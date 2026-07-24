Osnivači Tesle okreću leđa Cybertrucku i ulažu u startup koji razvija sasvim drugačiji pickup

Marc Tarpenning i Martin Eberhard osmislili su Teslu i uvjerili Elona Muska da uloži u nju. Dvadeset godina poslije podupiru startup koji želi biti svojevrsna protuteža današnjoj Tesli razvijajući kompaktne električne pickupove.

Prije točno 20 godina Tesla se svijetu predstavila električnim Roadsterom, sportskim automobilom od 100.000 dolara koji je pokrenuo modernu eru električnih vozila. Danas dvojica njezinih izvornih suosnivača ulažu u startup TELO, koji razvija električni pickup kao svojevrsni estetski odgovor na Teslin kontroverzni Cybertruck.

Umjesto da na tržište izbaci još jedan kompaktni SUV koji bi konkurirao Teslinu najprodavanijem Modelu Y, TELO iz San Carlosa u Kaliforniji, smješten u istom poslovnom parku u Silicijskoj dolini u kojem je Tesla pri lansiranju Roadstera imala sjedište, odlučio se za električni pickup veličine MINI Coopera. Model MT1, čija cijena počinje od 41.520 dolara, dizajnom više podsjeća na japanske anime filmove nego na robusni i militaristički izgled Teslina Cybertrucka.

No TELO od Tesle preuzima jednu važnu lekciju iz njezinih početaka: krenuti skromno i postupno povećavati proizvodnju.

Izvršni direktor i suosnivač Jason Marks rekao je za Forbes da tvrtka u početku planira proizvesti svega 500 vozila, a nakon otprilike godinu dana povećati proizvodnju na 5000 vozila godišnje. Smatra da će i pri takvom relativno malom obujmu poslovanja tvrtka moći ostvarivati dobit.

“Mnogi proizvođači električnih vozila koji su došli nakon Tesle odmah su pokušali pokrenuti masovnu proizvodnju. No Tesla to nije učinila. Ako pogledate njihov model, proizveli su 2400 Roadstera, zatim 10.000 Modela S, a tek potom postupno povećavali proizvodnju”, rekao je Mark. Uz njega, suosnivač TELO-a je Forrest North, bivši Teslin inženjer.

“Naš je plan vrlo sličan. Ovim prvim modelom za šire tržište želimo pokazati da malo vozilo može imati velik utjecaj. Ne namjeravamo od prvog dana graditi proizvodnju velikih razmjera.”

Ne trebaju golema ulaganja

Poput Tesle u ranim godinama, i TELO se zasad financira relativno skromno. Dosad je prikupio oko 27 milijuna dolara, uključujući rundu financiranja od 20 milijuna dolara prošlog rujna, u kojoj su sudjelovali Spero Ventures, fond Teslina suosnivača Marca Tarpenninga, te drugi Teslin suosnivač i bivši izvršni direktor Martin Eberhard.

Suosnivači TELO-a Forrest North (lijevo) i glavni izvršni direktor Jason Marks foto: Telo Trucks

Iako ove godine očekuje novo prikupljanje kapitala, TELO-u nije potreban iznos kakav su morale prikupiti Tesla ili Rivian jer ne gradi vlastitu tvornicu. Karoseriju modela MT1 proizvodit će tvrtka Schwab IndusMT1tries iz Michigana, dok će se baterijski paket i ostale komponente koje je TELO razvio, ugrađivati u pogonu u San Carlosu.

“S vremenom ćemo sve više proizvodnih procesa prebacivati unutar tvrtke i uvoditi naprednije proizvodne tehnologije koje već imamo razvijene, ali za njihovu primjenu trenutačno nemamo dovoljno kapitala”, rekao je Marks.

Cilj tvrtke je prve primjerke modela MT1 isporučiti do kraja ove godine ili početkom 2027., a zatim postupno povećavati proizvodnju.

Kupca treba oduševiti

Marc Tarpenning, koji se nakon odlaska iz Tesle 2008. posvetio ulaganjima u tvrtke iz sektora čistih tehnologija, član je i upravnog odbora TELO-a. On i Martin Eberhard, kojeg je Elon Musk krajem 2007. prisilio da napusti Teslu, smatraju da je američko tržište električnih vozila spremno za nove vrste proizvoda i otvoreno prema novim proizvođačima, osobito onima čiji modeli djeluju zabavno ili simpatično.

