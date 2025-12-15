30 hrvatskih tvrtki upitali smo kolike božićnice isplaćuju. Neke daju i 13. plaću

Božićni pokloni, ilustracija

Vodeće hrvatske tvrtke Forbes Hrvatska upitao je kolike božićnice će isplatiti. Iznosi variraju, no najbolje prolaze zaposlenici u tvrtkama koje isplaćuju 13. plaću i slične dodatke.

Hrvatske tvrtke u 2025. godini mogle su zaposlenike dodatno financijski nagrađivati, a jedan od oblika nagrađivanja su božićnice koje mnogi isplaćuju u prosincu. Zakon predviđa da bez poreza tvrtke u godini na regres i božićnicu mogu isplatiti do 700 eura, no to nisu jedine opcije. Na dodatnu plaću u godini se može isplatiti do 1200 neoporezivih eura, a u prosincu je popularan i dar djetetu do 15 godina koji neoporezivo uključuje do 140 eura. Sve mogućnosti koje su poslodavcima na raspolaganju u 2025. godini nabrojene su na RRIF portalu.

Forbes Hrvatska poslao je upite na adrese 30 hrvatskih tvrtki, uglavnom onih koje su u prethodnoj godini imale najveći prihod i dobit, kako bi se vidjelo kolike su božićnice u tim kompanijama. Medika, Orbico, Tommy, Vindija, Oktal Pharma i Hrvatske šume nisu odgovorili na upit. Iz Maistre su zamolili za strpljenje, no nisu odgovorili u roku od četiri dana.

HT ove godine isplatio 2160 eura neto dodatka

Zagrebačka banka, Končar i PPD nisu odgovorili konkretnim brojevima. Doduše, za Končar se na internetu može pronaći podatak o kolektivnom ugovoru iz 2023. godine, prema kojem je božićnica 331,82 eura. U jednom od ovogodišnjih oglasa za posao u Zabi, može se pronaći podatak o 300 eura božićnice u toj tvrtki. Podatke za ostale tvrtke nije bilo moguće naći na internetu.

Naš upit odnosio se isključivo na božićnicu, pa u većini slučajeva nismo dobili informaciju o tome jesu li te tvrtke isplaćivale i regres, što je moglo utjecati na smanjenje iznosa božićnice. Neke od njih same su dodale informaciju o isplati dara za dijete ili 13. plaće, što smo dodatno naveli u donjoj tablici.

Nekoliko tvrtki pohvalilo se dodatnim prihodima za zaposlenike poput 13. plaće. Hrvatski Telekom naveo je 2160 eura neto dodatka, Lidl i OTP banka 13. plaću, DM ‘stimulaciju u visini bruto plaće’, dok je PBZ naveo kako ukupno daje 1300 eura u što je uključeno i 133 eura poklon bona.

TvrtkaBožićnicaNapomena
HEP497,71 eura
INA331,81 eura132,72 eura dar za dijete
HT300 eura2160 eura neto dodatka
140 eura dar za dijete
(regres)
Pliva450 eura100 eura dar za dijete
Maistraodgovor kasni
Croatia osiguranje400 eura80 dar za dijete
prigodni blagdanski poklon
ukupno 40 pogodnosti za zaposlenike
Konzum360 eura120 eura dar za dijete
230 eura regres
120 eura uskrsnica
Jamnica360 eura120 dar za dijete
Končar331,82* eura
Lidl400 eura13. plaća (isplata u veljači 2026.)
30 eura dar za dijete
Petrol630 eura
Zagrebačka banka300* eura
Spar150 do 450 eura
Plodine400 eura
Kaufland400 eura400 eura nagrade
50 eura za dijete
Studenac300 eura bon
Erste400 eura140 eura dar za dijete
240 eura u Erste zatv. dobr. mir. fond
A1 Hrvatska350 eura250 eura posebna nagrada
100 eura dar djetetu
OTP13. plaća
133 eura bon
100 eura dar za dijete
Pevex400 eura
DMstimulacija u visini bruto plaće
140 eura dar za djecu
Telemach Hrvatska500 eura100 eura dar za dijete
niz aktivnosti za djecu i zaposlenike
PBZ1300 eura ukupno
(što uključuje i 133 eura bona)
Iznosi božićnica u hrvatskim tvrtkama na osnovu njihovih odgovora. Podaci za Končar i Zabu temelje se na podacima pronađenima na Internetu. Tvrtke su originalno upitane za visinu božićnice, a na svoju inicijativu su navodili koliki su ostali dodaci. Zbog toga postoji velika mogućnost da u napomenama mnoge od njih nisu navele regres (koji se isplaćuje u ljetnim mjesecima), a možda ni neke druge dodatke.

