Ovo je najbrži svjetski serijski automobil. Kinezi skinuli Bugatti s trona

Nakon što je oborio rekord za najbrži električni automobil, Yangwang U9 Extreme postao je i najbrži serijski automobil na svijetu.

Kineski BYD, odnosno njihova marka Yangwang oborila je rekord za najbrži serijski automobil na svijetu. Njihov model Yangwang U9 Extreme, postigao je 496 kilometara na sat na stazi u njemačkom Papenburgu.

Kako navodi Topgear, taj rekord je do sada držao Bugatti Chiron Super Sport 300+ koji je 2019. godine postigao brzinu od 490 kilometara. Kao što je Forbes Hrvatska već izvještavao, Yangwang U9 Track Edition (to je bio raniji naziv istog automobila, op.a.) prvo je u kolovozu oborio rekord za najbrži električni automobil, nadmašivši rekord Nevere R za čak 40 kilometara na sat.

Puno jači od običnog U9 modela

I ovaj put je za volanom bio njemački vozač Marc Basseng kojem obaranje svjetskih rekorda nije nepoznanica.

Prema Top Gearu, Yangwang U9 Extreme ima 2978 bhp-a (odnosno 3019 konjskih snaga) koje daje njegova četiri električna motora. Oni mogu postići do 30.000 okretaja u minuti. To je i prvi automobil koji koristi platformu s 1200 volta.

U usporedbi s BYD-jevom Blade baterijom, gustoća svake ćelije u baterijama U9 Extremea veća je za 170 posto, omogućujući pražnjenja do 30C, što je deset puta više od stope kod konvencionalne baterije električnog vozila. Drugim riječima – ta baterija može podnijeti iznimno visoke izlazne struje bez eksplozije. Dobre vijesti pri vožnji velikom brzinom.

I kotači su manji – 20 inča umjesto 21. Dok je sprijeda ugrađena šira guma, 325 mm (umjesto 275 mm), kako bi odgovarala stražnjima, uz uži trag kotača.

Kombinacija brzine i težine vozila na gumama stvaraju veliki pritisak. Ukupna masa vozila spremnog za vožnju iznosi 2.480 kilograma, što je samo 5 kilograma više od običnog modela koji ima 1306 konjskih snag .

Proizvest će se samo 30 primjeraka na globalnoj razini, uz vjerojatno osjetno višu cijenu od 230.000 eura koliko košta obični U9.