Američka država prva je uvela zakon o sigurnosti umjetne inteligencije usmjeren na tehnološke divove

Senatski zakon 53 predstavlja dosad najznačajniji potez Kalifornije u reguliranju brzo napredujuće AI industrije Silicijske doline. Zakon zahtijeva od tvrtki da prijave slučajeve u kojima se AI sustavi tijekom testiranja upuštaju u opasno ili obmanjujuće ponašanje.

Guverner Kalifornije Gavin Newsom u ponedjeljak je potpisao prvi američki zakon o umjetnoj inteligenciji, koji će prisiliti velike tehnološke tvrtke, uključujući OpenAI, tvorca ChatGPT-a, da otkriju svoje sigurnosne protokole i “zaštite naše zajednice.”

Senatski prijedlog zakona 53 – Transparency in Frontier Artificial Intelligence Act (Zakon o transparentnosti napredne umjetne inteligencije), koji je izradio demokratski senator Scott Wiener iz San Francisca i koji je usvojen glasovanjem u kalifornijskom zakonodavnom tijelu – također štiti zviždače i nalaže prijavljivanje kritičnih sigurnosnih incidenata, piše UPI.

“S tehnologijom transformativnom poput umjetne inteligencije, imamo odgovornost podržati tu inovaciju dok istodobno postavljamo zdravorazumske zaštitne mjere kako bismo razumjeli i smanjili rizik”, rekao je Wiener. “Ovim zakonom Kalifornija još jednom preuzima vodstvo kao globalni predvodnik u tehnološkim inovacijama i sigurnosti.“

Zajednička radna skupina

Novi zakon zahtijeva transparentnost sigurnosnih i zaštitnih mjera, prisiljavajući tvrtke da otkriju svoje rizike i sigurnosne protokole ili će se suočiti s građanskim kaznama. Također ih obvezuje da prijave sigurnosne incidente, uključujući kibernetičke napade, u roku od 15 dana. Zakon štiti i radnike koji otkriju prekršaje.

“Kalifornija je dokazala da možemo uspostaviti regulative koje štite naše zajednice, a istodobno osigurati da industrija umjetne inteligencije nastavi napredovati. Ova legislativa postiže tu ravnotežu”, rekao je Newsom u priopćenju.

Guverner je u rujnu 2024. osnovao Zajedničku radnu skupinu Kalifornije za politiku o naprednim AI modelima, nakon što je stavio veto na Wienerov prijedlog SB 1047, pod snažnim pritiskom tehnološke industrije. Skupina je imala zadatak “pomoći Kaliforniji u razvoju praktičnih zaštitnih mjera za primjenu generativne umjetne inteligencije, s naglaskom na empirijsku, znanstveno utemeljenu analizu razvoja naprednih modela, njihovih sposobnosti i pripadajućih rizika.”

Skupina je u lipnju objavila svoje završno izvješće, zajedno s preporukama za izgradnju okvira “Vjeruj, ali provjeravaj” za AI, kako bi se smanjili rizici, a istovremeno poticala inovacija.

“Potpisivanjem zakona SB 53, guverner Newsom priznaje da golema inovativna moć umjetne inteligencije treba koristiti svima nama, a ne samo nekolicini tehnoloških korporacija i njihovim investitorima,“ rekla je Teri Olle, direktorica organizacije Economic Security California Action.

Druge države suzdržane

Meta je u ponedjeljak priopćila kako također “podržava uravnoteženu regulativu AI-a.”

“Veselimo se nastavku suradnje s kalifornijskim zakonodavcima kako bismo osigurali da regulativa umjetne inteligencije štiti potrošače i društvo, a istodobno potiče inovacije i gospodarski rast u državi i diljem SAD-a”, izjavio je glasnogovornik Mete Christopher Sgro.

I druge savezne države razmatraju slične zakone, uključujući New York, gdje su državni zakonodavci u lipnju donijeli mjeru o AI-u. Guvernerka New Yorka Kathy Hochul još je nije potpisala.

“Umjetna inteligencija je nova granica inovacija, a Kalifornija je ne samo prisutna, već i snažno prednjači kao nacionalni lider”, rekao je Newsom, “donoseći prvi zakon o sigurnosti napredne umjetne inteligencije u zemlji, koji gradi povjerenje javnosti dok se ova tehnologija ubrzano razvija.”