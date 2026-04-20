Tim Fikusi pobijedio na drugom bankarskom Fintech Hackathonu

Dvodnevni hackathon koji je okupio 17 izabranih timova nakon dva dana dao je niz rješenja za financijski sektor, a najbolja tri nagrađena su s ukupno 10.000 eura.

Ovogodišnje izdanje bankarskog Fintech Hackathona okupilo je fintech stručnjake, entuzijaste, developere, inovatore i poduzetnike s ciljem razmjene znanja i razvoja primjenjivih rješenja za financijski sektor. Uz mentorsku podršku stručnjaka iz HPB-a i ZICER-a te jasnu usmjerenost na rezultate, timovi su u manje od dva dana razvili niz kreativnih i tržišno primjenjivih rješenja, potvrđujući kako kvalitetna suradnja između startup zajednice i financijske industrije može stvoriti konkretnu vrijednost.

Sudionici su odgovarali na dva ključna izazova: razvoj inovativnih rješenja za predviđanje odlaska klijenata i učinkovite retencijske mjere te osmišljavanje inteligentnog Cashback i Loyalty programa za retail korisnike. Nakon dva dana intenzivnog rada i završnih prezentacija, odabrani su najbolji timovi: prvo mjesto i nagradu od 5.000 eura osvojio je tim Fikusi, drugo mjesto i 3.000 eura tim Azimut, a treće mjesto i 2.000 eura tim Marsilux.

Nove perspektive za unaprjeđenje usluga

Hackathon je privukao velik interes te čak 80 prijavljenih sudionika, od čega je u konačnom natjecanju sudjelovalo 17 timova, koji su svoja rješenja predstavili stručnom žiriju u sastavu: Josip Majher, član Uprave HPB-a, Frane Šesnić, direktor ZICER-a, Lana Matić, direktorica Direkcije digitalnog bankarstva u HPB-u te Ivan Vrebac, voditelj Odjela za razvoj digitalnih procesa u HPB-u.

„Ovo je natjecanje za nas iznimno vrijedno jer nam je u kratkom vremenu pokazalo kako talentirani timovi pristupaju stvarnim bankarskim izazovima i pretvaraju ih u konkretna i primjenjiva rješenja. Sudionici su ponudili rješenja koja ne samo da odgovaraju na konkretne izazove, nego otvaraju i nove perspektive za daljnja unaprjeđenja naših digitalnih usluga. HPB snažno ulaže u digitalnu transformaciju i partnerstva s inovacijskom zajednicom, a Fintech Hackathon je drugu godinu za redom pokazao koliko takva suradnja može biti poticajna i za Banku i za ostale dionike. Čestitam svim timovima na visokoj razini angažmana, trudu, kreativnosti i profesionalnosti koje su unijeli u idejna rješenja“, izjavio je Josip Majher, član Uprave HPB-a.

„I ovogodišnji Fintech Hackathon potvrdio je kako se u kratkome vremenu, uz fokusirani rad kvalitetnih timova, mogu razviti izvrsna, kreativna i primjenjiva rješenja. Posebno me veseli snažno partnerstvo s HPB-om, koje kroz Fintech Hackathon i fintech vertikalu ZICER akceleratora dobiva konkretan i dugoročan oblik. Upravo kroz ovakve suradnje stvaramo most između inovacija i financijske industrije te otvaramo prostor za razvoj rješenja koja imaju stvarni tržišni potencijal. Suradnja velikih kompanija sa startup zajednicom ključna je za ubrzani razvoj tehnoloških inovacija i jačanje konkurentnosti gospodarstva. Ovakvim inicijativama dodatno jačamo inovacijski i startup ekosustav, povezujemo talente s industrijom te stvaramo platformu za rast domaćeg gospodarstva. Čestitam svim sudionicima na predanosti i uloženom trudu. Uz financijske nagrade koje su osvojili najuspješniji timovi, svi su sudionici bogatiji za vrijedno iskustvo, nova znanja i kontakte koji otvaraju buduće prilike“, istaknuo je Frane Šesnić, direktor ZICER-a.

Tko su nagrađeni i što kažu?

Prvo mjesto i nagradu od 5.000 eura osvojio je tim Fikusi: četiri entuzijasta iz IT industrije s različitim iskustvima i znanjima: Luka Habuš, Zvonimir Ivančić, Karlo Jandrić i Tin Pojatina. Upravo se spoj akademskog i praktičnog iskustva pokazao njihovom ključnom prednošću.

„Prepoznali smo zadatak kao izvrsnu priliku za primjenu naših znanja u realnom okruženju. Uz to, za sudjelovanje u Hackathonu privukla nas je i mogućnost umrežavanja s kolegama iz industrije te, naravno, vrijedne nagrade. Sudjelovanje je bilo iznimno pozitivno iskustvo od prvog do posljednjeg trenutka. Posebno nas je oduševila besprijekorna organizacija i visoka razina podrške – mentori su bili dostupni u svakom trenutku i davali su nam vrijedne smjernice koje su nam pomogle u daljnjem razvoju rješenja. Izražavamo zadovoljstvo organizacijom događanja te razinom prezentacija i idejnih rješenja ostalih natjecatelja, što je Hackathonu osiguralo višu razinu“, istaknuli su članovi pobjedničkog tima.

Drugo mjesto i nagradu od 3.000 eura osvojio je tim Azimut kojeg čine Leon Lakić, Lovre Marković, Ante Petrović, Lukas Schönberger i Adrian Brnić – studenti završne godine FER-a, s izraženim interesom za financijske tehnologije, a Hackathon su prepoznali kao izvrsnu priliku za primjenu i nadogradnju svog tehničkog znanja u praksi, ali i za testiranje ideja u kompetitivnom okruženju. „Sudjelovanje na Hackathonu bilo je izuzetno pozitivno iskustvo. Posebno nas je dojmila kvaliteta mentorske podrške koja je naše ideje usmjerila u pravom smjeru“.

Trećeplasirani tim Marsilux činili su Marina i Luka Meštrović. Za svoje rješenje osvojili su nagradu od 2.000 eura, a o sudjelovanju u natjecanju istaknuli su:

„Fintech Hackathon ispunio je naša očekivanja, kao i uvijek kada je ZICER organizator. Obje su teme bile iznimno zanimljive pa smo uživali u svakom dijelu procesa – od rada na rješenju do razmjene ideja s ostalim sudionicima. Prije svega smo se dobro zabavili te uspjeli razviti i implementirati ideju koju smo osmislili u prvim satima Hackathona. Posebno nas je dojmila kontinuirana podrška mentora iz HPB-a i ZICER-a koja nam je puno značila. Atmosfera u ZICER-u bila je odlična – opuštena, ali istovremeno radna“, istaknuli su članovi tima Marsilux.

Sudionici hackathona; Foto: ZICER

Povezivanje kompanija i startupova

Događaj je još jednom potvrdio snažno partnerstvo između HPB-a i ZICER-a, koje se profilira kao ključna dugoročna platforma za razvoj, testiranje i implementaciju fintech inovacija.

Ovakav model suradnje pokazuje koliko je važno povezivanje velikih kompanija i startup zajednice. S jedne strane, veliki sustavi donose tržište, resurse i iskustvo, dok s druge strane, startupovi daju agilnost, brzinu i inovativnost – a ZICER djeluje kao ključna platforma koja te dvije strane povezuje i pretvara ideje u konkretne tehnološke inovacije s realnim tržišnim potencijalom.

Iz ZICER-a i HPB-a poručuju kako će uspješnu suradnju nastaviti i u budućnosti, s ciljem daljnjeg razvoja i poticanja fintech inovacija