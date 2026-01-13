Advent i turistička 2025. u Zagrebu rekordni

Zagreb je za Advent i Novu godinu posjetilo 163,7 tisuće turista, koji su ostvarili 310,3 tisuće noćenja, što je 3 odnosno 2 posto više u odnosu na isto vrijeme godinu ranije, a što je pojačalo i ukupne rezultate za 2025., koji su bili rekordni, istaknuli su iz Turističke zajednice grada Zagreba (TZGZ).

Izvijestivši o rezultatima Adventa Zagreb, koji se održavao od 29. studenoga 2025. do 7. siječnja 2026., iz TZGZ-a naglašavaju da je među turistima u Zagrebu najviše bilo domaćih, te iz BIH, Slovenije, Njemačke, Italije i Austrije, dok su najviše noćenja ostvarili turisti iz Njemačke, Italije, BIH, Austrije i Slovenije.

“Izrazito smo zadovoljni uspješnim završetkom Adventa Zagreb te turističkim brojkama cijele 2025., koje su rekordne i u značajnoj mjeri potaknute i ciljanim promotivnim aktivnostima TZGZ-a. Samo u studenom i prosincu 2025. imale su više od 4,7 milijuna online prikaza, dodatno jačajući vidljivost Zagreba na ključnim emitivnim tržištima”, komentirala je direktorica TZGZ-a Martina Bienenfeld.

Turistička 2025. u Zagrebu završena je s 1,4 milijuna turista i gotovo 2,8 milijuna noćenja, što je za 1 odnosno 3 posto više nego u 2024., čime se Zagreb pozicionirao na prvo mjesto po broju dolazaka u Hrvatskoj, navode iz TZGZ-a. Rezultatima su pridonijeli i promotivni film “Zagreb-All Inclusive”, koji je u 2025. uvršten među pet najboljih turističkih promotivnih filmova na svijetu u kategoriji City Promotion, prema izboru CIFFT-a (Međunarodnog udruženja turističkih filmskih festivala), dodaju.

Procjena adventske potrošnje

Oko adventske potrošnje, iz TZGZ-a ističu da su u suradnji s Institutom za turizam izradili “Procjenu ukupne potrošnje generirane Adventom Zagreb u sezoni 2024./2025.”, po kojoj je ta potrošnja iznosila između 96,3 i 127,2 milijuna eura. Objašnjavaju da je to novonastala potrošnja kao izravni rezultat ponude Adventa Zagreb, odnosno o potrošnji koja se ne bi ostvarila bez održavanja te manifestacije.

Prema procjenama, potrošnja ili ekonomski učinak Adventa Zagreb u sezoni 2016./2017. iznosio je približno od 52 do 58 milijuna eura, pri čemu ravnatelj Instituta za turizam Damir Krešić napominje da je Advent Zagreb tijekom posljednjih desetak godina postao “jedan od najprepoznatljivijih i najuspješnijih turističkih proizvoda u Hrvatskoj, s izrazito snažnim ekonomskim i društvenim učincima, čiji značaj odavno nadilazi okvire samoga grada te ima vidljiv utjecaj na razvoj turizma na nacionalnoj razini”.

Potaknuti uspjehom Adventa u Zagrebu, adventska su se događanja u posljednjim godinama proširila i na ostale dijelove Hrvatske – čime je razvijen novi tip turističke ponude, u kojem Advent više nije tek prateća manifestacija, već samostalan motiv dolaska.

Neven Ivandić iz Instituta za turizam ocjenjuje i da je Grad Zagreb dobar primjer turističke destinacije u kojoj broj ostvarenih noćenja ne odražava u potpunosti stvarni ekonomski značaj turizma.

“Iako Zagreb ostvaruje razmjerno manji udio ukupnih turističkih noćenja u Hrvatskoj, njegov doprinos turističkom gospodarstvu znatno je veći, s vidljivim pozitivnim učincima i na nacionalnoj razini. U tom kontekstu, Advent Zagreb, gdje su 65 posto potrošnje ostvarili turisti, ističe se i kao važan generator turističkih i gospodarskih aktivnosti, ne samo za Zagreb, već i šire hrvatsko gospodarstvo”, kaže Ivandić.

Iz TZGZ-a još dodaju da se prosječna potrošnja turista razlikuje ovisno o njihovu profilu te uključuje potrošnju na smještaj, hranu i piće, kupovinu, kulturu, zabavu, lokalni prijevoz i ostale usluge.

Jednodnevni posjetitelji iz Hrvatske i inozemstva u prosjeku su tako u Zagrebu trošili oko 70 eura dnevno, dok je najviša razina potrošnje zabilježena kod turista u privatnom ili hotelskom smještaju, od 125 do 152 eura po danu.