Startup iz regije pomoću umjetne inteligencije ubrzao prijavu za vize u Ujedinjenom Kraljevstvu

Dobivanje britanskih viza prati složena procedura, što je prepoznao srpski odvjetnik Milovan Vesnić koji živi u Londonu. On je pokrenuo startup koji značajno olakšava proceduru i povećava šanse za dobivanje britanskih viza. Navedeno tržište procjenjuje se na 4,6 milijardi funti.

Srpski startup Immigrationist razvio je prvu specijaliziranu AI platforma za pripremu zahtjeva za britanske vize. Trenutačno je u fazi testiranja, a početkom sljedeće godine počinje s pružanjem svojih usluga. Forbes Hrvatska tim povodom razgovarao je s beogradskim pravnikom Milovanom Vesnićem koji ga je razvio u suradnji s developerom Andrejom Botkom.

Cilj projekta je ubrzavanje i pojednostavljenje procedura u trenutku kada se britanski imigracijski sustav nalazi u najvećoj reformi u posljednjih pedeset godina.

Savjeti kolege iz Googlea

Vesnić za Forbes Hrvatska pojašnjava kako je na ideju došao dok je stjecao iskustvo kao pripravnik u jednom londonskom odvjetničkom uredu. Njegov prijatelj i bivši cimer Nemanja Rakićević tada je radio doktorat na temu strojnog učenja i umjetne inteligencije na Imperial Collegeu.

Nakon što je on doktorirao, a Vesnić postao odvjetnik, počela je cijela fama oko umjetne inteligencije. Rakićević je počeo raditi za Googleov Deepmind te ga je uvjeravao da je pravo vrijeme za moderniziranje imigracijskog prava. Proces dobivanja viza u Britaniji je prilično kompliciran, čak i obrazovanim ljudima s vjerodostojnim dokumentima. Tako su dobili ideju za Immigrationist.

Rakićević je dobio ulogu savjetnika, a za tehnološki razvoj bio je zadužen Andrej Botka. On i većina ostatka tima rade iz Srbije. Vjetar u leđa dobili su kad su dobili mentoriranje i državna sredstva za razvoj prototipa.

Plan im je što prije izaći na tržište i zato traže partnere iz raznih područja poput odvjetnika i agenata za putovanja.

Prvo posjetiteljske, a onda i ostale vize

Immigrationist je primarno namijenjen aplikantima za posjetiteljske vize, a u sljedećoj fazi planiraju proširenje usluge i na druge tipove viza: radne, studentske, obiteljske, stalni boravak, kao i državljanstvo. Hrvatskim građanima posjetiteljske vize za UK nisu potrebne – ali im treba Električno odobrenje putovanja (ETA). No, viza im je potrebna u slučaju zaposlenja, studiranja i drugih razloga.

Vesnićeva platforma automatizira unos podataka na osnovu primljenih instrukcija, što rezultira vremenskom uštedom većom od 80 posto. Uz to rješava teškoću procedure i pomaže neupućenima, kojih ima čak i među odvjetnicima, jer je imigracijsko pravo najčešće mijenjana grana prava u Engleskoj.

Platformu sada testiraju i prilagođavaju, a plan im je izaći na tržište u prvom kvartalu 2026. godine. Kvalitetan imigracijski savjet je inače skup, pa se rijetko tko odluči za korištenje odvjetnika radi dobivanja viza. Bez stručne pomoći, rizik od dobivanja odbijenice je veći, što može negativno utjecati na imigracijsku povijest.

Kako odrediti cijenu na znanstveni način?

Uslugu za B2C korisnike, u ovisnosti o kompleksnosti vize, planiraju naplaćivati od 99 funti na više. B2B korisnicima poput odvjetničkih ureda i sveučilišta će ponuditi mjesečnu pretplatu.

Cijene formiraju na temelju studije s ispitanicima u suradnji s Mihajlom Popeskuom, jednim od vodećih stručnjaka u području analize ljudskog ponašanja. U studiji istražuju interval koliko su kupci spremni platiti kako ne bi bilo toliko jeftino da izaziva sumnju u kvalitetu servisa, nije toliko skupo da servis čini nedostupnom te je daleko ispod iznosa koji naplaćuju britanski odvjetnici.

Vesnić nije zainteresiran za sličan softver na drugim tržištima jer nije upoznat s imigracijskim pravom u drugim državama, ali i zbog toga jer je tržište britanskih viza veliko. Prošle godine izdano je preko 2,2 milijuna posjetiteljskih viza.



Pojašnjava kako je pored britanskog koje se procjenjuje na oko 4,6 milijardi funti, najveće tržiste za britanske vize indijsko. Prošle godine na njemu je izdano oko 560.000 viza. Zbog toga Immigrationist planira krenuti od Indije, u čemu će pomoći i Vesnićevo prijateljstvo s indijskim kolegom s postdiplomskog studija.