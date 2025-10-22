Zaboravite iskaznice: Zaposlenici najveće američke banke u ured ulaze skeniranjem oka ili otiska prsta

Zaposlenici JP Morgan Chasea koji su počeli raditi u novom sjedištu u New Yorku, dobili su službene e-poruke u kojima stoji da je biometrijski pristup obavezan.

JP Morgan Chase obavijestio je zaposlenike koji se sele u novo sjedište u New Yorku da će morati dijeliti svoje biometrijske podatke kako bi mogli pristupiti zgradi vrijednoj više milijardi dolara.

Investicijska banka je ranije planirala da registracija biometrijskih podataka zaposlenika u njezinu novom neboderu na Manhattanu bude dobrovoljna.

Međutim, zaposlenici najveće američke banke koji su počeli raditi u novom sjedištu od kolovoza dobili su službene e-poruke u kojima stoji da je biometrijski pristup obavezan, prema internim dopisima koje je vidio Financial Times.

Biometrijski pristup znači da zaposlenici moraju skenirati otisak prsta ili oko kako bi prošli sigurnosne prolaze u predvorju, umjesto da koriste identifikacijske iskaznice.

Novo sjedište banke, čija je izgradnja koštala oko tri milijarde dolara, u potpunosti će biti popunjeno kasnije ove godine i bit će radno mjesto za oko 10.000 zaposlenika.

Prema saznanjima Guardiana, postoje iznimke za dio zaposlenika koji će i dalje moći koristiti klasične identifikacijske iskaznice za ulazak u zgradu, iako kriteriji prema kojima se odlučuje tko će imati tu mogućnost nisu javno poznati.

Upis biometrijskih podataka, međutim, i dalje je dobrovoljan u drugim uredima JP Morgana, uključujući i onaj u Londonu, gdje je u sjedištu na Bank Streetu uveden dobrovoljni sustav biometrije dlana.

Uvođenje strožih sigurnosnih protokola dolazi u trenutku kada američke korporacije, osobito one s velikim poslovanjem u New Yorku, nastoje povećati razinu sigurnosti nakon što je u srpnju pucnjava teško ranila izvršnog direktora jedne od najvećih zdravstvenih osiguravajućih kuća u SAD-u.