Zašto bi indijske verzije Wegovyja i Ozempica uskoro mogle osvojiti globalno tržište

Pad cijena nakon isteka patenta na semaglutid mogao bi milijunima ljudi otvoriti pristup terapiji, dok se indijska generička industrija priprema za val jeftinijih verzija koji bi mogao iz temelja promijeniti globalni pristup liječenju pretilosti.

U petak u Indiji istječe patent na semaglutid, molekulu koja stoji iza hit lijekova za mršavljenje Wegovy i Ozempic danskog proizvođača Novo Nordiska. To će domaćim farmaceutskim kompanijama omogućiti da na tržište plasiraju jeftinije kopije ili generičke verzije, što će potaknuti val konkurencije koji bi mogao prepoloviti cijene i brzo proširiti dostupnost lijeka u Indiji, a s vremenom i u drugim zemljama.

Investicijska banka Jefferies nazvala je to potencijalnim “trenutkom čarobne pilule” za Indiju, procjenjujući da bi tržište semaglutida u zemlji, uz odgovarajuće cijene i potražnju, moglo dosegnuti vrijednost od milijardu dolara.

Uskoro novih 50 inačica

Analitičari očekuju da će se već u narednim mjesecima na tržištu pojaviti oko 50 brendiranih generičkih verzija semaglutida, što je poznat obrazac u iznimno konkurentnoj indijskoj farmaceutskoj industriji. Kada je 2022. istekao patent za lijek protiv dijabetesa sitagliptin, u roku od mjesec dana pojavilo se oko 30 brendiranih verzija, a unutar godine gotovo 100, piše BBC.

Prognoze govore da će se indijska farmaceutska industrija, trenutno vrijedna oko 60 milijardi dolara, do 2030. udvostručiti. Velik dio tog rasta temelji se na generičkim lijekovima, proizvodnoj snazi koja sada postavlja temelje za žestoku konkurenciju oko semaglutida. Ono što je dosad bila skupa injekcija dostupna uglavnom imućnijim pacijentima, uskoro bi moglo postati znatno raširenija.

Nekoliko indijskih proizvođača lijekova već se priprema za ulazak na tržište. Prema Sheetal Sapale, potpredsjednici istraživačke tvrtke Pharmarack, velike kompanije poput Ciple, Sun Pharme, Dr Reddy’s Laboratoriesa, Biocona, Natca, Zydusa i Mankind Pharme pripremaju brendirane generičke verzije, a očekuje se da će ih slijediti i mnogi drugi. Cijene bi trebale značajno pasti.

Indija je “ljekarna svijeta”

Trenutačni mjesečni troškovi liječenja su visoki: Ozempic se obično prodaje za 8800 do 11.000 rupija (82 do 103 eura), dok Wegovy može koštati između 10.000 i 16.000 rupija (94 do 150 eura). Sapale očekuje da će konkurencija generičkih lijekova to sniziti na otprilike 3000 do 5000 rupija (28 do 47 eura) mjesečno. Niže cijene mogle bi transformirati tržište.

Indija je najveći svjetski proizvođač generičkih lijekova, s oko 60.000 brendova u više od 60 terapijskih kategorija, te pokriva približno 20 posto globalne ponude. Reputacija “ljekarne svijeta” uvelike se temelji na sposobnosti da skupe lijekove pretvori u pristupačne proizvode za masovno tržište.

Najpoznatiji primjer dogodio se prije dva desetljeća, kada su indijske tvrtke pomogle drastično smanjiti cijenu antiretrovirusnih lijekova za HIV, čime je liječenje postalo dostupnije diljem Afrike i zemalja u razvoju.

Danas Indija opskrbljuje lijekovima više od 200 zemalja, pokrivajući više od polovice afričke potražnje za generičkim lijekovima, oko 40 posto generika koji se koriste u SAD-u te približno četvrtinu lijekova u Ujedinjenom Kraljevstvu.