30 hrvatskih tvrtki upitali smo kolike božićnice isplaćuju. Neke daju i 13. plaću

Vodeće hrvatske tvrtke Forbes Hrvatska upitao je kolike božićnice će isplatiti. Iznosi variraju, no najbolje prolaze zaposlenici u tvrtkama koje isplaćuju 13. plaću i slične dodatke.

Hrvatske tvrtke u 2025. godini mogle su zaposlenike dodatno financijski nagrađivati, a jedan od oblika nagrađivanja su božićnice koje mnogi isplaćuju u prosincu. Zakon predviđa da bez poreza tvrtke u godini na regres i božićnicu mogu isplatiti do 700 eura, no to nisu jedine opcije. Na dodatnu plaću u godini se može isplatiti do 1200 neoporezivih eura, a u prosincu je popularan i dar djetetu do 15 godina koji neoporezivo uključuje do 140 eura. Sve mogućnosti koje su poslodavcima na raspolaganju u 2025. godini nabrojene su na RRIF portalu.

Forbes Hrvatska poslao je upite na adrese 30 hrvatskih tvrtki, uglavnom onih koje su u prethodnoj godini imale najveći prihod i dobit, kako bi se vidjelo kolike su božićnice u tim kompanijama. Medika, Orbico, Tommy, Vindija, Oktal Pharma i Hrvatske šume nisu odgovorili na upit. Iz Maistre su zamolili za strpljenje, no nisu odgovorili u roku od četiri dana.

HT ove godine isplatio 2160 eura neto dodatka

Zagrebačka banka, Končar i PPD nisu odgovorili konkretnim brojevima. Doduše, za Končar se na internetu može pronaći podatak o kolektivnom ugovoru iz 2023. godine, prema kojem je božićnica 331,82 eura. U jednom od ovogodišnjih oglasa za posao u Zabi, može se pronaći podatak o 300 eura božićnice u toj tvrtki. Podatke za ostale tvrtke nije bilo moguće naći na internetu.

Naš upit odnosio se isključivo na božićnicu, pa u većini slučajeva nismo dobili informaciju o tome jesu li te tvrtke isplaćivale i regres, što je moglo utjecati na smanjenje iznosa božićnice. Neke od njih same su dodale informaciju o isplati dara za dijete ili 13. plaće, što smo dodatno naveli u donjoj tablici.



Nekoliko tvrtki pohvalilo se dodatnim prihodima za zaposlenike poput 13. plaće. Hrvatski Telekom naveo je 2160 eura neto dodatka, Lidl i OTP banka 13. plaću, DM ‘stimulaciju u visini bruto plaće’, dok je PBZ naveo kako ukupno daje 1300 eura u što je uključeno i 133 eura poklon bona.

Tvrtka Božićnica Napomena HEP 497,71 eura INA 331,81 eura 132,72 eura dar za dijete HT 300 eura 2160 eura neto dodatka

140 eura dar za dijete

(regres) Pliva 450 eura 100 eura dar za dijete Maistra odgovor kasni Croatia osiguranje 400 eura 80 dar za dijete

prigodni blagdanski poklon

ukupno 40 pogodnosti za zaposlenike Konzum 360 eura 120 eura dar za dijete

230 eura regres

120 eura uskrsnica Jamnica 360 eura 120 dar za dijete Končar 331,82* eura Lidl 400 eura 13. plaća (isplata u veljači 2026.)

30 eura dar za dijete Petrol 630 eura Zagrebačka banka 300* eura Spar 150 do 450 eura Plodine 400 eura Kaufland 400 eura 400 eura nagrade

50 eura za dijete Studenac 300 eura bon Erste 400 eura 140 eura dar za dijete

240 eura u Erste zatv. dobr. mir. fond A1 Hrvatska 350 eura 250 eura posebna nagrada

100 eura dar djetetu OTP 13. plaća

133 eura bon

100 eura dar za dijete Pevex 400 eura DM stimulacija u visini bruto plaće

140 eura dar za djecu Telemach Hrvatska 500 eura 100 eura dar za dijete

niz aktivnosti za djecu i zaposlenike PBZ 1300 eura ukupno

(što uključuje i 133 eura bona) Iznosi božićnica u hrvatskim tvrtkama na osnovu njihovih odgovora. Podaci za Končar i Zabu temelje se na podacima pronađenima na Internetu. Tvrtke su originalno upitane za visinu božićnice, a na svoju inicijativu su navodili koliki su ostali dodaci. Zbog toga postoji velika mogućnost da u napomenama mnoge od njih nisu navele regres (koji se isplaćuje u ljetnim mjesecima), a možda ni neke druge dodatke.

