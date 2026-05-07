Amazonov dron prvi put dostavio pakete kupcima u Europi

Amazon je prvu britansku uslugu dostave dronovima pokrenuo u Darlingtonu, gdje paketi do kupaca stižu za svega nekoliko sati.

Amazon je postao prvi maloprodajni lanac u Ujedinjenom Kraljevstvu koji je pokrenuo uslugu dostave dronovima, zasad u ograničenom opsegu u gradu Darlingtonu u grofoviji Durham.

Paketi teški manje od 2,2 kilograma, koji sadrže svakodnevne proizvode, sada se dostavljaju unutar radijusa od 12 kilometara od Amazonovog distribucijskog centra i to za samo dva sata, piše BBC na čijim se stranicama može pogledati kratki video prve dostave.

Tehnološki div navodi da u okviru početne faze može obaviti najviše deset letova na sat, odnosno do stotinu dostava dnevno radnim danima, no planira postupno širiti uslugu kako raste potražnja za ultrabrzim dostavama.

Dronovi se već koriste u probnim projektima britanskog sustava javne zdravstvene zaštite (NHS) za dostavu zaliha krvi u Londonu, dok Royal Mail njima šalje pakete udaljenim zajednicama na Orkneyju.

No ovo je prvi put da se tehnologija koristi za svakodnevnu kupnju. Darlington je trenutačno jedino mjesto izvan SAD-a gdje Amazon provodi dostavu dronovima, iako je usluga još u ranoj fazi razvoja te se očekuje nastavak testiranja.