Xiaomi u stvarnoj veličini predstavio auto koji ćete vidjeti samo u video igri

Xiaomi Vision Gran Turismo – koncept napravljen po uzoru na istoimeni automobil koji je Xiaomi razvio za serijal Gran Turismo predstavljen je u Barceloni.

Xiaomi je u ponedjeljak na Mobile World Congresu u Barceloni predstavio konceptni model Xiaomi Vision Gran Turismo, vizionarski električni hyperautomobil stvoren za poznato igru Gran Turismo.

Većina automobila u toj igri vjerne su replike stvarnih modela. Iako poznatiji po potrošačkoj elektronici, Xiaomi proizvodi i stvarne modele kao što su SU7 i YU7, za sada nedostupni u Hrvatakoj.

Brzina na pravcu ili u zavoju?

Njihova suradnje s Gran Turismom započela je prošle godine u Londonu, gdje je producent serijala Gran Turismo Kazunori Yamauchi pozvao Xiaomi na sudjelovanje. Za svakog automobilskog dizajnera, prilika za stvaranje Vision Gran Turismo modela znači mogućnost da se zanemare ograničenja stvarnog svijeta i od nule osmisli ultimativno iskustvo vožnje. Za Xiaomijev globalni tim za dizajn električnih vozila to je bila prilika da dizajnu hyperautomobila pristupe iz perspektive tehnološke tvrtke, spajajući vrhunsku aerodinamiku s inteligencijom pokretanom umjetnom inteligencijom.

“Sam poziv bio je priznanje za ono što je Xiaomi postigao”, rekao je Tianyuan Li, voditelj dizajna Xiaomi EV-a. “Omogućio je našim timovima u Münchenu, Pekingu i Šangaju da surađuju, pomiču granice i zamisle kako bi mogao izgledati hyperautomobil budućnosti kada je dizajniran bez ograničenja.”

U središtu Xiaomi Vision Gran Turismo nalazi se temeljno pitanje na koje svaki hyperautomobil mora odgovoriti: treba li prioritet dati iznimno niskom otporu zraka radi postizanja brzine na pravcu ili maksimalnom potisku (downforceu) za savladavanje zavoja. Za električni hyperautomobil Xiaomi smatra da nijedna krajnost nije optimalno rješenje. Pravi iskorak leži u pronalasku savršene ravnoteže između ta dva pristupa, odnosno u potrazi za aerodinamičkom učinkovitošću, a ne ekstremnim vrijednostima pojedinačnih pokazatelja.