Tihana Petričević, osnivačica startupa koji je osmislio pametni sat za starije, sada traži partnere radi širenja

Silver Monitor, hrvatsko rješenje za seniore, došlo je do rane komercijalne faze. U razgovoru za Forbes Hrvatska, osnivačica Tihana Petričević otkrila je kako gradi biznis na tržištu koje nije spremno za digitalizaciju.

Tihana Petričević ključna je osoba iza Silver Monitora – hrvatskog rješenja namijenjenog zdravlju i sigurnosti starijih građana. Riječ je o pametnom satu i web aplikaciji predstavljenima kao ideji i ranom prototipu na događaju Zagreb Connect 2018. godine. Sada, osam godina kasnije, u fazi je gotovog proizvoda s prvim komercijalnim korisnicima i osvojenim međunarodnim nagradama.

Do sada su razvili i implementirali kompletan IoT sustav, osigurali dugoročnog proizvodnog partnera, dobili prve B2B i B2C klijente, sklopili nekoliko partnerstva, dobili preko 10 međunarodnih startup nagrada, kao i prvo mjesto na Svjetskom investicijskom forumu poslovnih anđela u Turskoj.

Silver Monitor prati tlak, broj otkucaja srca, temperaturu, saturaciju kisikom, tjelesnu aktivnost i druge parametre. Sat je opremljen i SOS tipkom te detektorom pada kako bi osigurao brzu reakciju u neugodnim situacijama.

Sklonija joint ventureu nego zaduživanju

U razgovoru za Forbes Hrvatska, Petričević otkriva da je ideju za proizvod dobila zahvaljujući osobnoj situaciji – ima starijeg člana obitelji koji je u tom trenutku živio sam i imao ozbiljnu medicinsku dijagnozu. Tražeći rješenja za privatnu situaciju počela je istraživati što je dostupno, nakon čega je došla na ideju pokretanja vlastitog rješenja koje je u konačnici rezultiralo Silver Monitorom – pametnim satom i web aplikacijom za zdravlje i sigurnost seniora.

U cijelu priču bilo je uključeno 6-7 ljudi različite struke, a ostvarili su i suradnju s Fakultetom elektrotehnike i računarstva u Zagrebu. Proizvodnja se obavlja u Shenzhenu, u Kini. Dijelom se koristi njihova tehnologija, a dijelom licencirana. Većina trackera danas se radi za mlađu populaciju, dok je u svijetu trackera i pametnih satova manji fokus na rješenjima prilagođenima starijoj populaciji.

Silver Monitor je danas u ranoj komercijalnoj fazi, za sada prisutan u Hrvatskoj. Do sada su odradili inicijalno testiranje za B2B i B2C rješenja. Jedno je namijenjeno profesionalcima – domovima za starije osobe i ustanovama za palijativnu skrb, a drugo obiteljima. Povratni podaci s terena pokazuju kako bilježe umjereni rast.

Pametni sat prilagođen starijim osobama ; Foto: SIlver Monitor

“Tržište u Hrvatskoj je trenutačno nepostojeće, zbog čega će ga trebati graditi”, kaže Petričević koja je prije realizacije očekivala da će biti digitalno spremnije. Testiranja su odradili na stotinjak korisnika, a u njega su bili uključeni i liječnici i kadar koji radi sa seniorima.

Projekt je financirala vlastitim resursima i različitim financijskim instrumentima. Radi daljnjih koraka razgovara s fondovima rizičkog kapitala i potencijalnim investitorima. Ističe i kako je sklonija joint ventureu, nego dodatnom zaduživanju. Dodaje da je za hardver u ranijem stadiju znatno teže naći investitora nego za primjerice softver.

Nakon Hrvatske regija i DACH

Poslovne partnere rado bi pronašla i radi bržeg širenja. Pojašnjava kako volumen proizvodnje ne bi bilo teško podići, a nakon Hrvatske, planira krenuti u širenje u regiji s naglaskom na države koje su digitalno spremnije poput Slovenije. U planu je i DACH regija (Njemačku, Austriju i Švicarsku, op.a.)

Na pitanje o konkurenciji, kaže kako nema puno health tech tvrtki u Hrvatskoj. Cilj im je naći lokalne partnere koji će im pomoći da probiju suzdržanost kod dijela potencijalnih klijenata. Praksa je pokazala da su privatni domovi puno otvoreniji prema njihovom proizvodu, pogotovo elitnije ustanove koje imaju i budžet. Javni sektor je konzervativniji, a u njihovom slučaju je i kompleksnija javna nabava.

Do kraja 2026. cilj Silver Monitora je osvojiti 0,3% hrvatskog tržišta kućne skrbi i institucionalnog nadzora – što predstavlja 500+ korisnika i godišnji prihod od pretplata od 180.000 eura. Uz regionalno skaliranje koje bi uključivalo Sloveniju i Srbiju, ukupno adresabilno tržište raslo bi na preko dva milijuna korisnika.