Zagreb Connect 2025 po 12. put će okupiti investitore i osnivače startupova 27. studenog

Na rubu tehnologije tema je koja će dominirati 12. izdanjem konferencije Zagreb Connect koja će se održati 27. studenog 2025. godine u ZICER-u.

Svijet se mijenja brže nego ikada. Umjetna inteligencija već je redefinirala industrije, poslovne modele i načine na koje stvaramo proizvode. No, dok se jedan val tehnologije tek udomaćuje, sljedeći već nastaje – na rubu poznatog, tamo gdje se rađaju ideje koje će oblikovati nadolazeće desetljeće. Startup konferencija Zagreb Connect 2025 istražit će upravo taj rub – prostor između koncepta i tržišta, eksperimenta i proizvoda, lokalne ideje i globalne ekspanzije.

Zagrebački inovacijski centar – ZICER, jedan od vodećih startup hubova u Europi, poziva na novo izdanje konferencije Zagreb Connect, koja će se održati u četvrtak, 27. studenoga 2025. s početkom u 9:30 sati, u prostoru ZICER-a na Zagrebačkom velesajmu, Paviljon 12, 1. kat, Avenija Dubrovnik 15.

Na rubu tehnologije

Već dvanaest godina međunarodna konferencija Zagreb Connect sinonim je za vrhunski startup događaj koji okuplja investitore, osnivače startupova, mlade profesionalce, poduzetnike, korporativne stručnjake, donositelje odluka, znanstvenike, studente i sve entuzijaste zainteresirane za inovacije i poduzetništvo. Ovaj događaj pruža priliku za umrežavanje, razmjenu iskustava i stjecanje novih znanja u okviru startup huba koji je Financial Times ove godine uvrstio među najbolje u Europi.

Uz istraživanje teme Na rubu tehnologije – koja istovremeno budi i optimizam i strah – na Zagreb Connectu ćete doznati kako iz Hrvatske graditi globalni uspjeh. Svoja će iskustva s publikom podijeliti osnivači startupova koji su prošli vodeće svjetske akceleratore i danas razvijaju tvrtke s međunarodnim ambicijama. Također, konferencija je i prilika za upoznavanje investitora koji prepoznaju priliku prije nego što ona postane trend te lidera koji propituju kako tehnologija utječe na naše društvo.

Financijska podrška startupovima

Na Zagreb Connectu će se predstaviti i za vrijedne nagrade natjecati sudionici ZICER-ovih etabliranih akceleracijskih programa Startup Factory, Tech Transfer i Global Growth. Počevši od lipnja, ove je programe uspješno završilo 22 tima i startupova koji su razvili tehnološka rješenja iz područja financija, medicine, marketinga i poboljšanja kvalitete života, uz primjenu umjetne inteligencije, dronova i drugih naprednih tehnologija. Za njihov je razvoj Grad Zagreb osigurao 300.000 eura bespovratnih sredstava.

Kroz intenzivan program edukacija, radionica i mentoriranja za tržišne izazove pripremljeno je 12 timova iz programa Startup Factory (startupovi u ranoj fazi razvoja), sedam timova znanstvenika koji kroz Tech Transfer usmjeravaju svoje inovacije prema tržišno održivim projektima te četiri tima iz programa Global Growth, spremna za izlazak na međunarodno tržište. Tijekom akceleracijskog programa startupovima je dodijeljeno 270.000 eura za razvoj proizvoda, dok će se na Zagreb Connectu natjecati pred žirijem i publikom za dodatnih 30.000 eura – 15.000 eura za prvoplasirani, 10.000 eura za drugoplasirani i 5.000 eura za trećeplasirani tim.

Sudjelovanje na Zagreb Connectu je besplatno uz obveznu prethodnu prijavu putem web stranice. Zagreb Connect organizira ZICER uz glavnog partnera Grad Zagreb te uz partnersku podršku tvrtki JANAF i Seyfor Hrvatska.