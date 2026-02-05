Strane tvrtke registrirale domene dva hrvatska hotela, CARNET im ih oduzeo

CARNET-ova arbitraža završila je oduzimanjem dvije domene koje su registrirale jedna bugarska i jedna francuska tvrtka. Domene su bile nazvane po opatijskim hotelima Astoria i Bristol.

Vlasnici opatijskih hotela Astoria i Bristol podnijeli su prije nekoliko mjeseci zahtjev za CARNET-ovom arbitražom. Predmet arbitraže bile su domene hotel-astoria.hr i hotel-bristol.hr koje je registrirale bugarska tvrtka Costrar Eood, odnosno francuska tvrtka ProxyDom.

Situacije u kojima bugarske tvrtke kupuju hrvatske domene (web adrese koje završavaju na .hr) s ciljem preprodaje nisu rijetke, a Forbes Hrvatska već je izvještavao o raznim slučajevima tog tipa. Preprodaja domena u svijetu obično nije ništa ilegalno, no pravila CARNET-a koji upravlja .hr domenama su nešto drugačija. Ona prediđaju mogućnost arbitraže, odnosno pokušaja da se nekoj strani oduzme domena.

Presudili lažno predstavljanje i objava prodaje

Kako bi se to ispunilo, moraju se istovremeno ispuniti tri pravila. Domena biti ista ili vrlo slična imenu na koje netko ima pravo, trenutačni korisnik domene ne smije imati pravo ili legitimni interes na korištenje te domene, a morao ju je i koristiti suprotno načelu savjesnosti i poštenja. Treći uvjet često je zadovoljen ako je vlasnik domene pokušao prodati domenu zainteresiranom vlasniku.

Arbitar Marko Jurić, inače profesor na pravnom fakultetu, zaključio je da su u oba slučaja zadovoljena sva tri uvjeta te je oduzeo obje domene trenutačnim korisnicima, koji su ignorirali njegove upite za izjašnjavanjem oko slučaja.

Prvi uvjet zadovoljen je zbog sličnosti naziva oba hotela i domene. Drugi uvjet također je zadovoljen, s obzirom da vlasnici domene nisu odgovarali na upit arbitra, pa samim time nisu ni pokušali dokazati da imaju legitimno pravo na korištenje domene.

Uvjet korištenja suprotno načelu savjesnosti i poštenja u slučaju hotela Astoria dokazan je jer web stranica nije imala sadržaja, na njoj je bila obavijest o prodaji domene (iako je nisu direktno nudili vlasniku hotela), a arbitar navodi kako su protiv bugarske tvrtke već vodili nekoliko arbitražnih postupaka.

U slučaju hotela Bristol presudno je bilo što se pokušavao steći dojam da stranica predstavlja navedeni hotel, odnosno lažno se predstavlja.

Cijena registracije pojedinačne .hr domene iznosi oko 60 eura godišnje, dok pokretanje postupka arbitraže za njezino oduzimanje košta 345 eura. (U situacijama u kojima domena odgovara imenu neke tvrtke, udruge i slično, ona može biti i besplatna.)