Nakon vojnih ciljeva, oni su sljedeći na meti. Njihova zaštita postaje posao vrijedan stotine milijardi dolara

Procvat podatkovnih centara za umjetnu inteligenciju doveo je projekte financirane iz SAD-a i temeljene na američkoj tehnologiji na tlo Bliskog istoka. Evo kako rat i iranski napadi dronovima na Amazonove podatkovne centre mijenjaju način na koji ovi kapitalno intenzivni projekti razmišljaju o sigurnosti.

Procvat umjetne inteligencije stvorio je golemo tržište računalnih kapaciteta – GPU-ova, mrežne opreme i masivnih podatkovnih centara koji sve to pokreću. Istodobno je ojačao i drugo, manje eksponirano tržište: zaštitu tih postrojenja i ključnih čipova u njima. Uz rastući otpor prema podatkovnim centrima u SAD-u, rat u Iranu taj je problem pretvorio u konkretnu stavku troškova. “Podatkovni centri su sekundarne mete odmah nakon očitih vojnih ciljeva”, kaže Matt McCrann, bivši izvršni direktor u tvrtki za obranu od dronova DroneShield, koji je radio s podatkovnim centrima u SAD-u i na Bliskom istoku.

Ta promjena je važna jer podatkovni centri za umjetnu inteligenciju koji se danas grade nisu samo skupi, oni su i potencijalno strateška infrastruktura u vrijeme rata. Protivnici ne moraju napasti vojni objekt kako bi oslabili sposobnosti protivnika; mogu ciljati računalne kapacitete koji potencijalno podupiru komunikacije, logistiku, plaćanja pa čak i vojno planiranje.

Ne može na policu osiguranja

Izvršni direktori u području sigurnosti podatkovnih centara kažu za Forbes da ta realnost potiče povećanu potražnju za jačom zaštitom, posebno sposobnostima obrane od dronova, kako na Bliskom istoku tako i drugdje. (Jedan gigavat postojećih kapaciteta na Bliskom istoku trebao bi se utrostručiti s dodatnih 2,2 GW u izgradnji i još 12 GW u fazi planiranja, prema podacima javne nekretninske tvrtke JLL.) Početkom ožujka, napadi dronovima oštetili su podatkovne centre Amazon Web Servicesa u Bahreinu i Ujedinjenim Arapskim Emiratima, uzrokujući značajne i skupe prekide u radu. Više od mjesec dana kasnije, AWS nadzorne ploče i dalje su pokazivale da su usluge u toj regiji “poremećene” (iako su neke u međuvremenu obnovljene); Amazon je korisnicima refundirao kredite za ožujak, izvijestio je The Register, što je kompaniju koštalo procijenjenih 150 milijuna dolara. Podatkovni centri obično imaju opsežne police osiguranja, ali gotovo sve isključuju štetu uzrokovanu vojnim sukobima, kaže Tom Harper, voditelj za podatkovne centre u brokerskoj kući Gallagher. “Polica u pravilu isključuje rat. Dakle, ako je riječ o aktivnom ratu, šteta neće biti pokrivena.”

Prijetnja nisu samo eksplozivni dronovi. Tu su i “lebdeći” dronovi koji ispituju bežične mreže i mapiraju raspored podatkovnih centara tražeći slabe točke. Praktična poruka je jasna: kada američke tehnološke kompanije grade tako vrijedne, visoko koncentrirane računalne kapacitete, oni mogu postati privlačne mete u ratu, a njihovo onesposobljavanje može imati posljedice daleko izvan neposrednog područja napada, čak i ako se ništa ne dogodi na teritoriju SAD-a. Početkom travnja, Iranska revolucionarna garda objavila je popis meta koji je uključivao objekte Microsofta, Oraclea i Amazona te je, čini se, zaprijetila projektu Stargate UAE, zajedničkom pothvatu vrijednom više od 30 milijardi dolara u kojem sudjeluju OpenAI, Oracle, SoftBank i investicijska tvrtka G42 sa Zaljeva, a koji je američki predsjednik Donald Trump predstavio u Bijeloj kući prošle godine. Izvršni direktor AWS-a Matt Garman rekao je za Forbes da industrija “preispituje” sigurnost oblaka kako globalni sukobi eskaliraju. “Svijet je prošao kroz dugo razdoblje, još prije rata u Ukrajini, bez većih sukoba među državama. Sada vidimo kako se to ponovno pojačava”, rekao je Garman.

