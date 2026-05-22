Akademija Budućnost upravljanja osnažila novu generaciju poslovnih liderica

Završen je drugi ciklus Akademije Budućnost upravljanja HGK, edukacijskog programa osmišljenog kao odgovor na nove izazove koje pred kompanije stavljaju europske direktive o rodnoj ravnopravnosti i jednakosti plaća. Podaci pokazuju kako su žene u Hrvatskoj još uvijek nedovoljno zastupljene na vodećim funkcijama – čine svega 23 posto članova upravnih odbora i tek 26 posto nadzornih odbora.

Naime, trgovačka društva izlistana na burzi uskoro će imati obvezu izvješćivanja o rodnoj ravnopravnosti u upravljačkim tijelima, dok 1. lipnja počinje primjena Uredbe o jednakosti plaća.

Ovogodišnja Akademija organizirana je u suradnji s Veleučilištem PAR, a bila je namijenjena ženama koje napreduju prema rukovodećim pozicijama te samozaposlenim poduzetnicama. Program se odvijao kroz dva modula i obuhvatio ukupno 60 sati predavanja, radionica i praktičnih sadržaja, a završilo ga je 28 polaznica.

“Fokus edukacije bio je na jačanju upravljačkih kompetencija, razumijevanju regulatornih promjena i razvoju vještina potrebnih za suvremeno poslovno okruženje. Osim što polaznicama omogućujemo stjecanje jedinstvenih znanja iz područja korporativnog upravljanja i trgovačkog prava, pripremali smo ih i za komunikaciju s medijima, upravljanje ljudskim resursima te ih upoznali s najnovijim trendovima uključivih organizacija”, rekla je potpredsjednica HGK Marina Rožić, te je dodala kako je uz edukativni dio posebno važan segment umrežavanja i razmjene iskustava kroz neformalni blok „Čavrljanja“, u kojem su sudionice imale priliku razgovarati s poslovnim lidericama i razmijeniti primjere dobre prakse.

Na završnoj svečanosti polaznicama su uručeni certifikati o uspješno završenoj edukaciji. Tom je prigodom Martina Smolčić, voditeljica Sektora usluga za financijsku industriju u FINA, istaknula kako ovakvi programi imaju važnu ulogu u osnaživanju žena u poslovnom sektoru.

“Kada sam se prijavila, nisam niti slutila koliko će mi ovaj program donijeti – od novih znanja i perspektiva do inspiracije i motivacije za daljnji profesionalni razvoj. Stečena znanja i kontakti zasigurno će biti značajan benefit u daljnjem razvoju moje karijere i poslovnih projekata“, istaknula je Martina Smolčić.

Prema posljednjoj dostupnoj analizi Fine, ukupni udio ženskog poduzetništva u Hrvatskoj iznosi oko 30 posto, dok prema podacima Zagrebačke burze iz 2025. godine žene čine 22,8 posto članova uprava te 26,2 posto članova nadzornih odbora kompanija izlistanih na burzi. Međunarodna iskustva pritom pokazuju kako veća zastupljenost žena na upravljačkim pozicijama donosi konkretne poslovne koristi, od boljih financijskih rezultata i većeg povrata ulaganja do snažnijeg poticanja inovacija.

Upravo je stoga poseban fokus Akademije stavljen na europske direktive vezane uz rodnu ravnotežu u upravama kompanija izlistanih na burzi te transparentnost plaća, koje donose nova pravila i snažniji naglasak na rodnu ravnopravnost u poslovnom okruženju.

“Ova Akademija pružila nam je vrijedna iskustva i uvide kroz primjere dobre prakse te nas dodatno osnažila i motivirala za prihvaćanje novih izazova i iskorak u poslovnoj karijeri. Riječ je o izuzetnom iskustvu koje širi vidike, potiče na osobni i profesionalni razvoj te vam daje dodatno samopouzdanje i potvrdu da možete ostvariti mnogo više nego što ste možda u početku mislili”, kazala je Kristina Zajc, voditeljica ljudskih potencijala u hotelskoj grupaciji Jadran hoteli.

S obzirom na sve veće regulatorne zahtjeve i potrebu za većom zastupljenošću žena u upravljačkim strukturama, Akademija Budućnost upravljanja HGK i dalje će ostati jedan od ključnih programa podrške članicama u prilagodbi novim poslovnim i zakonodavnim okvirima.