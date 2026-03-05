Ookla potvrdila da Telemach ima najbolju i najbržu mobilnu mrežu u Hrvatskoj

Najbolju i najbržu mobilnu mrežu u Hrvatskoj ima Telemach, potvrdio je to globalni predvodnik za testiranje i analizu performansi interneta Ookla. Temeljem milijuna mjerenja korisnika, provedenih korištenjem Speedtesta, Telemach je pobjedu odnio u kategorijama “Best Mobile Network” i “Fastest Mobile Network”, a status predvodnika po pitanju kvalitete mobilne usluge potvrđuje i činjenica da je upravo Telemach mobilna mreža na koju je i u prošloj godini prešao najveći broj korisnika.

„Ovo priznanje potvrđuje da su ulaganja u našu mrežu prepoznata na najvažnijoj razini – kod korisnika, i da su njezine performanse u svakodnevnom korištenju superiorne po pitanju kvalitete i brzine“, rekao je Adrian Ježina, predsjednik Uprave Telemacha. „Naša misija je najmoderniju tehnologiju učiniti dostupnom svima. Zato smo stvorili 5G ekosustav – nacionalno dostupnu 5G mobilnu mrežu, neograničene tarife i napredne 5G uređaje – a dokazano najbolju kvalitetu i iskustvo korištenja nudimo po vrlo pristupačnim cijenama“, zaključio je.

Analizu Telemachove mobilne mreže Ookla® je provela tijekom zadnjih šest mjeseci 2025. godine. Titula najbolje mobilne mreže dodjeljuje se temeljem mjerenja performansi mreže kao što su brzina, latencija, pregledavanje weba i video streaming, dok nagrada za najbržu mobilnu mrežu mjeri propusnost i responzivnost mreže. Rezultat ukupnih performansi brzine kombinira mjerenje brzina preuzimanja i slanja podataka s metrikama latencije.

Stalna ulaganja

Danijela Bistrički Morović, članica Uprave i glavna direktorica za tehniku, izjavila je: “Iznimno smo ponosni što je Ookla kao svjetski autoritet u mjerenjima mobilnih i fiksnih mreža potvrdio kvalitetu, stabilnost i brzinu naše mreže u praksi. Kontinuitet različitih međunarodnih priznanja jasan je dokaz koliko je napredna i pouzdana Telemachova mobilna mreže te da dosljedno ispunjavamo očekivanja naših korisnika. Nastavljamo s dugoročnim strateškim ulaganjima u infrastrukturu kako bismo korisničko iskustvo učinili još boljim, u svakom dijelu Hrvatske.”

Telemach od svog dolaska na tržište kontinuirano ulaže u kvalitetu usluga: tako se kapacitet mobilne mreže povećao za više od šest puta, dok je promet u mreži narastao za gotovo 3 i pol puta. Danas svim mobilnim tehnologijama, uključujući i posljednju generaciju – 5G, pokriva više od 99 posto populacije Hrvatske, omogućujući velike brzine i kapacitete tamo gdje su najpotrebniji.

Uz kontinuirano povećanje brzine i kapaciteta mreže, Telemach snažno ulaže i u održivost poslovanja. Cjelokupnu električnu energiju nabavlja iz obnovljivih izvora, čime dodatno smanjuje svoj ugljični otisak. Istodobno, primjenom najnovijih funkcionalnosti u radijskoj mreži dodatno se unapređuje energetska učinkovitost i značajno smanjuje ukupna potrošnja električne energije.

Priznanje Ookle dodatno učvršćuje poziciju Telemacha kao jednog od ključnih pokretača razvoja digitalne infrastrukture u Hrvatskoj. Kontinuirana ulaganja u napredne mobilne tehnologije ne donose samo bržu i stabilniju povezanost korisnicima, već stvaraju preduvjete za ubrzanu digitalizaciju zajednice, jačanje konkurentnosti gospodarstva te ravnomjeran razvoj svih regija.

Postani dio Forbes zajednice Najrelevantniji sadržaj iz svijeta biznisa - izravno na vaš e-mail. Prijavi se