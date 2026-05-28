Span uz novu tvrtku ulazi u područje poslovnih aplikacija s naglaskom na ERP

Span Evolva nova je članica Span grupe, koja upotpunjava ponudu ove kompanije ulaskom u područje poslovnih aplikacija odnosno ERP-a.

Span Grupa predstavila je svoju novu tvrtku Span Evolve kojom ulazi u područje poslovnih aplikacija. Tvrtka je osnovana prošle godine, no sad je prvi put službeno predstavjlena javnosti. Službeni je Microsoft Dynamics ERP partner specijaliziran za digitalizaciju poslovanja i implementaciju modernih poslovnih sustava. Predstavili su je predsjednik Uprave Spana Nikola Dujmović i direktor Span Evolve Krešimir Mlinarić, koji je ranije bio na čelu BE-terne, ranije poznate kao Adacta.

Mlinarić je istaknuo kako sada pokušavaju biti proroci i pogoditi kako će poslovanje izgledati u budućnosti.

Događanje je organizirano u suradnji s ENNA Grupom, vodećom domaćom grupacijom u području energetike i logistike, čije je iskustvo transformacije kompleksnog poslovnog sustava poslužilo kao konkretan primjer izazova s kojima se danas suočavaju velike organizacije. Poseban naglasak stavljen je na ulogu moderne digitalne infrastrukture i poslovnih sustava poput ERP-a u stvaranju stabilnih temelja za dugoročni razvoj, osobito u kontekstu promjena koje donosi era AI-ja.

“Span Evolve nastao je kao odgovor na vrlo konkretnu potrebu tržišta u vremenu sve intenzivnijih i bržih promjena. Dok je nekada bilo dovoljno ERP implementacijom digitalno evidentirati poslovne procese, danas je potrebno obuhvatiti znatno širi kontekst. Vjerujemo da Span Evolve, u sinergiji s cijelom Span Grupom, može organizacijama u široj regiji ponuditi rijetku kombinaciju poslovnog razumijevanja, ERP ekspertize, tehnološke širine i sigurnosnih kompetencija. Zato nam je bilo posebno važno predstaviti Span Evolve s ENNA Grupom jer je ta suradnja primjer i potvrda svega navedenog”, poručio je Mlinarić.

O digitalnoj transformaciji kompleksnih poslovnih sustava Mlinarić je raspravljao s Antonom Barbirom, članom Uprave i glavnim financijskim direktorom ENNA Grupe. Razgovor je donio konkretne uvide u važnost digitalizacije poslovanja, izazove provedbe velikih transformacijskih projekata, potrebu za promjenom načina razmišljanja u organizacijama te mjerljive koristi koje su proizašle iz ove suradnje.

„Digitalizacija velikih i kompleksnih poslovnih sustava danas je jedan od ključnih preduvjeta održivog razvoja, učinkovitijeg upravljanja i dugoročne konkurentnosti. Implementacijom modernog ERP sustava sa Span Evolveom napravili smo važan iskorak u standardizaciji i povezivanju poslovnih procesa, operativnoj preglednosti i učinkovitijem upravljanju kompleksnošću ENNA Grupe. U Span Evolveu prepoznali smo partnera koji nije samo implementator sustava, nego i savjetnik koji razumije naš poslovni kontekst, kompleksnost našeg ekosustava i ambiciju daljnjeg razvoja“, objasnio je Barbir.

O iskustvima energetskog sektora u suočavanju s volatilnošću i geopolitičkom neizvjesnošću govorio je Marin Cerjan, član Uprave ENNA Next, naglasivši potrebu za dugoročnom poslovnom otpornošću.

Zaključno izlaganje održao je Josip Penavić, direktor razvoja poslovanja Span Evolvea, predstavivši viziju daljnjeg razvoja Span Evolvea i njegovu ulogu u digitalnoj transformaciji poslovanja u Hrvatskoj, kao i međunarodnim tržištima na kojima djeluje Span Grupa.

Span Evolve će se u okviru Span Grupe fokusirati na podršku organizacijama koje žele modernizirati i digitalizirati svoje poslovanje, unaprijediti i podići efikasnost procesa te osigurati digitalne temelje za daljnji rast, otpornost i upravljanje kompleksnošću.