Svi ga znamo: S više od 155 milijuna prodanih primjeraka, postao najuspješniji proizvod u povijesti

Kada je prije devet godina stigao na tržište, ponudio je nešto dotad neviđeno — inovativni koncept koji je spojio dvije ideje i osvojio kupce diljem svijeta.

Nintendo Switch postao je najprodavanija konzola u povijesti Nintenda, gotovo devet godina nakon izlaska na tržište. Važnost tog uređaja za japanskog diva industrije videoigara izuzetno je velik. Uoči lansiranja Switcha u ožujku 2017., Nintendo je iza sebe imao neuspjeh s konzolom Wii U, a cijena dionica kompanije prethodnih je godina bila u padu.

Od izlaska Switcha, Nintendo je više nego utrostručio svoju tržišnu vrijednost, a njegov brend postao je, prema svemu sudeći, popularniji nego ikada, piše CNBC.

Nintendo je u utorak objavio da su ukupne prodajne brojke Switcha dosegnule 155,37 milijuna primjeraka, čime je nadmašen rekord od 154,02 milijuna prodanih jedinica koji je držao Nintendo DS, dosad najuspješnija konzola kompanije. Na trećem mjestu nalazi se legendarni Game Boy s 118,69 milijuna prodanih primjeraka.

Promašaj s Wii U

Prije Switcha došao je nesretni Wii U, od kojeg je Nintendo očekivao da će ponoviti uspjeh inovativne konzole Wii. Wii, lansiran 2006., bio je poznat po ručnim kontrolerima osjetljivima na pokret, koji su igračima omogućavali oponašanje sportova poput tenisa. Nintendo je prodao više od 100 milijuna primjeraka Wii konzole. No Wii U, lansiran 2012., prodan je u svega 13,56 milijuna primjeraka. Neki kritičari za to krive zbunjujući marketing, dok drugi ističu snažnu konkurenciju Sonyjeva PlayStationa 4.

Switch je bio prva konzola koja se mogla igrati na televizoru, ali i kao prijenosni uređaj foto: Drew Angerer/Getty Images via AFP

Ipak, Wii U je dao naznake smjera kojim će Nintendo krenuti dalje. Tvrtka je dotad vodila strategiju odvojenih linija ručnih konzola i onih koje se spajaju na televizor.

Switch je 2017. izbrisao tu granicu. Riječ je o konzoli koja se može igrati na velikom ekranu, ali i koristiti kao prijenosni uređaj s pričvršćenim kontrolerima, omogućujući igranje u pokretu. Switch je u trenutku lansiranja 2017. bio nov koncept, spajajući klasičnu kućnu konzolu i prijenosni uređaj.

“Mario Kart 8 Deluxe” bio je najprodavaniji naslov s više od 70 milijuna prodanih primjeraka. “Animal Crossing: New Horizons”, kao i niz igara iz serijala Super Mario, Zelda i Pokémon, popunili su ostatak liste najprodavanijih naslova.

Switch 2 najbrže prodavana konzola

Switch je doživio dodatni porast interesa tijekom pandemije Covida-19, kada su ljudi ostajali kod kuće i tražili zabavu u videoigrama. A baš kada se činilo da bi interes mogao splasnuti, film o Super Mariju iz 2023. dao je konzoli novi zamah.

Nintendo je proširio način na koji koristi svoje intelektualno vlasništvo izvan same konzole, uključujući igračke, tematske parkove i filmove, što je publiku ponovno privuklo Switchu.

Nintendo se nada da će istu strategiju ponoviti sa Switchom 2, koji je lansiran prošle godine. Do sada je ta konzola prodana u više od 14 milijuna primjeraka, a Nintendo navodi da je riječ o najbrže prodavanoj konzoli u povijesti kompanije.