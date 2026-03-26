Verne najavio dolazak robotaksija u Zagreb i Uberovu investiciju. Imaju li drugačiji auto?

Rimčev robotaksi najavio je strateško partnerstvo s Uberom i Ponyjem koje će rezultirati skorim pokretanjem robotaksi usluge u Zagrebu. Osim toga, najavili su kako će dobiti i Uberovu investiciju. Automobil koji su prikazali na fotografiji nije njihov uobičajeni model.

Nedugo nakon što su mediji objavili kako je hrvatski robotaksi Verne zatražio produljenje rokova za završetak projekta dodatnih pet mjeseci, oglasio se Verne i najavio pokretanje prve komercijalne robotaksi usluge u Europi.

U ovom trenutku još nije poznato hoće li produljenje rokova biti prihvaćeno, a za tvrtku je ono iznimno važno jer bi odbijanje značilo da moraju vratiti bespovratna EU sredstva koja su dobili. Prema ranijim najavama, ukupna potpora trebala je iznositi 179,4 milijuna eura.

Gdje je nestao Verneov automobil?

Ona je podrazumijevala razvoj vlastitog automobila bez volana, a Mate Rimac je prije par mjeseci pokazao 60 parkiranih modela kako bi dokazao da su razvili traženi broj prototipa. No, pomalo zbunjuje to što u fotografiji vezanoj uz najavu pokretanja usluge (vidljivoj u vrhu članka) nisu prikazali takav auto, nego automobil potpuno drugog oblika. Na njegovim felgama piše Verne, no radi se o Arcfox Alpha T5 robotaksiju koji je proizveo kineski BAIC.

Nije jasno ni što se dogodilo s mapiranjem Zagreba koje je Verne duže vrijeme provodio kako bi se pripremio za autonomnu vožnju koju je trebao pružiti izraelski Mobileye. Forbes Hrvatska pojašnjenja je potražio u PR agenciji koja je slala priopćenje te će njihov odgovor naknadno biti dodan u članak.

U najavi se navodi kako će pokretanje robotaksija u Zagrebu uslijediti uskoro, no bez preciziranja točnog ili okvirnog datuma. Hoće li doista biti prva u Europi, ovisit će i o konkurenciji. Waymo je najavljivao kako u proljeće planira pokrenuti testnu robotaksi uslugu u Londonu, no također bez točnih datuma. Lyft i Baidu također su najavili pokretanje robotaksi usluge u Europi ove godine.

Verne u cijeli priču ulazi u strateškom partnerstvu s Uberom i s tvrtkom Pony.ai koja je globalni lider u komercijalizaciji tehnologije autonomne vožnje. Tri kompanije surađivat će na uvođenju komercijalne robotaksi usluge, kombinirajući autonomni sustav vožnje tvrtke Pony.ai, Uberovu globalnu platformu mobilnosti te Verne sustav i operativni model.

Verne će biti vlasnik flote i operator usluge, Pony.ai će osigurati rješenje za autonomnu vožnju, dok će Uber integrirati uslugu u svoju globalnu mrežu za naručivanje prijevoza, što će biti dodatna opcija uz Verne aplikaciju. Zajedno, kompanije žele izgraditi put prema komercijalnoj robotaksi usluzi u Zagrebu, a s vremenom i na dodatnim europskim i međunarodnim tržištima, uz planove širenja na flotu od tisuće autonomnih vozila u narednim godinama.

U sklopu suradnje već su započela testiranja na cestama u Zagrebu, koristeći Pony.ai Gen-7 sustav autonomne vožnje.

Uber namjerava investirati u Verne

Verne će predvoditi proces tržišnog pokretanja usluge i dobivanja potrebnih regulatornih odobrenja, istovremeno koordinirajući raspoređivanje robotaksi vozila unutar komercijalnih mreža vozila Verne i Ubera. Ovakav pristup osigurava sigurnost i usklađeno iskustvo korištenja te postavlja skalabilan okvir za širenje na dodatna tržišta. Kao dio partnerstva, Uber također namjerava investirati u Verne i podržavati buduće širenje kao strateški partner.

„Europa treba autonomnu mobilnost koja može prijeći s testiranja u stvarnu komercijalnu uslugu,” rekao je Marko Pejković, izvršni direktor Vernea. „Verne povezuje tehnologiju, platformu i operativne sposobnosti potrebne da to postane stvarnost, prvo u Zagrebu, a onda na drugim tržištima.”

„Kroz snažan ekosustav partnerstava, autonomna mobilnost može se skalirati globalno i učinkovitije,” rekao je Dara Khosrowshahi, izvršni direktor Ubera. „Okupljanjem provjerene tehnologije autonomne vožnje Pony.ai, operativnog i tržišnog iskustva Vernea te globalne platforme Ubera, činimo važan korak prema tome da autonomni taksi bude dostupan većem broju putnika na više lokacija.”

Dara Khosrowshahi, izvršni direktor Ubera

„Partnerstvo s Uberom i Verneom predstavlja važan iskorak u širenju autonomne mobilnosti na globalnoj razini,” rekao je James Peng, osnivač i izvršni direktor Pony.ai.

James Peng, osnivač i izvršni direktor Pony.a

„U Kini je naš Gen-7 postigao visoku komercijalnu razinu, uz pozitivno poslovanje u Guangzhouu i Shenzhenu, što pokazuje spremnost naše tehnologije i poslovnog modela. Zahvaljujući tom iskustvu smatramo da smo dobro pozicionirani za ubrzanje komercijalizacije na međunarodnoj razini, kombinirajući našu tehnologiju s globalnom platformom Ubera i Verneom koji će omogućiti implementaciju na više tržišta. Vjerujemo da ćemo tim pristupom izgraditi skalabilan i održiv ekosustav autonomne mobilnosti.”