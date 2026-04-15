Velik zaokret Ubera: S 10 milijardi dolara kreće u direktnu borbu s Teslom, Amazonom i Waymom

Borivoje Dokler 15. tra 2026. 10:07
Uber je proširio postojeći dogovor s Lucidom kako bi ukupno uložio 500 milijuna dolara u tu kalifornijsku tvrtku i kupio najmanje 35.000 njihovih vozila; foto: Getty Images

Uber napušta dosadašnji model “gig ekonomije” i ulaže milijarde u autonomna vozila kako bi osigurao svoju poziciju u budućnosti prijevoza, dok pokušava sustići tehnološke gigante i spriječiti da ga robotaksi revolucija zaobiđe.

Uber je odlučio uložiti više od 10 milijardi dolara u proizvođače autonomnih vozila i same robotaksi flote, čime radikalno mijenja vlastiti poslovni model i pokušava se pozicionirati u središtu tržišta koje bi moglo redefinirati industriju prijevoza.

Tvrtka koja je izgradila globalni biznis na modelu bez vlastite imovine, oslanjajući se na vozače i njihova vozila, sada ulazi u kapitalno intenzivnu fazu. U posljednjih godinu dana Uber je sklopio partnerstva s više od deset kompanija, uključujući Baidu i Rivian, te planira pokrenuti robotaksi usluge u najmanje 15 gradova već 2026. Prema izračunu Financial Timesa, više od 2,5 milijardi dolara bit će usmjereno u vlasničke udjele, dok će dodatnih 7,5 milijardi otići na izgradnju flota.

Ugasili odjel za autonomna vozila

Riječ je o strateškom zaokretu kojim Uber pokušava izbjeći sudbinu platforme koju bi tehnološki igrači mogli zaobići. Napredak Wayma, Tesle i Amazona u razvoju autonomnih vozila otvorio je pitanje hoće li budući prijevoz ići izravno prema korisnicima, bez posrednika. Upravo zato Uber nastoji ostati ključna točka pristupa – platforma koja povezuje proizvođače, tehnologiju i krajnje korisnike.

Ovaj potez dolazi nakon odluke iz 2020., kada je Uber prodao vlastiti odjel za autonomna vozila kako bi se fokusirao na profitabilnost. Tvrtka je to i ostvarila 2023., nakon više od 30 milijardi dolara gubitaka, no ubrzo je postalo jasno da bez prisutnosti u robotaksi segmentu dugoročno riskira gubitak tržišne pozicije.

Nova strategija uključuje i širu ambiciju: monetizaciju podataka autonomnih vozila, razvoj AI modela te ulazak u segmente poput osiguranja i financiranja flota. Uber pritom računa na stvaranje cijelog ekosustava u kojem bi institucionalni investitori i kreditni fondovi sudjelovali u financiranju robotaksija, slično kao što se danas financiraju podatkovni centri.

Dionice u padu

Ipak, tržište ostaje skeptično. Dionice Ubera pale su gotovo 23 posto u posljednjih šest mjeseci, dijelom zbog straha da će kompanija izgubiti svoju dominantnu ulogu. Analitičari upozoravaju na izazov balansiranja između ulaganja u rast i očuvanja povjerenja investitora koji su ušli nakon postizanja profitabilnosti.

Konkurencija je pritom iznimno snažna. Waymo već agresivno širi poslovanje i cilja milijun vožnji tjedno, dok Tesla i Zoox razvijaju vlastite zatvorene sustave. U takvom okruženju Uberova strategija temelji se na ideji povećanja iskorištenosti vozila i objedinjavanja ponude različitih proizvođača na jednoj platformi.

Ključno pitanje ostaje ekonomika modela. Uber je već povećao svoj udio u cijeni vožnje na oko 30 posto, no još nije jasno kako će izgledati prihodi u robotaksi segmentu. Istodobno, autonomna vozila još nisu dosegla razinu koja bi imala značajan utjecaj na poslovanje, iako se tržište procjenjuje na potencijal od više trilijuna dolara.

