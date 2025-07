U prvoj polovici godini uložili preko 100 milijuna eura u digitalizaciju i povećali pokrivenost 20 posto

U prvih šest mjeseci ove godine Hrvatski Telekom ostvario je rast prihoda od 4,4 posto, a neto dobit je, nakon manjinskih interesa, rasla je za 1,6 posto.

U prvom polugodištu 2025. godine Hrvatski Telekom nastavio je s rastom poslovanja, ostvarivši rast prihoda od 4,4 posto na godišnjoj razini, što je rezultat pozitivnog razvoja poslovanja u segmentu mobilnih i fiksnih usluga.

Prilagođena EBITDA AL rasla je za tri posto, potaknuta stabilnim rastom prihoda, čime su ublaženi još uvijek prisutni troškovni pritisci. Neto dobit nakon manjinskih interesa u prvom polugodištu 2025. godine rasla je za 1,6 posto, jer je rast prilagođene EBITDA-e AL bio djelomično neutraliziran troškovima amortizacije i neto financijskim rezultatom.

Ulaganja su u prvom polugodištu 2025. godine iznosila 116,9 milijuna eura, što predstavlja rast od 15,1 posto na godišnjoj razini, naglašavajući posvećenost HT-a stvaranju platforme za digitalizaciju zemlje te izgradnji moderne optičke i mobilne infrastrukture diljem Hrvatske.

Nastavak širenje mreže

Iz HT-a ističu kako su tijekog prvog polugodišta nastavil širiti najveću optičku FTTH (fiber to the home) mrežu u Hrvatskoj, povećavši pokrivenost za dodatnih 20 posto novih kućanstava i poslovnih korisnika na godišnjoj razini. To je, kažu, važan korak prema cilju omogućavanja gigabitnih brzina optičkog interneta za više od 1,1 milijun kućanstava.

“Naša mobilna mreža ponovno je proglašena najboljom u Hrvatskoj. Ovo je potvrdilo neovisno nacionalno istraživanje mobilnih mreža koje je provela Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM). Hrvatski Telekom je treću godinu zaredom, od kada je istraživanje pokrenuto, ostvario najbolji rezultat u svim ocjenjivanim kategorijama”, ističu u HT-u i dodaju kako su osigurali ekskluzivna prava prijenosa utakmica Hrvatske nogometne lige (HNL) za dodatnih pet sezona.

Održivi rast

Osvrćući se na poslovne rezultate za prvo polugodište 2025. godine, Nataša Rapaić, predsjednica Uprave Hrvatskog Telekoma, kazala je kako su u prvih šest mjeseci 2025., unatoč i dalje zahtjevnom okruženju, ostvarili ključne ciljeve. “Zabilježili smo dobre poslovne rezultate, nastavili s rastom u segmentima privatnih i poslovnih korisnika, mobilnih, fiksnih i ICT usluga, nastavili smo pružati najbolje korisničko iskustvo te graditi gigabitnu optičku i 5G infrastrukturu diljem Hrvatske, od velikih gradova do ruralnih područja, čime gospodarstvu i društvu osiguravamo ključnu digitalnu platformu.

U nastavku godine naš fokus bit će na dodatnom podizanju operativne učinkovitosti, nastavku primjeni inovativnih tehnologija, omogućavanju naprednih AI rješenja koje podižu produktivnost kompanija i doprinose društvenom napretku. S pružanjem vrhunskog korisničkog iskustva i uz predanost naših zaposlenika nastavit ćemo održivo rasti i davati svoj doprinos ubrzavanju digitalne transformacije i razvoja Hrvatske”, zaključila je Nataša Rapaić