OpenAI će uložiti 150 milijardi dolara

Za privatne operatere i dobavljače sigurnosnih rješenja odgovor je jasan: mnogo više fizičke zaštite i više alata za otkrivanje, odvraćanje i tamo gdje propisi dopuštaju, što trenutačno u SAD-u nije slučaj, uništavanje dronova.

Što više računalnih kapaciteta koncentrirate na jednom mjestu, osobito ako je to mjesto blizu aktivne ratne zone ili u gradu gdje lokalno stanovništvo već izražava zabrinutost zbog opterećenja elektroenergetske mreže i rasta računa za struju, to više morate trošiti kako biste ih održali i zaštitili. To je, međutim, poticaj za poslovanje. Collin Sloan, potpredsjednik za strateška partnerstva u tvrtki IronSite, kaže da je riječ o novom zamahu za sektor koji je prije pet godina djelovao uspavano. Podatkovni centri žele napredniju sigurnost. A ona košta više, i do pet posto ukupnih troškova izgradnje, prema Johnu Bekiszu, potpredsjedniku konzultantske tvrtke Guidepost Solutions zaduženom za podatkovne centre i kritičnu infrastrukturu.

JLL, koji razvija podatkovne centre diljem svijeta, prošle je godine procijenio da izgradnja osnovne infrastrukture podatkovnih centara (zemljište, energija i zgrada, bez GPU-ova) stoji oko 12 milijuna dolara po megavatu. Sam Altman iz OpenAI-ja rekao je da će mu u sljedećih osam godina trebati čak 250 gigavata energije; gruba računica sugerira da bi to moglo donijeti i do 150 milijardi dolara prihoda tvrtkama koje se bave sigurnošću podatkovnih centara. To je tržište vrijedno više milijardi dolara za kontrolu pristupa, nadzor, senzore, ojačane zidove i sustave odgovora na prijetnje i prije nego što se uopće uključi obrana od dronova.

Prije se sigurnost podatkovnih centara fokusirala na prijetnje s tla, ali se sad zbog rata na Bliskom istoku, pažnja više usmjerava prema nebu

Čak i manji objekti mogu generirati velike troškove samo za jačanje sigurnosti. Sloan kaže da ograde, kontrolne kućice, barijere za vozila i slične mjere mogu stajati između 5 i 20 milijuna dolara. (IronSite među svojim klijentima ima Amazon.) McCrann i Eben Frankenberg, izvršni direktor proizvođača senzora Echodyne, navode da sustavi za obranu od dronova stoje od nekoliko stotina tisuća do nekoliko milijuna dolara, ovisno o veličini i važnosti objekta. Verkada, koja proizvodi kamere i softver za fizičku sigurnost, uključujući i za podatkovne centre, prošle je godine premašila milijardu dolara prihoda i podatkovne centre vidi kao “novi izvor potražnje”, prema riječima izvršnog direktora Filipa Kaliszana.

Tvrtki je malo, posla puno

Od ovog trenda mogli bi profitirati i etablirani igrači poput Honeywella, Allied Universala i Control Risksa. Isto vrijedi i za novu generaciju startupa u tom području. “Potražnja je ogromna… kad bismo izašli iz faze stealtha, ne bismo je mogli pratiti”, rekao je jedan osnivač tvrtke koja osigurava podatkovne centre i drugu kritičnu infrastrukturu. Tvrtke za obranu od dronova, koje već bilježe sve više zahtjeva za zaštitu elektrana, petrokemijskih postrojenja i zračnih luka, također su u dobroj poziciji za rast. Prostora za nove igrače ima napretek. “Kod nekih klijenata nismo jedini projektanti sigurnosti”, kaže Bekisz. “Posla ima toliko da, iskreno, moramo surađivati… nema nas puno na tržištu.”