“To seže još do Stevea Jobsa, koji je govorio da morate oduševiti kupca. To znači da sve mora biti pažljivo osmišljeno – izgled i dojam vozila, materijali, korisnička podrška i iskustvo kupnje. Sve to treba kupca oduševiti”, rekao je Tarpenning.

Prisjetio se i početaka Tesle.

“Kad smo pokretali Teslu, ljudi su govorili: ‘Nema šanse da kupimo Teslu jer to nije automobilska tvrtka. U Americi postoje samo tri proizvođača automobila.’ Danas ljudi prihvaćaju da postoji mnogo različitih automobilskih kompanija i spremniji su dati priliku novim igračima”, rekao je.

Ako MT1 uđe u serijsku proizvodnju prema planu, kupcima će biti ponuđen u dvije izvedbe. Osnovni model imat će doseg od oko 420 kilometara s jednim punjenjem, dok će verzija s većom baterijom, čija će početna cijena biti 45.500 dolara, moći prijeći oko 560 kilometara. Verzija s dodatnim elektromotorom, koja nudi bolje performanse i ubrzanje, stajat će oko 50.000 dolara.

U TELO-u smatraju da je američko tržište električnih vozila spremno za nove vrste proizvoda i otvoreno prema novim proizvođačima, osobito onima čiji modeli djeluju zabavno ili simpatično foto: TELO Trucks

Iako je to manje od prosječne cijene novog električnog automobila u SAD-u, koja iznosi oko 55.000 dolara, Tarpenning priznaje da mali pickup nije jeftin. Smatra da cijena neće biti prepreka u početnoj fazi, kada će proizvodnja biti ograničena, no dugoročno će je trebati sniziti kako bi vozilo postalo privlačno širem krugu kupaca.

Crash testovi planirani su za kraj ove godine, a izvršni direktor Jason Marks uvjeren je da će MT1 postići dobre rezultate unatoč kompaktnim dimenzijama. Razlog je, kaže, konstrukcija vozila, pri čemu ravni baterijski paket s integriranim elektromotorima dodatno učvršćuje šasiju.

“Imali smo priliku iznova promisliti arhitekturu automobila koja se gotovo nije mijenjala posljednjih 60 godina. Krenuli smo od temeljnog pitanja fizike: kolika je najmanja potrebna prednja zona deformacije za pet zvjezdica na sigurnosnim testovima i kako iza nje smjestiti potpuno funkcionalno vozilo na što manjoj površini”, rekao je Marks.

Tesla je izgubila smjer

Eberhard, koji je ujedno savjetnik švicarskog proizvođača malih električnih vozila Microlino, s TELO-om se upoznao upravo preko Tarpenninga. Uvjeren je da je došlo vrijeme za proizvođače koji ciljaju tržišne niše, kao što to čine TELO i startup Slate, koji razvija jednostavan i cjenovno pristupačan električni pickup.

“Nitko više ne mora dokazivati da električni automobil može funkcionirati, biti zabavan ili brz. To je već odavno dokazano i besmisleno je pokušavati to dokazivati iznova”, rekao je Eberhard.

“TELO mi je zanimljiv zato što cilja tržišni segment koji nije u izravnoj konkurenciji s Teslom, kineskim proizvođačima ili nekim drugim velikim igračima. Pronašli su vlastitu nišu, a ako uspiju ostvariti ono što obećavaju, vjerujem da će pronaći svoje kupce.“

Iako su obojica ponosni na uspjeh koji je Tesla ostvarila u posljednja dva desetljeća, razočarani su time što je izgubila vodeću poziciju na globalnom tržištu električnih vozila u korist kineskih proizvođača, dok je Elon Musk fokus tvrtke usmjerio prema robotaksijima, robotici i umjetnoj inteligenciji. Obojica su kritični i prema Cybertrucku.

“Osobno mislim da je Tesla donekle izgubila smjer, osobito s Cybertruckom”, rekao je Tarpenning.

“Moram pretpostaviti da je Elon bio duboko uključen u njegov razvoj jer nijedan dizajner sam ne bi osmislio nešto takvo.”

Alan Ohnsman, urednik u Forbesu (link na originalan članak)