iz Kine”, rekao je jedan izvor za Forbes. “Arcee se nada da će američki fondovi biti zainteresirani i uzbuđeni zbog tvrtke koja razvija američke open-source modele.”

Može li Arceejeva strategija parirati kineskom opsegu – i brzini – ostaje otvoreno pitanje. No kako se ravnoteža moći u otvorenoj umjetnoj inteligenciji pomiče prema istoku, Arcee se pozicionira kao jedan od rijetkih američkih startupa koji su spremni pokušati.

Anna Tong, novinarka Forbesa (link na originalan članak)