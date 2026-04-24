U Indiji vozači napuštaju klasične automobile, Tesla i BYD čekali priliku, ali kupci biraju neočekivanu alternativu

Iako BYD i Tesla globalno prodaju milijune vozila i dominiraju tržištem električnih automobila, u Indiji su od 2025. zajedno prodali tek nekoliko tisuća vozila i još čekaju pravi proboj.

Želja indijskih potrošača da se odmaknu od automobila na benzin trebala je biti prilika za Teslu i BYD da zablistaju na trećem najvećem automobilskom tržištu na svijetu. No proizvođači koji desetljećima dominiraju indijskim tržištem imaju asa u rukavu: hibridne automobile.

Očekuje se da će hibridni automobili dosegnuti 10 posto ukupne prodaje automobila u Indiji u fiskalnoj godini koja završava u ožujku 2027., dok bi električna vozila trebala činiti pet posto, prema izvješću indijske istraživačke tvrtke Care Ratings.

Potrošači osjetljivi na cijenu, koji su ranije kupovali dizelska vozila, počeli su prelaziti na hibride, rekao je za CNBC Puneet Gupta, direktor u S&P Global Mobilityju zadužen za indijsko tržište.

Prodaja porasla četiri puta

Prodaja hibridnih vozila porasla je gotovo četiri puta na trećem najvećem automobilskom tržištu na svijetu, na 362.866 jedinica u fiskalnoj godini koja je završila u ožujku 2026., u odnosu na 98.010 jedinica u fiskalnoj godini koja završava u ožujku 2020., prema Care Ratingsu.

Istodobno, godišnja prodaja električnih vozila iznosila je 131.865 jedinica u godini do ožujka 2026., pokazuje izvješće temeljeno na podacima o registraciji vozila indijske vlade.

“Jasno je da hibridni automobili u Indiji brže dobivaju na zamahu od električnih vozila u segmentu osobnih automobila”, rekao je za CNBC Diwakar Murugan, viši analitičar za automobilsku industriju u Omdiji. Dodao je da je “izvanredno” što hibridi postižu snažan rast unatoč tome što je na tržištu zasad dostupno samo osam modela, u usporedbi s više od 40 modela električnih vozila.

Uloga japanskih proizvođača

Odmak od vozila s motorima s unutarnjim izgaranjem trebao je otvoriti vrata globalnim proizvođačima električnih vozila poput Tesle i BYD-a u Indiji, no čini se da su japanski proizvođači, koji već dominiraju indijskim tržištem, spremni dodatno učvrstiti svoju poziciju nudeći hibride umjesto potpuno električnih vozila.

Tesla je od 2025. prodala manje od 400 automobila, dok je BYD prodao manje od 7000 u Indiji, prema vladinim podacima. Čak i u segmentu električnih vozila vodeći su domaći proizvođači Mahindra & Mahindra i Tata Motors, koji primarno prodaju vozila s motorima s unutarnjim izgaranjem. To je u oštroj suprotnosti s globalnom dominacijom BYD-a i Tesle: 2025. BYD je postao najveći svjetski prodavatelj električnih vozila s 2,26 milijuna prodanih jedinica, dok je Tesla prodala 1,64 milijuna.



U segmentu hibrida vodeći su japanski Toyota i Maruti Suzuki, indijska podružnica Suzukija, s popularnim modelima poput Toyote Innova Hycross i Maruti Grand Vitare, rekao je Arun Agarwal, potpredsjednik za fundamentalna istraživanja u indijskoj brokerskoj kući Kotak Securities. Te kompanije već dominiraju širim indijskim automobilskim tržištem, gdje većinu njihove prodaje čine vozila s motorima s unutarnjim izgaranjem.

Ne zahtjevaju prevelike promjene

Maruti Suzuki prednjači u prodaji s više od 1,8 milijuna prodanih automobila u 12 mjeseci zaključno s ožujkom 2026., prema podacima udruženja indijske autoindustrije Society of Indian Automobile Manufacturers, uključujući 20.466 snažnih hibrida, prema podacima S&P Global Mobilityja.

Zajedničko japansko-indijsko poduzeće Toyota Kirloskar Motors prodalo je 366.896 automobila, od čega 91.536 snažnih hibrida u istom razdoblju.

“Hibridi ne zahtijevaju promjenu ponašanja jer se vozila pune na benzinskim postajama, kao i uvijek”, rekao je Murugan, dodajući da hibridi nude bolju potrošnju bez zabrinutosti oko dosega, koja je česta kod električnih vozila.

Stručnjaci su za CNBC rekli da će se ovaj trend vjerojatno nastaviti, budući da mnoge vodeće automobilske kompanije u Indiji ove godine lansiraju nove hibridne modele, privlačeći kupce koji traže veću učinkovitost goriva. Istodobno, širenje električnih vozila u zemlji otežavaju nedostatak adekvatne infrastrukture za punjenje, ograničena dostupnost pristupačnih globalnih modela i zabrinutost oko vrijednosti pri preprodaji, rekao je Gupta.