Sigurnost podatkovnih centara povijesno se fokusirala na prijetnje s tla. “Prilično je teško spriječiti nešto poput napada dronom”, kaže Bekisz, osobito u Sjedinjenim Državama. McCrann dodaje da su, zbog neposrednije prijetnje na Bliskom istoku, regulative ondje sklonije dopuštanju privatnim tvrtkama da koriste fizičke protumjere poput ometanja ili presretanja dronova. (U SAD-u to mogu raditi samo određene državne agencije.)

To se sada mijenja, zahvaljujući ratu na Bliskom istoku i napadima na AWS. Sve više pažnje usmjerava se prema nebu. Jedan investitor rekao je za Forbes da “mnogo” obrambenih tvrtki razvija sustave za presretanje zračnih prijetnji sa zemlje te planira suradnju s kompanijama koje upravljaju podatkovnim centrima.

Sloan kaže da interes naglo raste. “Svi znaju da ćemo se morati nositi s dronovima”, objasnio je, nazivajući to “trenutačnim i budućim” problemom za američke podatkovne centre. IronSite je, dodaje, počeo testirati senzore koji bi prvi put mogli “rušiti” dronove. Taj pomak vjerojatno će koristiti tvrtkama za obranu od dronova poput Dedronea (koji je Axon kupio 2024. uz procjenu vrijednosti od 500 milijuna dolara), DroneShielda (čija se tržišna kapitalizacija gotovo učetverostručila u protekloj godini) i Sentrycsa (koji je Ondas preuzeo u studenome), koje su dobro pozicionirane za rast. Echodyne, koji prodaje radare nekoliko tvrtki za obranu od dronova, više je nego udvostručio prihode u protekloj godini.

Utjecaj na buduće investicije

Direktor javne sigurnosti u DroneShieldu Tom Adams i Frankenberg iz Echodynea kažu da su obojica primili upite o zaštiti od dronova od operatera podatkovnih centara u SAD-u i na Bliskom istoku, izravno kao posljedicu iranskog napada na AWS. Adams smatra da obrana od dronova sada postaje nužna za sve tvrtke koje upravljaju vrijednom infrastrukturom. Poput kibernetičke sigurnosti, postaje standardna stavka u budžetu.

“Postoji dodatna zabrinutost nakon onoga što se dogodilo AWS-ovom objektu na Bliskom istoku, ali i općenita briga oko dronova”, kaže Frankenberg.

Ako se rat na Bliskom istoku nastavi, neki stručnjaci za AI infrastrukturu strahuju da bi sukob mogao obeshrabriti tehnološke gigante poput Microsofta i Amazona da ulažu u nove podatkovne centre u regiji. No drugi izvori iz industrije rekli su za Forbes da zasad nema znakova otkazivanja projekata ili odustajanja od daljnjih ulaganja u izgradnju podatkovnih centara u zemljama Zaljeva.

Ipak, svi su svjesni rizika. Oni se sve više ugrađuju ne samo u troškove sigurnosti podatkovnih centara, nego i u troškove osiguranja. Bilal Abu-Ghazaleh, osnivač startupa za AI infrastrukturu 1001 sa sjedištima u Dubaiju i Londonu, kaže da je došlo do “promjene načina razmišljanja” u regiji, od fokusa na operativnu učinkovitost prema upravljanju rizicima i obrani. “Kako to zaštititi? Kako osigurati planove za izvanredne situacije? Kako imati uvid u sve rizike?”

Phoebe Liu, novinarka Forbesa (link na originalan članak)